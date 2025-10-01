　1日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比29.5ポイント安の3111.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3213.32ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3181.18ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3149.04ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3140.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3140.40ポイント　　5日移動平均
3137.60ポイント　　30日TOPIX現物終値
3116.90ポイント　　25日移動平均
3111.50ポイント　　1日夜間取引終値
3110.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3084.76ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3052.62ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3028.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3020.48ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2975.61ポイント　　75日移動平均
2938.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2808.24ポイント　　200日移動平均


株探ニュース