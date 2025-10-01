今回は、同僚の言葉に嫌な予感がした女性の話を紹介します。

同僚に夫の愚痴を聞いてもらったけど…

「夫とは不倫を経て略奪婚しました。社内不倫ということもあり、職場を辞めざるを得ず、とりあえず小さな会社に再就職したんですが、そこである女性の同僚と仲良くなり、よくランチや飲みに行っています。

で、最近夫との関係がぎくしゃくして（夫が生活費を半分しかくれない上、私が以前貸したお金を返してくれないからなのですが）、そのことを仕事帰りにその同僚に、居酒屋であらいざらい話したんです。

すると同僚は私に同情するどころか、『誰かに貢いでるんじゃない？』『一度浮気した男は何度でもするって言うでしょ？』『不倫した罰が当たったのよ（笑）』と、バカにした口調で言われ、すごくムカッとしましたが、同時に嫌な予感もしました。

そしてそれから間もなく、夫が浮気している上に、ギャンブル依存で多額の借金を抱えていることが判明しました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年1月）

▽ ちなみに、この女性は略奪婚を機に家族から縁を切られてしまい、頼れる人もいないとのことです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。