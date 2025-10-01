劇中さながらの三人同時変身を再現！バンダイ COMPLETE SELECTION MODIFICATION「CSM変身鬼弦・音錠＆音枷」

バンダイナムコグループの公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、『仮面ライダー響鬼』20周年記念商品として、「CSM変身鬼弦・音錠＆音枷」の予約受付が2025年9月26日(金)16時に開始されました。

2005年放送の『仮面ライダー響鬼』より、「仮面ライダー轟鬼」「仮面ライダー斬鬼」「仮面ライダー朱鬼」のなりきりアイテムを、大人のための変身ベルトブランド「CSM」シリーズで初商品化。

劇中イメージに近い造形と豪華な仕様で、ファン待望のアイテムです。

バンダイ COMPLETE SELECTION MODIFICATION「CSM変身鬼弦・音錠＆音枷」

価格：18,150円(税込)(送料・手数料別途)

予約期間：2025年9月26日(金)16時〜2025年11月15日(土)23時予定

商品お届け：2026年3月予定

販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」ほか

セット内容：変身鬼弦・音錠、ディスクアニマル(青磁蛙)、音枷用換装パーツ、朱鬼用換装パーツ、腕輪部延長パーツ

劇中イメージに近い造形と重厚な質感

「変身鬼弦・音錠」は、DX版から形状を一新し、より劇中のイメージに近い造形バランスで設計。

本体の大部分に塗装を施し、高級感あふれる外観を実現しています。

変身時に引き出す鎖には金属パーツを使用し、重厚な質感を演出しています。

換装パーツで3人の「仮面ライダー」に変身

基本形態は「仮面ライダー轟鬼」が使用する「変身鬼弦・音錠」

付属の「音枷用換装パーツ」に付け替えることで、「仮面ライダー斬鬼」が使用する「変身鬼弦・音枷」を再現できます。

さらに、「朱鬼用換装パーツ」を使えば、「仮面ライダー朱鬼」が使用した「変身鬼弦・音錠（傷ver.）」の再現も可能です。

BGMや効果音、同時変身音も収録

変身時には、指かけパーツを引き出すことで弦部分が露出し、弦を弾くように押し込むことで変身音が発動します。

さらに、2つのボタンで4曲のBGMや効果音が発動可能。

「同時変身専用変身音（二十四之巻）」も収録されており、別売りの「CSM変身音叉・音角」「CSM変身鬼笛・音笛」と組み合わせることで、劇中の三人同時変身を再現できます。

『仮面ライダー響鬼』20周年を記念するにふさわしい、劇中再現度の高い造形とギミックが詰まったファン必携のアイテムです。

プレミアムバンダイで予約受付中の「CSM変身鬼弦・音錠＆音枷」の紹介でした。

©石森プロ・東映

