レッズのエリー・デラクルス内野手（23）が9月30日（日本時間10月1日）、敵地でのドジャースとのワイルドカードシリーズ第1戦の試合前にメディア取材に応じ、ポストシーズンでの大谷翔平投手（31）との対戦に言及した。

デラクルスは「大谷とドジャースと対戦するのを楽しみにしているけど、勝つという気持ちで臨む」と必勝宣言。その上で「楽しみだよ」と昨季、世界一のチーム、さらには大谷との対戦を待ちわびた。

デラクルスは大谷のことが大好きな“大谷マニア”として知られ、23年8月、大谷が所属していたエンゼルスと対戦した際、二塁ベース上の大谷を右手人さし指で「ツンツン」して本物かどうかを確かめた。大谷も笑顔を見せ、このシーンはファンの間で話題になった。

さらに翌24年、球宴に初選出が決まった際には「ショウヘイと話すために日本語の勉強をしているんだ」と告白。大好きな大谷に近づくために日本語を覚えるという仰天プランを明かし、話題を集めた。

勝利必須のPSだが、大谷とどんな絡みを繰り広げるのかもファンにとっては注目となりそうだ。