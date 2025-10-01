この1年間で自信をつけ、目指してきたU-17W杯。186cm、85kgのサイズと競り合い、技術力も強みのDF田中義峯(浦和ユース)は「何が何でもメンバーに入りたい」
「(この1年間で)徐々に結果出して、代表入ってからはずっとワールドカップメンバーを目標に今まで練習してきたんで、もう何が何でもメンバーに入りたいっていう気持ちが強いです」
この1年間で自信をつけた大型センターバックが、11月の「FIFA U-17ワールドカップ カタール2025」出場を目標に掲げた。DF田中義峯(浦和ユース)は186cm、85kgのサイズを持つ大器。高校2年生だが、早くも浦和トップチームに2種登録されている。
そのDFにとってU-17ワールドカップは「1年前とかちっちゃい頃じゃ自分じゃ想像できない舞台だったんで。しかも行くことによって自分の価値が上がったり、存在が広まったりするんで、自分の人生が変わる場所だって思っています」という舞台。自分をアピールして切符を勝ち取る意気込みだ。
田中は1年前の国スポなどで注目度を高め、昨年11月に初めてU-16日本代表候補に選出された。元々はトップ下で技術力は武器の一つ。浦和ユース加入後にセンターバックへコンバートされたため経験値は浅いものの、迫力のある競り合い、空中戦で相手の攻撃を弾き返している。
ただし、自信を持って臨んだ初の代表活動では「何もできなかった」。その後、代表チームに加わることはできず、今年4月のU-17アジアカップは悔しい思いを抱いて映像を見ていたという。
「『自分だったら』っていう気持ちもありながらも、選ばれてないからこそ足りないものがあるって思いながら日々やってきたっていう感じです」
ロングキックや運ぶドリブル、「守備でも、相手がどんなにデカくても、強くても、負けない」という武器がある一方、90分間続ける力が不足していることを自覚。ある時間帯だけ良いプレーをするのではなく、90分間継続して自分の特長を発揮することを目指してきた。
その田中は再び評価を得て、今年8月末から行われたU-17日本代表フランス遠征メンバーに選出。今回の大阪合宿にも継続して選ばれている。「何もできなかった」頃に比べると変化。「自分の武器を安心して出せるところまで来たんで。ミスを怖がってとかはないです」と言い切る。
9月28日の大阪体育大戦については、チームが攻撃面で苦戦して押し込まれる展開だった。「攻撃が上手くいかなくても、守備でどうにかやろうっていうのはずっと頭にはありました」という田中は3バックの一角として奮闘。相手の攻撃をしのぎ続けていた。
だが、「自分の武器であるフィジカルを大学生相手にできるはずがあまり上手く出せなくて、できても全部勝たないと意味がないと思っているし、自分の特長がそこだし、あの試合ではあまり上手く弾き出せなかったなって感じています」と首を振る。
前半終盤にはチーム全体に疲れが出て、スライドが遅くなったところでスルーパスを通されて失点。軽度の怪我で今回の大阪合宿後から復帰する田中は、浦和ユースに戻ってから課題を少しでも改善し、最後のアピールをする意気込みだ。
「こっちで出れない分、みんなからちょっと遅れてるっていうのも感じているんで、いち早く怪我を治して短い時間だけど強くなった自分を次のプレミアリーグで見せれるように頑張っていきたいと思います」。日本とアメリカ、そしてカナダ、イギリスにもルーツを持つ田中だが、育ってきた日本で年代別代表入り。日の丸を背負って世界と戦うために、今の自分にできることを全力でやり尽くす。
(取材・文 吉田太郎)
自チームに戻ってからのアピールを誓う
30日の全体練習後に集合写真
