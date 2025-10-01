¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°¡Û¼¯Åç¡¦»°´È·òÅÍ¡Ö¥Ö¥ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¡¡µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤¬¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º
»°´È·òÅÍ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡¡»°´È·òÅÍ¤Ï¡¢µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤Ò¤È¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥³¡¼¥È¥²¡¼¥à¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤ÆÁê¼ê¿ØÆâ¤Ë²¡¤·¹þ¤ßÂ³¤±¡¢·èÄêµ¡¤ò²¿ÅÙ¤âºî¤êÂ³¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¿ØÆâ¿¼¤¯¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¹¶·â¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÁÛ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Û¤É±ó¤¤¤·¡¢ÌÜ»Ø¤¹´ð½à¤¬¹â¤¤¤«¤é¡¢»î¹ç¤Ë¾¡¤È¤¦¤¬ËÍ¤é¤ÏËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
»°´È·òÅÍ¤Ï¼¯Åç¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃÎ¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤¤Ò¤È¤ê¡¡photo by AFLO
¡¡¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö¹¶·â¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¤Ë±¿¤Ö¤³¤È¤È¡¢¥ê¥º¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤¤ëÎÏ¤ä¡¢¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÇÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¤³¤È¡£¥ª¥Ë¤µ¤ó¡Êµ´ÌÚ´ÆÆÄ¡Ë¤Ï¾ïÆüº¢¤«¤éÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¡¢Íî¤È¤·¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ãå¼Â¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦¤Ê¤«¤Ç¤â¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡»°´È¤¬¥×¥ì¡¼¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿·Àµ¡¤¬¤¢¤ë¡£1-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Âè18Àá¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë3¼ºÅÀ¤·¤¿¼¯Åç¤Ï¡¢¥ì¥ª ¥»¥¢¥é¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤ÏÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÁª¼ê¸òÂå¤ò·èÃÇ¡£ÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿»°´È¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¼Æºê³Ù¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë3¼ºÅÀ¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤±¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤òÄÙ¤¹¤È¤³¤í¤Ç¤ÏÄÙ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â......¡×
¡¡¾õ¶·¤ä¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢Æ¬¤Ç¤Ï¸òÂå¤â¤ä¤à¤Ê¤·¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤Î¿´º¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤í¤Ë¤ÏÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢2ÅÀº¹¤ò¼è¤êÊÖ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢Áª¼ê¤òÂå¤¨¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤Ã¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¸òÂå¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Ë¤È¤«¡¢²¿¤«¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤òÉ½¾ð¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¥ª¥Ë¤µ¤ó¤â¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¬²¿¤«¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ú¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤¬¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Û
¡¡¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿Îý½¬½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤¬Êâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤½¤Î·èÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¡¢¥ª¥Ë¤µ¤ó¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¥Ë¤µ¤ó¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ë¹¶·âÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¹¶·âÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥ª¥Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤ÎÉð´ï¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¨¡¨¡¡£»Ø´ø´±¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«¤º¤È¤½¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¸«¤¨¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¼éÈ÷¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ä¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ÎÁ°¤ÇÁê¼ê¤Î¹¶·â¤Î²ê¤òÅ¦¤à¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼Ìò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¥×¥ì¡¼¤¬º£°ìÅÙ¡¢À°Íý¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Ï¹¶·âÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢¹¶·â¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¹¶·â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ËÜÍè¤Î¤è¤µ¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ëÁ°Äó¤¬¥Ö¥ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼é¤È¹¶¡£¤É¤Á¤é¤âÁÂ¡Ê¤ª¤í¤½¡Ë¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¹¶¤È¼é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼é¤È¹¶¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¼éÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¹¶·â¤Ç¤¢¤ë¡£»Ø´ø´±¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤â»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡Âè29Àá¤«¤é4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¼¯Åç¤Ï¡¢¤½¤Î¤¦¤Á3»î¹ç¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤È·ø¼é¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃæÈ×¤Ç»°´È¤¬Áê¼ê¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µçÃÏ¤Ë´Ù¤ë¾õ¶·¤ò²óÈò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¬¤Î¤Ê¤«¤¬À°Íý¤µ¤ì¡¢¼éÈ÷¤Ç¥×¥ì¡¼¤Î¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë»°´È¤Ï¡¢¹¶·â¤Ç¤â¸ú²ÌÅª¤Ê´Ø¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¿ô»î¹ç¤Ï¡¢±¦¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤«¤éº¸¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤¬¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º¸¤«¤éÍè¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦Â¤Ç»ß¤á¤Æ¡¢µÕ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤¯Å¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±¦Â¤ÇÃæ¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ÇÊÉ¥Ñ¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤À¤È¡¢¥¨¥¦¥Ù¥ë¤ä¡ÊÎëÌÚ¡ËÍ¥Ëá¤¬»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿·¤·¤¤´Ø¤ï¤êÊý¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÚÀ¼¤À¤±¤Ç¥á¥·¤¬¿©¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡Û
¡¡»°´È¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¼éÈ÷¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¸þÀ¤ò»Ø¤·¼¨¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÀÚâøÂöËá¤¹¤ëÃÎÇ°·Ä¤Ï¡¢»°´È¤ÎÀ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾ï¤Ë¼þ¤ê¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤·¤«Í¿¤¨¤Ê¤¤¡×¤È»¿¼¤òÂ£¤ë¡£
¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¼«Ê¬¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¡ÊÀéÅÄ¡Ë³¤¿Í¤¯¤ó¤¬¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤«¤é¡¢¡Ø¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ã¤Æ°¤¤¶õµ¤¤ä¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Î©¤ÁÄ¾¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢´¬¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤â¡Ø¤¿¤·¤«¤Ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×
¡¡»î¹çÃæ¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤È¤â¤ÈÀ¼¤Î½ÅÍ×À¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤«¤±¤ëÀ¼¤Î¼Á¤äÆâÍÆ¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö²Æ¾ì¤â²¿ÅÙ¤«¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã½ë¤¤¤Ê¤«¤ÇÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁêÅö¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¤½¤ì¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ì¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¿¤ÀÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤ÇÊÑ¤ï¤ëÉôÊ¬¤ä¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤ò³Î¿®¤¹¤ë¸÷·Ê¤Ë¤âÁø¶ø¤·¤¿¡£¥¸¥§¥ÕÀéÍÕ¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤À¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤¤¤ëÎëÌÚÂçÊå¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤³¤¦À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¶ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¤¼¡×
¡Öº£¡¢¤³¤³¤ÏÂÑ¤¨¤ë»þ¤À¤¾¡×
¡¡»ê¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀ¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀéÍÕ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¸ÝÉñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¤Ï¤½¤Î¸÷·Ê¤ò³°¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤¬½Ð¤»¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¡£¤½¤ÎÀ¼¤À¤±¤Ç¡¢¥á¥·¤¬¿©¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Û¤É¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥×¥ì¡¼Æ±ÍÍ¡¢¤¹¤°¤ËµÛ¼ý¤¹¤ë¤È¤³¤í¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÀÆ°¤ä¹ÔÆ°¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë°ìÂÎ´¶¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢Èà¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Î»ÑÀª¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹çÁ°¤Ë½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢¿å¤ò°û¤à¤¿¤á¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤¬°ìÅÙ¡¢¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ËÌá¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¡Ê¼Æºê¡Ë³Ù¤¯¤ó¤¬¼«Ê¬¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¿å¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤³¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¡¢¸÷·Ê¤òÁÇÄ¾¤Ë¡Ø¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤â¹µ¤¨¤Ë²ó¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥«¥¸¤¯¤ó¡Ê³áÀîÍµ»Ì¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¾¡Íø¤ÏºÙÉô¤Ë½É¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÂÎ´¶¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿²¿µ¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£¡ÚÀÎ¤Î¥®¥é¥®¥é¤·¤¿¼«Ê¬¤Ï¤É¤³¤Ø¡Û
¡¡2016Ç¯¤ËÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿»°´È¤Ï¡¢¼¯Åç¤¬ºÇ¸å¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃÎ¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢2017Ç¯¤Ë¤ÏºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·¤¿²ù¤·¤µ¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥é¥¹¥È10»î¹ç¡¢5»î¹ç¤Ç¤É¤ì¤À¤±¾¡¤ÁÅÀ¤ò³Í¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤¬¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢¤¤¤¯¤é¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¾¡¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤ËËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¥Û¥ó¥È¤ËºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢»Ä¤ê»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â·ä¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ä¸ÀÆ°¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¢¤Î»þ¤Ï¼ã¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Àº£¤Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿²£ÉÍFMÀï¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢²ù¤·¤µ¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤É¤³¤«Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤Ò¤È¤ÄÇº¤ß¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¡Ê¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ËÊ°¡Ê¤¤¤¤É¤ª¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¶¤Ã¤Æ¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤ËÇ®¤¯¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÍèÇ¯¤Ë¤ÏÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ý¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡£
¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¼«Ê¬¤Ï¤³¤³¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æµ±¤¯¤Î¤Ï30ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥ª¥Ë¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤â¡¢¹¬±¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÆ¤Ó¼«Ê¬¤Î²ç¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤½¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢¸Ä¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤â¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¸½¾õ¤ËËþÂ¤»¤º¡¢1¾¡¤Ë¤âËþÂ¤»¤º¡¢°ìÀÚ¤Î·ä¤ò¸«¤»¤º¡¢¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤ë¡£
¡ãÎ»¡ä
¡Úprofile¡Û
»°´È·òÅÍ¡Ê¤ß¤µ¤ª¡¦¤±¤ó¤È¡Ë
1996Ç¯4·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô½Ð¿È¡£²£²ÏÉðÂ¢ÌîFC¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤ò·Ð¤ÆÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤·¡¢2015Ç¯3·î¤Î¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¤Ç£Ê¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2016Ç¯¤Ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤äCB¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£2022Ç¯¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥µ¥ó¥¿¡¦¥¯¥é¥é¡¢2023Ç¯¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥ë¡¼¥ô¥§¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤Á¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¼¯Åç¤ØÉüµ¢¡£2017Ç¯12·î¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç£ÁÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡áMF¡£¿ÈÄ¹181cm¡¢ÂÎ½Å73kg¡£