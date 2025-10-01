「今年のサンマは豊漁」、実は錯覚だった…《水揚げは15年前の半分以下》データが示す”歴史的不漁”の現実

サンマの豊漁が話題だ。北海道などではあまりにもサンマの水揚げが多く、漁港がパンク寸前の状態に陥る事態にまでなっている。加えて、今年のものは味が良いとも評判だ。読者の皆様も久しぶりの手頃な価格で、脂がのった秋の味覚を堪能されているのではないだろうか。

だが、「よかったよかった」と手放しで喜んでいられるほど、サンマをめぐる状況は単純ではない。秋の風物詩を楽しむ雰囲気に水を差すようだが、その深刻な状況について、ここで改めて考えてみたい。

前編記事『北海道の港は水揚げラッシュ…なぜ今年のサンマは“大豊漁”なのか？その裏で進む、日本近海の「海の異変」』より続く。

今年もサンマは「歴史的不漁」の真っ只中

今年のサンマは豊漁と報道されているが、実は長期的なスパンで見ると今年も「歴史的な不漁」であると理解する方が正確かもしれない。

水産庁が7月に公表した「サンマ長期漁海況予報」によると、今シーズンのサンマ来遊量は「昨年並みの低水準」になると見込まれている。もちろん、先に説明した中国漁船の動向などによって、実際の水揚げ量が昨年通りになるとは限らない。実際に、北海道などでは昨年同時期の2倍から3倍ほどという報道も目にする。

だが、それでもサンマが歴史的な不漁であることに変わりはない。仮に、今年の水揚げ量が昨年の2倍になると想定すると、今年は約8万トンという計算になる。

だが、ほんの15年ほど前までは年間20万トンが当たり前だった。2010年までの水揚げ量の推移を見ると、年間20万トンを下回ったのは1度だけで、2008年には34万トンを超えるサンマが水揚げされた。

サンマ水揚量の推移（全国さんま棒受網漁業協同組合より）

この数字を見ると、仮に今年が「昨年と比べて豊漁」ということになっても、それを「本当の意味での豊漁」として歓迎するのはやや早計ではないだろうか。

サンマの数は半分以下まで減少

かつては年間20万トン以上あった水揚げ量が、いまや年間10万トンにも満たなくなってしまったのはなぜか。先にも説明した海洋環境の変化もあるが、それ以上に重要なのは資源量自体の減少だ。

サンマの資源量、すなわち海に生息しているサンマの数は明らかに減少している。国の研究機関である水産研究・教育機構は毎年、いくつかの海域ごとにサンマの分布量を調査しており、それによると2025年の分布量は例年より多かったものの、2000年代前半と比べると半分以下の水準となっている。

乱獲を規制してこなかった国際ルール

では、なぜサンマの数はこれほど急速に減ってしまったのか。これにもいくつかの要因があるが、注目すべきは日本を含めた各国による乱獲の影響だ。

先にも説明したように、北太平洋のサンマはいくつかの国が漁獲している国際資源だ。2000年ごろまで各国の合計漁獲量は最大で40万トン程度だったが、2000年代半ばになると60万トンに迫る水準まで拡大。しかし、その後は急速な減少傾向に入り、近年では各国合計でも10万トン程度にまで漁獲量は落ちている。

こうした動きを見ると、2000年代以降の漁獲量の急速な拡大が、最近の深刻な不漁を招いていると考えるのが自然だろう。

先にも触れたように北太平洋でサンマ資源を共有する各国はNPFCという組織で、TACと呼ばれる漁獲量の上限を決めている。だが、これまでTACによる規制効果は極めて薄かったというのが実情だ。というのも、NPFCで決まるサンマTACの水準は「多すぎる」と批判を受けてきたのだ。

たとえば、2023年のTACは25万トンに設定されたが、実際の漁獲量は約12万トン。この結果は「制限のギリギリまでサンマを獲ろうにも、そもそもサンマがいない」という状況を端的に示している。

TACを低く設定すれば漁獲可能なサンマの量が減るため、漁業関係者への影響は大きい。だが、目先の政治的配慮によって甘く設定すれば、将来的にサンマが絶滅してしまうおそれもある。

以前、筆者が本誌寄稿で紹介したノルウェーの事例が示すように、一度減ってしまった水産物の資源量を回復させるために、強い漁獲規制は不可欠だ。

サンマを絶滅させないために

もっとも、NPFCもサンマの漁獲規制を強める動きに踏み出しつつある。

NPFCが決定するサンマTACでは、2024年からHCRと呼ばれる漁獲制御措置が導入されている。これはサンマの資源量が低レベルの場合、自動的にTACを毎年10%減少させる仕組みで、実際に2024年はこのルールにしたがい前年比10%減の22.5万トンに設定された。

前編で触れたとおり、今年のサンマ水揚量がやや多い背景には、この規制が功を奏したことが関係している可能性が高い。

HCRが導入されたことは適切な資源管理に向けた第一歩として歓迎すべきだが、それでもまだTACの枠は大きすぎる。さらなる規制に向けてNPFCにおいて踏み込んだ議論が必要とされるが、参加国の思惑はさまざまだ。HCRが導入される際も日本や米国はこれに賛成したが、韓国や中国が反対にまわり交渉は難航した。

実効性のある規制を各国へ提案し、実現に向けた交渉を重ねなければ、いずれサンマは絶滅の危機に瀕してしまうかもしれない。

一時的に入手しやすくなっているとはいえ、サンマ事情は引き続き危機的であることを消費者も理解し、有権者として政府に対応を求める姿勢が必要ではないだろうか。

・・・・・・

【もっと読む】『「転売ヤーのせいではなかった」コメ不足の“真犯人”がついに判明…農水省が謝罪した《令和の米騒動》の真相』

【もっと読む】「転売ヤーのせいではなかった」コメ不足の”真犯人”がついに判明…農水省が謝罪した《令和の米騒動》の真相