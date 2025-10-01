声優の内田真礼（うちだ・まあや）と石川界人（いしかわ・かいと）が30日、自身のX（旧ツイッター）で結婚を発表した。ネット上では、声優界のビッグカップル誕生に大きな祝福の声がわき起こった。



【写真】2024年には一緒に映画の舞台あいさつに登場していた石川&内田夫妻

内田と石川は連名の文書を公開し「突然のご報告となりますが このたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」と報告。お互いについて「同じく芸能の世界で活動している身であり 互いに仕事に対する理解や尊敬の念を持ち合える大切な存在です」と記し、「ともに過ごす時間を重ねる中でこれからの人生をともに歩んでいきたいと強く思い このたび結婚という形で新たな一歩を踏み出すこととなりました」と知らせた。



今後については「新たな人生の節目を迎えるにあたり これまで以上に責任感を持ち 人間としても表現者としても成長していけるよう努めてまいります」と活動を続けていくことを示唆。最後には「未熟な2人ではございますが 今後とも変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます」と記した。



この結婚報告の後、内田真礼の実弟で、同じく人気声優の内田雄馬も公式Xアカウントを更新。「おめでとう姉さん よろしく義兄さん」と祝福した。



内田雄馬は2024年1月に声優の日高里菜と結婚を発表している。そのため、内田真礼と日高が義姉妹、石川と内田祐馬が義兄弟という「声優一家」すぎる関係になった。ネット上では「内田家最強すぎない？」「家の中が美声だらけになりそう」「最強ボイス一族」と大盛り上がりを見せていた。



（よろず～ニュース編集部）