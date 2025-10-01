日経225先物テクニカルポイント（1日夜間取引終了時点）
1日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円安の4万4890円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
47424.17円 ボリンジャーバンド3σ
46258.78円 ボリンジャーバンド2σ
45104.00円 5日移動平均
45093.39円 ボリンジャーバンド1σ
44985.00円 一目均衡表・転換線
44932.63円 30日日経平均株価現物終値
44890.00円 1日夜間取引終値
43928.00円 25日移動平均
43705.00円 一目均衡表・基準線
42762.61円 ボリンジャーバンド-1σ
42325.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41657.07円 75日移動平均
41597.22円 ボリンジャーバンド2σ
40700.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40431.83円 ボリンジャーバンド3σ
39170.50円 200日移動平均
株探ニュース
