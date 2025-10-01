イム・ユナ主演のドラマ『暴君のシェフ』がクライマックスを迎えた。コチュジャンバタービビンバ、オート・キュイジーヌ、黒ごまマカロン、圧力鍋の烏骨鶏参鶏湯などの豊富なメニューが登場し、王のみならず視聴者側だって、つばをゴクリと飲み込むシーンは多い。観ているととにかくお腹が空くのだ。タイムスリップファンタジーであり、王宮ロマンスであり、料理ドラマでもある本作は、ユナが主演を務めた『キング・ザ・ランド』に続いてNetflixグローバルTOP10のテレビ部門（非英語）でまたもや1位を獲得。2作続いてのグローバルヒットを成功させたユナの勢いはまだ止まりそうもない。

本作のストーリーはこうだ。現代を生きるフランス料理のシェフ、ヨン・ジヨン（イム・ユナ）は、賞金10万ユーロと三つ星レストランでヘッドシェフになれる機会が与えられる「フランス料理対決ショー」に韓国代表として出演し、優勝する。浮かれ気分のジヨンは、韓国にいる父親と優勝の喜びを電話で分かち合うのだが、すぐに帰国すると言う娘に父親は「休んでから戻ればいいのに。今日は皆既日食だぞ」と諭す。

しかし、370年ぶりの皆既日食のその日、ジヨンは韓国へと帰るのだった。飛行機の中で、父親に頼まれた朝鮮時代の史料「望雲録（マンウンロク）」がハプニングで汚れてしまう。急いでトイレに駆け込み汚れを落としながら「望雲録」を開くジヨンは、“恋慕するそなたが私の元へ戻ってくることを願う”と書かれた文を読み、突如異変が起きて、500年前の朝鮮王朝時代にタイムスリップする。

天才シェフといわれる腕のあるジヨンは、料理だけではなく、さまざまなピンチが訪れても、臨機応変に切り抜けていく頭の回転の速さと、度胸があるキャラクターだ。無理難題を押し付けてくる若き王イ・ホン（イ・チェミン）や、王宮の権力争いに巻き込まれながらも、おいしい料理でトラブルを切り抜けていく快活なジヨンを、ユナがいきいきと演じている。

美食家でもある王を演じるイ・チェミンは、当初キャスティングされていたパク・ソンフンの代役ながら大抜擢。実年齢で10歳差のあるユナとイ・チェミンだが、サバイバルするジヨンに胃袋とハートを鷲掴みにされた王として、イ・チェミンのイケメンぶりとやんちゃっぷりが炸裂。まるで最初から彼がキャスティングされていたかのように、実に本作にマッチしていると感じた。

ここで、女優としてさらに輝きを放っているユナについて、振り返ってみたい。1990年5月30日、ソウル特別市生まれの現在35歳。小学校6年生でSMエンタテインメントの練習生となり、約5年間の下積みを重ねる。練習生時代から東方神起など先輩歌手のミュージックビデオに出演していたが、2007年7月にドラマ『9回裏2アウト』で女優デビュー、翌月には少女時代のメンバーとして歌手デビューを果たした。

2008年には、初主演を務めたドラマ『君は僕の運命』が大ヒット。まだあどけなさの残るユナは、孤児院で育つ視力のない少女チャン・セビョク役に。角膜手術を受け、角膜提供をしてくれた女性の家族と縁ができ、やがて恋も覚えて成長していくハートフルストーリーだ。本作でユナはKBS演技大賞の最優秀新人女優賞を受賞。2012年には、『冬のソナタ』のユン・ソクホ監督の『ラブレイン』に、チャン・グンソクとダブル主演。70年代と現代のふたつの時代を生きる1人2役を演じ、しっとりと恋を紡いでいった。ちなみに、この作品で俳優デビューとなったソ・イングクが友人役として出演している。

その後も少女時代の活動と並行して定期的に映像作品に出演し、2015年には初の中国ドラマ出演となった歴史大作『三国志～趙雲伝～』で、主人公の趙雲（ちょううん）を演じる中国俳優ケニー・リンと恋に落ちるヒロインの夏侯軽衣（かこうけいい）役に挑戦。意思が強く判断力に優れた愛らしい夏侯軽衣を演じ、豪華絢爛な衣装やセットに負けない存在感を発揮していた。

2017年には、長編映画デビュー作となった『コンフィデンシャル／共助』（2022年に続編『コンフィデンシャル：国際共助捜査』も公開）に出演。主演のヒョンビン演じる北朝鮮の刑事イム・チョルリョンに憧れるパク・ミニョン役をキュートに好演し、第53回百想芸術大賞映画部門の女性人気賞を受賞した。2019年には映画初主演作となった『EXIT』が韓国で940万人以上の観客を記録して大ヒット。実力派俳優チョ・ジョンソク演じるヨンナムとともに上昇してくる有毒ガスから逃れるため、決死の脱出を繰り広げるウィジュ役を熱演した。超高層ビルを登るなどスリリングなシーンの連続で、釘付けになった。

2021年にはTVシリーズと映画の2タイプある『ハッピーニューイヤー』で、事情を抱える男女が大晦日に集結する高級ホテル「エムロス」のモーニングコール担当スヨン役に。自殺願望のある就活生ジェヨン（カン・ハヌル）をスヨンはあの手この手で引き留め、心を通い合わせていくシーンにじ～んとさせられる。14人の登場人物たちが織りなす物語が鮮やかにきらきらと舞い降りる本作は、主に相手役となるカン・ハヌルの手腕によっても、ユナの魅力が十分に伝わる良作となっている。

2022年には『ビッグマウス』でイ・ジョンソクと夫婦役を演じてダブル主演。ハラハラさせる展開のクライムミステリーに挑戦し、MBC演技大賞の最優秀演技賞（ミニシリーズ部門）を獲得。2023年には『キング・ザ・ランド』でジュノ演じる御曹司と恋をする従業員役でダブル主演を務め、とくに女性視聴者の胸キュン度数を上昇させるラブストーリーで惹きつけた。

すらりとした長身と整った顔立ちながらクール寄りに傾かず、愛嬌のあるキャラクターで男女問わず支持の高いユナ。ドラマではないので番外編になるが、ユナはK-POPクイーンのイ・ヒョリが夫と愛犬たちと暮らす済州島の家を舞台にしたバラエティ番組『ヒョリの民宿』シーズン2に出演している。民宿を手伝う従業員として、ヒョリのもとで一般客と笑顔で接するユナ。自然体でテキパキと仕事をこなす、謙虚な素顔が垣間見える（短期アルバイトにはパク・ボゴムも参加）。

そして現在、最初に触れた『暴君のシェフ』が注目を集めている。ドラマの放送を記念して、9月28日には横浜BUNTAIでファンミーティングを実施。10月1日から10日にかけて、タワーレコード渋谷店にて期間限定の「暴君のシェフPOPUP STORE in Japan」が開催される。さらに映画『EXIT』のイ・サングン監督による新作映画『悪魔が引っ越してきた（原題）』では、アン・ボヒョンとの共演で、夜明けごとに悪魔として目覚める女性を演じているユナ。韓国では公開済みなので、日本での公開も待ち遠しい限りだ。これからもますます輝きを放っていくであろうユナから目が離せない。

（文＝かわむらあみり）