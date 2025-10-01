　U-20日本代表は現地時間9月30日、チリで行われているU-20ワールドカップのグループリーグ第2節でU-20チリ代表と対戦する。30日午後8時(日本時間10月1日午前8時)のキックオフを前に、スターティングメンバーが発表された。

　日本は初戦・エジプト戦から先発を2人のみ変更。MF平賀大空とFW高岡伶颯が今大会初スタメンとなった。また初戦でメンバー外だったMF中川育がベンチに復帰した。

　予想布陣は4-2-3-1。GKはピサノアレックス幸冬堀尾、4バックは左からDF小杉啓太、DF喜多壱也、DF市原吏音、DF梅木怜。2ボランチはMF大関友翔とMF布施克真。2列目は左からMF齋藤俊輔、MF佐藤龍之介、平賀。1トップが高岡になるとみられる。

　開催国チリも初戦で勝利しており、日本は完全どアウェーで2連勝を懸けた大一番に臨む。

　日本とチリどちらか勝利したチームは、その時点でグループ突破が確定。今大会は各組上位2チームと、各組3位のうち成績上位4チームの合計16チームが決勝トーナメントに進む。すでにB組とC組の3位が勝ち点6になる可能性が消滅。日本とチリのどちらか勝利したチームは勝ち点6となるため、たとえA組3位になったとしても各組3位グループのうち成績上位4チームには入る。

<出場メンバー>

[日本]

▽先発

GK 12 ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)

DF 2 梅木怜(今治)

DF 4 喜多壱也(ソシエダ)

DF 3 小杉啓太(ユールゴーデン)

DF 5 市原吏音(大宮/Cap)

MF 8 布施克真(筑波大)

MF 7 佐藤龍之介(岡山)

MF 10 大関友翔(川崎F)

MF 20 平賀大空(京都)

MF 14 齋藤俊輔(水戸)

FW 19 高岡伶颯(バランシエンヌ)

▽控え

GK 1 中村圭佑(東京V)

GK 21 荒木琉偉(G大阪)

DF 15 塩川桜道(流通経済大)

DF 16 森壮一朗(名古屋)

MF 6 小倉幸成(法政大)

MF 17 中川育(流通経済大)

MF 11 横山夢樹(今治)

MF 18 石渡ネルソン(いわき)

MF 13 石井久継(湘南)

FW 9 神田奏真(川崎F)

監督

船越優蔵