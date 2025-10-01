食事制限と選択疲れで心が疲れたあなたへ…「決断しない休養」という新習慣

「今のあなたは限界の一歩手前かもしれません」――精神科医・藤野智哉が日々の診療で感じるのは、多くの人が限界の一歩手前まで自分を追い込み、すり減っているという事実です。最新刊『「ちゃんとしなきゃ」が止まらないあなたに贈る 頑張れない日の休み方レッスン』（ワニブックス刊）では、気を張りすぎている人に、精神科医の観点から、睡眠の質が心身の回復に直結すること、そして「正しい休息の取り方」を丁寧に解説している。

食事へのこだわりを手放す

私たちの暮らしの中で、食事は非常に大きな位置を占めています。朝・昼・晩の三食を規則正しくとることは、健康を維持する上での基本とされています。忙しい日に朝食を抜いてしまうと後ろめたいのは、三食をとることが大切だと思っているからでしょう。

確かに、一定のリズムで栄養をとることは、体内のバランスを整え、生活のリズムを安定させるという意味では、非常に有効な習慣です。

ただ、１日３回という回数もそうですが、食事はこうすべきである、という思い込みが私たちを強く支配しているような気がします。

食事は三食きちんととるべきに始まり、栄養バランスに気をつけ、できれば添加物は避ける、なんて考え方が過剰になったとき、私たちの心は負担を感じます。そして、食べること自体がストレスとなり、かえって心身を疲弊させてしまうことすらあるのです。

現代社会においては、「何を食べるか」に対するこだわりが、かつてないほど強まっています。

「無添加」「オーガニック」といった言葉はスーパーマーケットに溢れています。

グルテンフリーもそうですね。それらは健康への意識の高まりと共にビジネスに利用され、市民権を獲得しましたが、「信仰」のレベルで信じている人がいることに驚きます。

「この食品は体に悪い」「この成分は絶対にとってはいけない」といった断定的な情報に翻弄されてしまう。同時に周囲にも同じ価値観を求める人もいます。

実はその背景には、「良い行いをすれば報われる」という「公正世界仮説」と呼ばれる考え方が関係しているような気がします。

これは、「良い行いをすれば良いことが起こり、悪い行いをすれば悪いことが起こる」と信じる傾向のことです。つまり、「努力して正しい食事をすれば、健康になれる。逆に不健康になるのは悪いものを食べているからだ」という考えです。何も悪いことをしていないのに、不健康になるなんて理不尽を受け入れがたい気持ちもわかります。

特に、アレルギーやアトピー、発達障害など原因が後天的な出来事に一概に特定できない症状を抱える方ほど、「きっと何かの食品が原因に違いない」と思い詰めてしまいがちです。

そして、わかりやすい身近にある食品や添加物などを悪者にしてしまうことがあります。未知は不安ですし理不尽は受け入れられない、その結果、嘘でもわかりやすい「答え」に辿り着いてしまうのです。

もちろん、体に良いものをとりたいという思いはとても大切なものです。問題はそれに囚われすぎて、心まで縛られてしまうことです。

本来味わって楽しむはずの食事なのに、「これは体に悪いのでは？」あるいは「体重が増えるのでは？」という思いが常につきまとう。

さらに、朝食を抜いてしまったり、お昼や夜に食べすぎてしまったり、間食してしまった自分を責めたりします。

これは自分の体型に意識が向いている方ほど、このようなストレスを抱えがちです。

だから、たまには食事を休んでもいいのでは、と私は思います。たまには三食食べなくてもいい。たまには食べすぎても心配しなくていい。苦手な野菜をとらない日があってもいい。そんなゆるさも大切です。休養には食事がもちろん大切ですが、過度に気にすることは逆効果になることもあるのです。

「今日は好きなものを食べよう」。食事を気楽に考えて、頑張りを休むことが大切です。

「決断しない」は最高の休養

私たちは日々膨大な「選択」を迫られています。何を着て出かけるか、お昼は何を食べるか、週末の予定をどうするか、それらもすべて選択です。

自分の意思で自分の好きなものを選ぶことは大切でしょう。しかし、友達との食事会のために、どこの飲食店にしようかレビューサイトを見比べていて、疲れてしまうことってありますよね。

「人に流されるのは良くない」

「自分の頭で考えるべき」

そうした考えが私たちをどこかでしばっているのかもしれません。例えば、流行を必死に追う人を見ていると、あまりいい印象を抱かない人は多いでしょう。私自身も、かつては流行に身を任せるのは「ダサい」と思っていました。しかし、あるとき流行っているというスイーツを食べたところ、「あれ、意外とうまいぞ」と思ったんです。

そして反省しました。これまでなんで流行を頑なに否定してきたんだろうと。

実は、「人にお任せする」「流れに身を任せる」というスタンスが、私たちにとって良質な休養となることがあります。

「ミステリーツアー」と銘打った旅行商品があります。行き先を知らされないまま出発し、着いてみてのお楽しみという企画ですが、そもそも目的地がわからないだけでワクワクしますし、何より「自分で選ばなくていい」という気楽さがあります。さらに普段の自分では選ばない場所や食事、体験に出会い、思わぬ喜びを味わうことができます。

例えば、誰かに誘われて行った果物狩り。あるいは、ファミレスで友人が選んだ期間限定のメニューをなんとなく頼んでみたとき。意外にも楽しかったり、美味しかったりして、後々まで印象に残ったということは、経験があるでしょう。

皆さんは「好きな食べ物」を聞かれてすぐに思い浮かびますか？ あるいは「今夜は何が食べたい？」と聞かれて、すぐに答えられますか？ すぐに思い浮かばずに「うーん」と悩んでしまう。そういう自分に少しがっかりしてしまうことがありますよね。

では、どうしたらいいのか。そのままでいいと私は思います。お互い決めるのが面倒だったら、メニューがそろっているファミレスで外食してもいいでしょう。時には決定することを放棄して、流れに身をゆだねてみることは、意外と心の安息につながるのです。

そして流れにそっと身を任せていると、意外と社会の動きが目に入ってきたりします。

ファミレスの新メニュー、テレビの特集、インスタのおすすめ。それらの中には、四季の移ろいが織り込まれていたり、旬の食材が紹介されていたり、知らず知らずのうちに、味覚や視覚を通じて「季節を味わっている」のかもしれません。

これは、食事に限らず、シャンプーや日用品など、日々の小さな選択でも同じことが言えます。「おすすめです」と書かれているものが、意外に自分に合っていたり、あるいは気持ちをリフレッシュさせてくれたりするかもしれません。そして、今まで同じものばかり選んでいたことに気がつくでしょう。

そもそも行動経済学的な発想で言えば、日常で「自分で選んでいる」と考えていることもその多くは選ばされているものです。ターゲティングされた広告、おすすめの品、そういったものに我々は日々気づかず影響を受けているのだからむしろ堂々と乗っかればいいのです。

流行りやおすすめに心がふと動いたとしたら、その感情を楽しんではいかがでしょう。それは確かに私たちの心と体を癒やす時間となるでしょう。

＊

さらに〈SNS漬けで眠れない人必見！精神科医が教える脳を守るデジタルデトックス術〉の記事では、スマートフォンとの距離の取り方について書かれています。

【つづきを読む】SNS漬けで眠れない人必見！精神科医が教える脳を守るデジタルデトックス術