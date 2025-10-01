ムバッペがハット達成のR・マドリーが連勝スタート!! バイエルン&インテルも2連勝:CL第2節1日目
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は30日、リーグフェーズ第2節1日目を各地で開催。バイエルン、レアル・マドリー、インテルの3チームが開幕2連勝スタートに成功した。
パフォスと対戦したバイエルンはFWハリー・ケインの2得点、DFラファエル・ゲレイロ、FWニコラス・ジャクソン、MFマイケル・オリーズの1得点で5-1の勝利。DF伊藤洋輝は離脱中となっている。
カイラトのホームに乗り込んだレアル・マドリーはFWキリアン・ムバッペがハットトリックを達成するだけでなく、MFエドゥアルド・カマビンガ、FWブラヒム・ディアスにも得点が生まれ、5-0の完封勝利。インテルはFWラウタロ・マルティネスの2得点、MFデンゼル・ダンフリースの1得点でDF橋岡大樹が先発出場(後半38分までプレー)したスラビア・プラハから3-0の完封勝利を収めている。
その他の日本人所属クラブではリバプールがガラタサライに0-1の完封負け。ベンチ入りしたMF遠藤航に出番はなかった。DF板倉滉がフル出場したアヤックスはマルセイユに0-4の完敗を喫し、MF堂安律が後半29分までプレーしたフランクフルトはアトレティコ・マドリーに1-5で敗れている。
なお、第2節2日目は10月1日に行われ、第3節は同21日、22日に開催予定だ。
以下、試合結果&順位表
【第2節1日目】
9月30日(火)
アタランタ 2-1 クラブ・ブルージュ
カイラト 0-5 R・マドリー
A・マドリー 5-1 フランクフルト
チェルシー 1-0 ベンフィカ
インテル 3-0 スラビア・プラハ
ボデ・グリムト 2-2 トッテナム
ガラタサライ 1-0 リバプール
マルセイユ 4-0 アヤックス
パフォス 1-5 バイエルン
【順位表】
※上位8チームが決勝T進出、9位〜24位は決勝Tプレーオフへ
1.バイエルン(6)+6
2.R・マドリー(6)+6
3.インテル(6)+5
4.トッテナム(4)+1
5.パリSG(3)+4
6.A・マドリー(3)+3
7.マルセイユ(3)+3
8.スポルティング(3)+3
-------------------------------------------
9.クラブ・ブルージュ(3)+2
10.サンジロワーズ(3)+2
11.アーセナル(3)+2
12.マンチェスター・C(3)+2
13.カラバフ(3)+1
14.バルセロナ(3)+1
15.フランクフルト(3)0
16.リバプール(3)0
17.チェルシー(3)-1
18.ガラタサライ(3)-3
19.アタランタ(3)-3
20.ボデ・グリムト(2)0
21.ドルトムント(1)0
22.ユベントス(1)0
23.レバークーゼン(1)0
24.コペンハーゲン(1)0
-------------------------------------------
25.オリンピアコス(1)0
26.スラビア・プラハ(1)-3
27.パフォス(1)-4
28.ニューカッスル(0)-1
29.ビジャレアル(0)-1
30.ベンフィカ(0)-2
31.PSV(0)-2
32.ビルバオ(0)-2
32.ナポリ(0)-2
34.モナコ(0)-3
35.アヤックス(0)-6
36.カイラト(0)-8
