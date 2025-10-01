　1日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比13ポイント安の733ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

800.21ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
788.91ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
777.62ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
775.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
766.32ポイント　　25日移動平均
761.50ポイント　　一目均衡表・基準線
760.28ポイント　　75日移動平均
755.02ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
752.20ポイント　　5日移動平均
752.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
752.00ポイント　　一目均衡表・転換線
745.40ポイント　　30日東証グロース市場250指数現物終値
743.73ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
733.00ポイント　　1日夜間取引終値
732.43ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
700.97ポイント　　200日移動平均


株探ニュース