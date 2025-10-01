U-20日本代表、“完全アウェー”チリ戦「勝利」で16強確定へ!! 日本時間午前8時キックオフ
U-20ワールドカップは30日、A組とB組のグループリーグ第2節を各地で行った。日本時間午前5時にキックオフした第1試合の結果により、日本は続く第2試合で開催国チリに勝利すれば、最終節を待たずにベスト16入りが決まる状況となった。
日本と同じA組第1試合はニュージーランドがエジプトに2-1で勝利。現時点で日本、チリ、ニュージーランドが勝ち点3で並んだ。そのため日本が第2試合でチリに勝利しても、最終節の結果次第で勝ち点6で3か国が並ぶ可能性が残るため、今節をもって日本のグループ内順位が決まる可能性はなくなった。
もっとも、同時に行われていたB組第1試合でウクライナとパナマが引き分けたことで、日本のベスト16入りに影響する状況が整った。
今大会は各組2位以上に加え、各組3位の上位4か国もベスト16に進出できるというレギュレーション。すでに第1節で引き分けの試合が出ていたC組に加え、B組でも引き分けの試合が出たことで、2つの組で3位が勝ち点6に達する可能性がなくなった。そのため、日本がチリに勝利して勝ち点6とした場合、少なくとも3位でのグループリーグ突破は確定する状況となった。
もっとも、グループリーグを3位で突破の場合はラウンド16での対戦相手や会場が他の組の結果次第で決まるため、ギリギリまで準備ができないという大きなデメリットがある。また2位通過の場合もブラジル、モロッコ、スペイン、メキシコがひしめく“死の組”C組2位との対戦となるため、どのような結果となっても最終節まで気の抜けない戦いは続きそうだ。
