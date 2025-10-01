23ºÐÆüËÜ¿Í¤Î¡ÖÂÀ¤â¤â¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡×¡¡ÅÏ²¤¸å¤Ë10ÔÁý¡Ä¿Ê²½Â³¤±¤ëÆùÂÎ¤ËµÓ¸÷¡Ö¥Ç¥«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢1Éô¥Ñ¥ë¥Þ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö9·î29Æü¡¢¥»¥ê¥¨AÂè5Àá¤Î¥È¥ê¥ÎÀï¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢º£µ¨½éÇòÀ±¡Ê2-1¡Ë¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÎëÌÚ¤ÎÆùÂÎ¤¬¡ÖÀ¨¤¤ÆùÂÎ¡×¡ÖÂÀ¤â¤â¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡×¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¥È¥ê¥ÎÀï¤Ç³«Ëë¤«¤é5»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£1¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾13Ê¬¤Ë¤Ï¥È¥ê¥ÎMF¥Á¥§¡¼¥¶¥ì¡¦¥«¥µ¥Ç¥¤¤¬Êü¤Ã¤¿±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÃÆ¤½Ð¤¹¹¥¥»¡¼¥Ö¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÎëÌÚ¤ÎÆùÂÎ¤À¡£¥Ñ¥ë¥Þ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤Î¥×¥ì¡¼¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¡ÖÁ°¤è¤ê¤¹¤´¤¤¥Ç¥«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥È¥é¥ª¥ì¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ï¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÖµÓ¥ä¥Ð¤¹¤®¤À¤í¡×¡ÖÀ¨¤¤ÆùÂÎ¡×¡ÖÆâÅ¾¶Ú¤¹¤´¤¤¤Ê¤³¤ê¤ã¡×¡ÖÂÀ¤â¤â¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ºÝÎ©¤ÄÂÀ¤â¤â¤Î¶ÚÆù¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï190¥»¥ó¥Á91¥¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï190¥»¥ó¥Á100¥¥í¤È¡¢²¤½£¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤«¤éÌó10¥¥íÁýÎÌ¤·¤¿ÎëÌÚ¡£¹¥¥»¡¼¥ÖÏ¢È¯¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏåÌÌ©¤ÊÆùÂÎ¶¯²½¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë