杖をついて歩いていると「邪魔！」いきなり蹴られ呆然。顔を上げると → 女性が『冷たい笑顔』を向けてきて

筆者がコンサート会場で体験した出来事です。

膝が悪く杖をつきながら歩いていた私に、吃驚することが起こりました。

楽しかったライブの余韻に浸りたかったのに、しばらく心が落ち着きませんでした。

コンサートの退場後は人がごった返し

確かに、杖は気になるものだったかもしれません。

しかし、心身の不調は誰にでも起こりうるもの。

心ない人はいますが、振り回されず、自分の楽しみを大事に生きていきたいと思いました。

【体験者：50代・筆者、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

