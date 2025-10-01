U-20日本代表のW杯第2節スタメン発表! 高岡伶颯、平賀大空が今大会初先発、2連勝を懸けて開催国チリとの“超敵地・天王山”へ
U-20日本代表は現地時間9月30日、チリで行われているU-20ワールドカップのグループリーグ第2節でU-20チリ代表と対戦する。30日午後8時(日本時間10月1日午前8時)のキックオフを前に、スターティングメンバーが発表された。
日本は初戦・エジプト戦から先発を2人のみ変更。MF平賀大空とFW高岡伶颯が今大会初スタメンとなった。また初戦でメンバー外だったMF中川育がベンチに復帰した。
予想布陣は4-2-3-1。GKはピサノアレックス幸冬堀尾、4バックは左からDF小杉啓太、DF喜多壱也、DF市原吏音、DF梅木怜。2ボランチはMF大関友翔とMF布施克真。2列目は左からMF齋藤俊輔、MF佐藤龍之介、平賀。1トップが高岡になるとみられる。
開催国チリも初戦で勝利しており、日本は完全どアウェーで2連勝を懸けた大一番に臨む。
日本とチリどちらか勝利したチームは、その時点でグループ突破が確定。今大会は各組上位2チームと、各組3位のうち成績上位4チームの合計16チームが決勝トーナメントに進む。すでにB組とC組の3位が勝ち点6になる可能性が消滅。日本とチリのどちらか勝利したチームは勝ち点6となるため、たとえA組3位になったとしても各組3位グループのうち成績上位4チームには入る。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 12 ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)
DF 2 梅木怜(今治)
DF 4 喜多壱也(ソシエダ)
DF 3 小杉啓太(ユールゴーデン)
DF 5 市原吏音(大宮/Cap)
MF 8 布施克真(筑波大)
MF 7 佐藤龍之介(岡山)
MF 10 大関友翔(川崎F)
MF 20 平賀大空(京都)
MF 14 齋藤俊輔(水戸)
FW 19 高岡伶颯(バランシエンヌ)
▽控え
GK 1 中村圭佑(東京V)
GK 21 荒木琉偉(G大阪)
DF 15 塩川桜道(流通経済大)
DF 16 森壮一朗(名古屋)
MF 6 小倉幸成(法政大)
MF 17 中川育(流通経済大)
MF 11 横山夢樹(今治)
MF 18 石渡ネルソン(いわき)
MF 13 石井久継(湘南)
FW 9 神田奏真(川崎F)
監督
船越優蔵
