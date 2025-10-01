日本軍の死者4500人、生き残ったのはわずか14人…タラワ島で起きたこと

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

新刊『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』では、50点以上の秘蔵写真から兵士からは見えなかった〈もうひとつの戦場〉の実態に迫る。

マキン島・タラワ島

日本軍占領下のギルバート諸島（現・キリバス共和国の一部）のタラワ島、マキン島への空襲は、パラオよりも1年ほど早かった。

日本軍占領当時にマキン島といわれていた場所は、現在のマキン島とは違って、その南西6キロあたりにあるマキン環礁、いまでいうブタリタリ環礁を指す。その南方160キロほどにあるタラワ島も同様だが、島というイメージにはほど遠く、サンゴ礁の群島であった。日本軍は、これらの環礁の基地として、マキン環礁に水上機の発着地を設置した。

1943年11月、米軍約1万7000人がタラワ島に上陸する。このとき、日本軍の軍人・軍属はわずか4800人にすぎなかった。戦力の差は歴然としていた。勝敗は3日で決着がつく。日本軍がマーシャル諸島の防衛を重視したため、ギルバート諸島の戦力が手薄になっていたことが原因のひとつだった。

結局、25日にタラワ島の日本軍は玉砕する。死者は4500人にのぼり、生き残ったのはわずか14人だけだったという。

大本営は、タラワ島玉砕後も、12月6日まで米軍艦隊の撃沈、撃破を発表しつづけた。日本の新聞メディアも、米軍侵攻などの写真を掲載せず、日本軍の敗北を隠蔽した。

複写された米軍の写真の掲載許可がおりたのは1年近く経った1944年9月23日、玉砕の記憶が茫漠とした頃であった（写真は書籍『戦争特派員は見た』でご覧ください）。

同日、イギリスの新聞から複写された戦況写真の掲載許可がおりている。こちらは、毎日の「大東亜戦争画報」第三五輯（1944年10月8日）に、2頁にわたって「敵のタラワ島上陸戦・見よ勇士死闘の跡を」と題して5点が掲載された。

戦争末期には、こうした玉砕さえも愛国心を煽るニュースとして扱われた。「毎日新聞」に限らず、どのメディアも同じようなものだった。

