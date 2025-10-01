【ワークマンの新作】がとにかく優秀！ 洗濯機で丸洗いできる♡「優秀バッグ」

通勤から休日まで使えるバッグを新調したいなら、【ワークマン】の「新作バッグ」に注目！ 今回ご紹介するバッグは、洗濯機で丸洗いできて、いつでも清潔に使える優れもの。リュック、トート、ショルダーと形も豊富です。軽量なのにしっかり入る収納力と、シンプルで洋服に合わせやすいデザインも魅力。アクティブなお出かけにぴったりな優秀バッグ、ぜひチェックして。

5つのポケットで収納上手になれそう！

【ワークマン】「丸洗いできるかばんショルダーバッグ」\2,500（税込）

こちらのショルダーバッグは、5つのポケットで荷物を整理しやすいのが魅力。フロントにカラビナループがついているから、パスケースやチャームをつけて、自分らしいアレンジを楽しめます。自転車移動や子どもと一緒のお出かけなど、アクティブに動く日でも邪魔にならず快適に過ごせそう。

A4が入る！ スマートなスクエアシルエットも魅力

【ワークマン】「丸洗いできるかばんA4トートバッグ」\2,900（税込）

スクエアフォルムがスタイリッシュなトートバッグ。きちんと感のあるシルエットで、通勤やお出かけスタイルにもなじみやすいのがうれしいポイント。8つのポケット付きで荷物を整理しやすく、見た目も中身もすっきり。ハンドルは調整可能だから、荷物が多い日も安心です。

手持ちも肩掛けもOK！ マチ付きで収納力に期待大

【ワークマン】「丸洗いできるかばんショルダー付きトートバッグ」\2,500（税込）

ハンドルとショルダーストラップ付きで、手持ちも肩掛けもできる2WAYトート。約12cmのしっかりとした底マチで容量は約6Lと収納力の高さにも注目。5つのポケットとフロントのカラビナループで持ち物が迷子になりにくく、デイリー使いにぴったり。

メッシュ仕様 & サイドポケットで快適に使えそう！

【ワークマン】「丸洗いできるかばんデイリュック」\3,500（税込）

背中やショルダーの内側はメッシュ仕様で汗ばむ季節にもぴったりなリュックも登場。8つのポケットでバッグの中身を整えやすく、折りたたみ傘やペットボトルを取り出しやすいサイドポケットも魅力です。内側のキークリップに鍵やICカードを付ければ出し入れもスムーズ。丸みのあるフォルムとシンプルデザインで、大人っぽく持てそう！

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K