高橋文哉、“妻”とのラブラブ写真「プロポーズ成功おめでとう！」「この幸せ者がァァァァァァ」
俳優の高橋文哉、原菜乃華が、NHK連続テレビ小説『あんぱん』の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】プロポーズ成功！“妻”とラブラブな高橋文哉
公式SNSは「ドタバタのサプライズでしたが、無事にプロポーズが成功した健太郎 みんなに見守られて、すてきなお祝いになりました メイコと健太郎、お幸せに！」と紹介。特別編「健ちゃんのプロポーズ」で描かれた健太郎（高橋）とメイコ（原）の幸せいっぱいなオフショットを添えた。
ファンからは「あんぱんがもう終わりかと思ったら特別編があってよかったです!! 健ちゃんプロポーズがうまく行ってよかったですね」「健ちゃんプロポーズおめでとう！」「この幸せ者がァァァァァァ」「やっぱり泣けたー。蘭子とのすっとこ作戦、蘭子の男気、豪ちゃんを思う蘭子が背中を押しました。妹のために2人のために、そう思うと涙があふれました」などの声が寄せられている。
