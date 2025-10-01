TOPIX先物テクニカルポイント（1日夜間取引終了時点）
1日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比29.5ポイント安の3111.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3213.32ポイント ボリンジャーバンド3σ
3181.18ポイント ボリンジャーバンド2σ
3149.04ポイント ボリンジャーバンド1σ
3140.75ポイント 一目均衡表・転換線
3140.40ポイント 5日移動平均
3137.60ポイント 30日TOPIX現物終値
3116.90ポイント 25日移動平均
3111.50ポイント 1日夜間取引終値
3110.00ポイント 一目均衡表・基準線
3084.76ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3052.62ポイント ボリンジャーバンド2σ
3028.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3020.48ポイント ボリンジャーバンド3σ
2975.61ポイント 75日移動平均
2938.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2808.24ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3213.32ポイント ボリンジャーバンド3σ
3181.18ポイント ボリンジャーバンド2σ
3149.04ポイント ボリンジャーバンド1σ
3140.75ポイント 一目均衡表・転換線
3140.40ポイント 5日移動平均
3137.60ポイント 30日TOPIX現物終値
3116.90ポイント 25日移動平均
3111.50ポイント 1日夜間取引終値
3110.00ポイント 一目均衡表・基準線
3084.76ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3052.62ポイント ボリンジャーバンド2σ
3028.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3020.48ポイント ボリンジャーバンド3σ
2975.61ポイント 75日移動平均
2938.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2808.24ポイント 200日移動平均
株探ニュース