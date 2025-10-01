◆第３１回日本少年野球 板橋区長杯（東日本選抜大会・東京都東支部予選）▽決勝 東京城南ボーイズ６―４志村ボーイズ（９月２３日・志村ボーイズグラウンド）

２年生以下の新チームで秋の東日本王者を決める第３７回東日本選抜大会（１０月１１〜１３日、福島県郡山市・ヨーク開成山スタジアムほか）の支部予選が各地で行われた。東京東では東京城南ボーイズが優勝。東京城南、志村ボーイズ、大田水門ボーイズが本戦に出場する。

※ ※ ※

東京城南が板橋区長杯を制した。

５番・右翼の榎凜久（りんく＝２年）が４打数３安打３打点の大暴れ。３回１死三塁から左越え二塁打を放つと、１点を追う５回無死満塁で、三遊間を破る逆転２点タイムリーで貢献した。

飽くなき向上心がある。「一昨日、打てなかったので修正しました」。２１日は４打数２安打にも納得がいかずにバットを寝かせて構えることで、この日の活躍につなげた。

小学６年でライオンズジュニアでプレー。チームメートだった狭山西武・工藤未來が侍ジャパンＵ１５に選出されたことが刺激になっている。「ライバル意識？ あります。僕はオールラウンドで活躍できることが強み」と東日本選抜大会での対決を心待ちにしている。

ベイスターズジュニア出身の笹谷海陽主将（２年）とともに昨年の本戦でベンチ入り。優勝した松戸中央に敗れ４強だった。笹谷主将は「（大枝）監督の野球で勝ち進みたい」と意気込んだ。