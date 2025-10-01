トランプ大統領「内なる戦争」　大都市を州兵訓練場に活用と主張　ヘグセス国防長官「肥満の将軍容認できない」　規律強化を主張

アメリカのトランプ大統領は、軍幹部を集めた会合で演説し、国内の治安悪化を「内なる戦争」と表現した上で「州兵などの訓練場として使うべきだ」と呼びかけました。

トランプ大統領：

我々は国内からの侵略を受けており、迅速に阻止している。国防長官に、これらの危険な都市のいくつかを、軍や州兵の訓練場として活用すべきだと伝えた。

トランプ氏は9月30日、各地から軍の高官を集めた会合で演説し民主党の地盤とされるサンフランシスコやシカゴ、ニューヨークなどの大都市を例に挙げ「非常に危険な状況にある」と指摘しました。

その上で「これらの都市を一つずつ正していく、これも内なる戦争だ」と述べ州兵や軍の訓練場として活用すべきだとの考えを示しました。

また、トランプ氏に先立ち演説したヘグセス国防長官はバイデン前政権の多様性重視の取り組みを批判しました。

ヘグセス国防長官：

国防総省で太った将軍や提督たちを見るのはまったく容認できない。

ヘグセス氏は、軍幹部の肥満や長髪、ひげなどの外見を問題視し「体力テストに合格できない兵士は新しい仕事に就くべきだ」と訴え、規律の厳格化を強調しました。