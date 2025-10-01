¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÇÆÍÁ³¤ÎÆþ±¡¡Ä¡ÖÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÆüËÜ¤Ï¡ÖÃ±ÆÈ¡Ê¤Ò¤È¤ê¡ËÀ¤ÂÓ¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¡×¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£¡¢¤Ò¤È¤êÀ¤ÂÓ¤Î¸½Âå¿Í¤¬Ì©¤«¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö»à¤ÌÁ°¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö»àË´ÆÏ¤Î¡ÖÆÏ½Ð¿Í¡×¤ÏÃ¯¤¬¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö°ú¤¼è¤ê¼ê¤Î¤Ê¤¤°äÂÎ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ä¡Ä
ÃíÌÜ¤Î¿·½ñ¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤À©ÅÙ¤Î¤³¤È¤«¤éÃ¯¤Ë¤âÊ¹¤±¤Ê¤¤Çº¤ß¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¼èºà»¦Åþ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤¬¤¼¤ó¤ÖÅú¤¨¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¿äÁ¦¡¢Â³¡¹¡ª¡Û
Èõ¸ý·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ö¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¹¬¤»¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¡ª¤ß¤ó¤Ê¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ëËÜ¤Ç¤¹¡×
¹â¶¶¸»°ìÏº¤µ¤ó¡Ö¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¬»à¤Ì¡£¤Ü¤¯¤â¤¢¤Ê¤¿¤â¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡© ¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡© ¤Ê¤é¤Ð°æ¾å¤µ¤ó¤Ë¿Ö¤Í¤è¤¦¡£¤¤Ã¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢°æ¾å¼£Âå¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Ï¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í°Ê³°¤ÎÁªÂò»è
¤¹¤Ç¤Ë¼Ò²ñ¾ðÀª¤òÍý²ò¤·¤¿¡¢²è´üÅª¤ÊÉÂ±¡¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¶å½£Âç³ØÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯8·î¤Ë¡ÖÆþ±¡»þ¤Î»ÙÊ§¤¤ÊÝ¾ÚÀ©ÅÙ¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ø
Åö±¡¤Ç¤Ï¡¢Æþ±¡»þ¤ËÉ¬¤ºÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎáÏÂ4Ç¯8·î²¼½Ü¤è¤êÆþ±¡¿ÇÎÅÈñ¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤ÎÊÝ¾Ú¤È¤·¤Æ¡¢¡Ï¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ëÊÝ¾Ú¡¢㈫Æþ±¡»þ¤Ë°ìÄê¤Î¶â³Û¤ò¤ªÍÂ¤«¤ê¤¹¤ëÆþ±¡ÊÝ¾Ú¶â¡ÊÍÂ¤ê¶â¡Ë¤ÎÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¤Þ¤¿¤Ï¢¤ÎÊÝ¾ÚÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Æþ±¡ÀÀÌó½ñ¤Ø¤ÎÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤ÎµºÜ¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¯Æ³Æþ¤·¤¿¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ëÊÝ¾Ú¡×¤òÁª¤Ö¤È¡¢¡ÖÆþ±¡»þ¤Ë½ñÌÌ¤Ë¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¾ðÊó¤òÄó½Ð¤¤¤¿¤À¤¡¢Âà±¡»þÀÁµáÊ¬¤ÎÆþ±¡¿ÇÎÅÈñ¤ÎÀÁµá¤«¤é30Æü°ÊÆâ¤Ë¤´Æþ¶â¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Åö³º¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤«¤é°ú¤Íî¤È¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡ÖµºÜÆâÍÆ¤Î³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¡¢Æþ±¡¼êÂ³¤ÅöÆü¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÄó¼¨µÚ¤Ó¥«¡¼¥ÉÌ¾µÁ¿Í¤Î¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ¤ÎÄó½Ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ê´µ¼ÔËÜ¿ÍÌ¾µÁ¤Î¥«¡¼¥É¤Î¾ì¹ç¡¢¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ÏÉÔÍ×¡Ë¡£¤Ê¤ª¡¢Ì¤À®Ç¯¼ÔÌ¾µÁ¤Î¥«¡¼¥É¤Ï»ÙÊ§ÊÝ¾Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜµ»ö¤ÎÈ´¿è¸µ¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤ä¼«Ê¬¤Î¤ªÊè¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¡Ö»à¸å¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡×¡¢Âè°ì¿Í¼Ô¤¬Ê¿°×¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡ÛÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡ÖÉÔ¾òÍý¤Ê¸½¼Â¡×
