ダントンの新ライン「ダントン アルファ」が始動　定番アイテムを“ワンランク”アップ

フレンチワークウェアブランド「ダントン（DANTON）」が、定番アイテムを「ワンランクアップ」させたハイエンドライン「ダントンアルファ（DANTON α）」を10月3日に立ち上げる。直営店およびオンラインストアで取り扱う。

新ラインは、ダントンの実用性やカジュアルな日常着としてのデザインを基調に、素材やディテールをアップグレード。よりファッション性が高く洗練されたアイテムを提案する。

ファーストコレクションでは、マットで上品な質感と、シワ加工による深みのある表情が特徴のワッシャーナイロンタフタを全商品に採用。インラインで人気のインナーダウンジャケットをはじめとするアウター類を軸に、キャップやバケットハットなど、全6型をラインナップする。新たに開発したシリコン製のロゴマークは、ダントンを象徴するひし形を採用。それぞれのアイテムの生地と同色であしらい、ミニマルな印象に仕上げた。

インナーダウンジャケットは、フルスリーブタイプ（4万2900円）とベスト（3万6300円）を展開し、それぞれメンズとウィメンズ向けのサイズを用意。キャップ（8250円）とバケットハット（9350円）はユニセックス仕様となる。

■ダントン：公式サイト