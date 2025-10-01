　UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は30日、リーグフェーズ第2節1日目を各地で開催。バイエルン、レアル・マドリー、インテルの3チームが開幕2連勝スタートに成功した。

　パフォスと対戦したバイエルンはFWハリー・ケインの2得点、DFラファエル・ゲレイロ、FWニコラス・ジャクソン、MFマイケル・オリーズの1得点で5-1の勝利。DF伊藤洋輝は離脱中となっている。

　カイラトのホームに乗り込んだレアル・マドリーはFWキリアン・ムバッペがハットトリックを達成するだけでなく、MFエドゥアルド・カマビンガ、FWブラヒム・ディアスにも得点が生まれ、5-0の完封勝利。インテルはFWラウタロ・マルティネスの2得点、MFデンゼル・ダンフリースの1得点でDF橋岡大樹が先発出場(後半38分までプレー)したスラビア・プラハから3-0の完封勝利を収めている。

　その他の日本人所属クラブではリバプールがガラタサライに0-1の完封負け。ベンチ入りしたMF遠藤航に出番はなかった。DF板倉滉がフル出場したアヤックスはマルセイユに0-4の完敗を喫し、MF堂安律が後半29分までプレーしたフランクフルトはアトレティコ・マドリーに1-5で敗れている。

　なお、第2節2日目は10月1日に行われ、第3節は同21日、22日に開催予定だ。

　以下、試合結果&順位表

【第2節1日目】

9月30日(火)

アタランタ 2-1 クラブ・ブルージュ

カイラト 0-5 R・マドリー

A・マドリー 5-1 フランクフルト

チェルシー 1-0 ベンフィカ

インテル 3-0 スラビア・プラハ

ボデ・グリムト 2-2 トッテナム

ガラタサライ 1-0 リバプール

マルセイユ 4-0 アヤックス

パフォス 1-5 バイエルン

【順位表】

※上位8チームが決勝T進出、9位〜24位は決勝Tプレーオフへ

1.バイエルン(6)+6

2.R・マドリー(6)+6

3.インテル(6)+5

4.トッテナム(4)+1

5.パリSG(3)+4

6.A・マドリー(3)+3

7.マルセイユ(3)+3

8.スポルティング(3)+3

-------------------------------------------

9.クラブ・ブルージュ(3)+2

10.サンジロワーズ(3)+2

11.アーセナル(3)+2

12.マンチェスター・C(3)+2

13.カラバフ(3)+1

14.バルセロナ(3)+1

15.フランクフルト(3)0

16.リバプール(3)0

17.チェルシー(3)-1

18.ガラタサライ(3)-3

19.アタランタ(3)-3

20.ボデ・グリムト(2)0

21.ドルトムント(1)0

22.ユベントス(1)0

23.レバークーゼン(1)0

24.コペンハーゲン(1)0

-------------------------------------------

25.オリンピアコス(1)0

26.スラビア・プラハ(1)-3

27.パフォス(1)-4

28.ニューカッスル(0)-1

29.ビジャレアル(0)-1

30.ベンフィカ(0)-2

31.PSV(0)-2

32.ビルバオ(0)-2

32.ナポリ(0)-2

34.モナコ(0)-3

35.アヤックス(0)-6

36.カイラト(0)-8