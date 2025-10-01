若くして総理になった安倍晋三の「理念だけ」政権が1年で瓦解した「本当の理由」

安倍元首相の死からわずか3年。なぜ自民党はかくも凋落したのか？

長らく日本を支配してきた自民党政治が揺らぎつつあります。

参院選の結果を受けて、今後の政治状況はどう変わっていくのか？

講談社現代新書の新刊『自壊する保守』（菊池正史 著）は、第一線で活躍してきた政治ジャーナリストが混迷を続ける政治状況を読み解く「政治ミステリー」です。

本記事では、〈「右派ポピュリズム」のツボを刺激し「岩盤支持層」を獲得した第1次安倍政権…なぜ、突然、政権を投げ出したのか？〉に引き続き、第1次安倍政権に何が欠けていたのか、という点について詳しくみていきます。

※本記事は、菊池正史『自壊する保守』より抜粋・編集したものです。

何が欠けていたのか

拉致問題で功績を残して、若き指導者として注目を集めた安倍晋三だったが、総理としての在職期間はわずか366日、辛うじて1年を超える短命政権だった。岩盤支持層を獲得しながらなぜ安倍は政権運営に失敗したのか。

安倍の掲げたビジョン──「戦後レジームからの脱却」や「教育再生」などは、確かに保守層の琴線には触れた。しかし、それらは理念としては立派でも、国民生活に直結するような実感を持たせるには至らなかった。多くの国民にとっては抽象的で、「結局何をしたいのか」が見えにくかった。

さらに、「消えた年金問題」と呼ばれる年金記録問題の発覚や相次ぐ閣僚のスキャンダル（松岡農相の自殺、赤城農相の領収書問題など）は、政権の信頼性を著しく損なった。安倍は「政治とカネ」の問題に毅然と対処できず、任命責任を問われる場面でも曖昧な対応に終始した。

若くして首相となったがゆえに、周囲の支えや経験値が不十分だったという側面もある。小泉政権のカリスマ性の残り香の中で登場した彼は、「後継者」という以上の説得力を持たないまま首相の椅子に座った。

政権運営の細やかな調整力や、派閥間のバランス感覚、国民とのコミュニケーション術など、あらゆる面で、政治家としての基礎体力が未成熟だったと言わざるを得ない。初めての重責に対する精神的なプレッシャーも大きく、結果として体調不良という形で政権は崩壊した。

当時のマスメディアは、「お坊ちゃん総理」「理念だけの軽さ」などと安倍を冷ややかに扱った。安倍は、小泉純一郎のような劇場型政治を演じるにはまだひ弱すぎたのかもしれない。

国民は、「小泉の後継者」として登場した若き指導者に淡い期待を抱いたものの、蓋を開けてみれば、「美しい国」という抽象的なスローガンを唱えるひ弱さだけが目立ち、政権運営の拙さも手伝い、失望感が広がった。

参議院選挙での大敗はその結果だった。いくら首相が意欲を語っても、現実の政治が混乱し、生活が良くならなければ支持は得られない。「言葉」と「現実」の乖離に対し、国民は冷ややかだった。

復活のための蹉跌

皮肉なことに、この第1次政権の挫折こそが、後の「強い安倍」への布石となった。再登板した2012年の第2次安倍政権以降、安倍は「理念と現実のバランス」を調整する術と老獪ともいえる権力掌握術を学び、見違えるような強力な政権運営を実現するようになる。

茫洋としてひ弱だった「お坊ちゃん総理」は、5年3ヵ月の臥薪嘗胆を経て、「怪物」となって永田町に戻ってきた。その復活劇については、『自壊する保守』第5章で詳しく説明する。

本書では、その前に、安倍が打破するものと見做した「戦後レジーム」と「保守本流」とは何か、その原点に遡って解説したい。そして、これに公然と異を唱えた岸信介について取り上げる。そこには、安倍に受け継がれることになる、敬愛する祖父、岸信介の「国家主義のDNA」が見てとれる。彼は「昭和の妖怪」と呼ばれた祖父の宿命を背負い、「戦後」を終わらせる指導者として、戦後の「保守本流」に引導を渡すことになる。

＊

さらに〈安倍元首相から3年…自民党大敗の裏で広がる「右派ポピュリズム」と「参政党」の熱狂〉では、「日本人ファースト」という言葉によって表面化した「右派ポピュリズム」などの点について詳しくみていきます。

【つづきを読む】安倍元首相から3年…自民党大敗の裏で広がる「右派ポピュリズム」と「参政党」の熱狂