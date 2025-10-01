鳥は大脳の大半を「歌を覚える」ことに使っていた…生き物の言語習得の手順

個人差はあるが歳を取ると物忘れは増えてきがちだ。これを認知症と結びつけて考えてしまう人もいるかもしれない。しかし、脳神経外科医の東島威史さんは「忘却＝認知症と結びつけるのは早合点」と指摘する。

脳にとって忘却とは一体どのような現象なのか。前編『「たっぷり眠れば若々しくなる」は間違い…脳と睡眠の「意外な事実」』に続き、東島さんの著書『不夜脳 脳がほしがる本当の休息』より一部抜粋、再構成してお届けする。

「忘却」こそ脳の重要な機能

「最近、人の名前がパッと出てこない」「ど忘れが多くなった」

こんな不安を漏らす中高年は少なくないが、「忘却＝認知症」と結びつけるのは早合点だ。「忘却」とは脳の重要な機能であり、人は忘れることで重要な情報を「素早く」引き出しやすくしている。

ドラえもんの映画『のび太の恐竜』では、ティラノサウルスに襲われたとき、ドラえもんが「桃太郎印のきびだんご」をポケットから取り出したのは、お椀→羽根→羽子板→こまの後であり、プテラノドンに至っては、フォーク→ナイフ→電気ポット→コップ→お皿→お箸→お椀の後であった。

この状況をのび太は「あわてるとダメなヤツ」と評していたが、それは違う。そもそも羽子板なんてものを、「桃太郎印のきびだんご」と同じポケットに入れておくことが間違いなのだ。

必要な情報を素早く取り出すためには「忘却」という「機能」が必要なのだ。生存のために。

そして、その忘却という機能は脳の「視床下部」という場所が担っている。視床下部には少数のメラニン凝集抑制（ＭＣＨ）細胞が存在していて、この場所を抑制してしまうと、「忘却」が苦手になってしまう＝記憶力が向上する。

そして、このＭＣＨ細胞はおもにレム睡眠中に働く。覚醒時や、ノンレム睡眠中にＭＣＨ細胞を抑制しても記憶力はほとんど変わらない。レム睡眠中に抑制した場合のみ、記憶力は向上する。

脳は特殊で、他の臓器が「増えることで機能を獲得してきた」のに対して「削ぎ落とすことで機能を獲得する」臓器だ。

10歳頃までは大きくなるが、後はゆるやかに萎んでいき、思春期に「シナプスの刈り込み」を行って完成する。その後も脳細胞は減る一方で、僕たちの脳細胞は1日10万個は減っている。

こう考えると「忘れること」は脳の得意とする「能力」であって、決して「失敗」ではないのだ。

鳥は「ダメな音を削除」して歌を覚える

「忘れること」で脳の効率化を図っているのは人間だけではない。僕は学生時代に、理研や東大の進化学の教室で勉強させていただいたことがあるが、そこでこの「記憶のメカニズム」の一端を学んだ。

「鳥＝空を飛ぶ」というイメージが強いが、大脳だけ見れば、鳥は飛ぶ動物ではなく「歌う動物」だ。大脳のかなりの機能を、歌を覚えることに費やしている。

鳥の中でもよくさえずる鳥を「鳴禽類」（めいきんるい）という。スズメ、ウグイス、カナリヤ、ヒバリなどスズメ目の仲間で、英語だと「ソングバード（song birds）」だ。

これら歌自慢の鳥たちに、「イヤな音（雑音）」をわざと聞かせて、歌がどう変わるかを観察した研究がある。

鳥が気分よくさえずっているとき、ある音が出た瞬間だけ──仮にドレミの「ミ」と歌ったときだけ──「ザザッ」と雑音を入れる。

鳥は「あれ？ ミと鳴いたとき、変な音がするな」と気づく。すると微調整して、その鳥は「ミ」の音を抜いて歌うようになる。これは鳥の脳に、「発声する領域」と「学習する領域」があるためだ。

鳥たちは、次の3ステップで歌を習得する。

1．親や周りの大人の歌を聞いて学習

2．自分でも練習してマスター

3．大人になっても自分の声を聞いて、ちゃんと歌っているか微調整

ステップ1では、脳の「学習する領域」で親の歌を聞く。「一定の確率で、レの音の後にはミが出る」とわかると、それを一つの歌として認知する。まずはすべての音を覚えておいて、その中でも出現率の高い音を、抽出しているのだ。

ステップ2では聞く段階が終わり、いろんな歌い方を自分で試してみる。ちょっとずつ音をずらしたりして、いい感じの歌を完成させる。春のウグイスが、最初は調子のはずれたホーホケキョで鳴いているのは、お試し段階だからだ。

ステップ3になって歌をマスターしても、さらに微調整を続けるのだから、鳥はまさに歌のプロである。

「消去法」で人は言語を完成させる

雑音を鳴らす研究のように、「ミの音で歌うとザッとイヤな音がするんだよね」と知ると、鳥は脳の「学習する領域」からミの音（ダメな歌の原因）を削除し、良い歌だけを残していく。これを繰り返すと、やがて脳の「発声する領域」にも「ミを歌ったらダメ」という情報が定着し、安定的に「良い歌（ミを抜いた歌）」が歌えるようになる。

このシステムは人間の言語習得にもよく似ている。

脳は「正しいこと」を丸暗記してひたすら詰め込んではいない。「ダメなこと」を捨てて、歌や言語を完成させていくのだ。

ちなみに、なぜ鳥たちがここまで歌に情熱を注ぐかといえば、縄張りを守るため。そして何より、異性を選ぶ際に音で判断するからだと考えられている。歌うのはおもにオスで、「これだけ歌がうまいなら、遺伝子は優秀だ」と判断された個体がメスに選ばれる。

ただし、これは生物学者でも議論があるところらしい。確かに、歌がうまいことよりも、遠くまで飛べる鳥のほうが遺伝子を残すには有利に思える。あまりに歌が目立ちすぎたら、敵に襲われるリスクも増すだろう。

