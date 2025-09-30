「スタジオ ニコルソン」がマッキントッシュと初コラボ、英国で職人の手仕事により仕立てたウェア3型が登場

英国を拠点とする「スタジオ ニコルソン（STUDIO NICHOLSON）」が、同じく英国のアウターウェアブランド「マッキントッシュ（MACKINTOSH）」との初のコラボレーションアイテムを10月3日に発売する。スタジオ ニコルソン 青山と渋谷パルコ、マッキントッシュの「ドーバー ストリート マーケット ギンザ（DOVER STREET MARKET GINZA）」および両ブランドの公式オンラインストアで取り扱う。

【画像をもっと見る】

コラボでは、建築的でボリュームのあるスタジオ ニコルソンのデザインをマッキントッシュの象徴的なゴム引きのボンディングコットン（高品質な綿を2層にし、間にラバーを挟んだ素材）に落とし込んだ3型を製作。リラックス感のあるオーバーサイズフィットの膝丈レインコート「エトリック（Ettrick）」（28万6000円）、ウエスト丈でボリュームあるシルエットのジャケット「テヴィオット（Teviot）」（24万2000円）、生地の間に透湿防水フィルムを挟んだ「レインテック」素材を用いたストレートシルエットのパンツ「テイ（Tay）」（10万4500円）をラインナップする。

カラーは、エトリックがネイビー、ブラック、ピート（泥炭）の3色、テヴィオットとテイはネイビーとブラックの2色を用意。全アイテム完全防水仕様で、英国国内で職人の手仕事によって仕立てられている。

■スタジオ ニコルソン：公式オンラインストア

■マッキントッシュ：公式オンラインストア