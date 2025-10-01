インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、美容プロモーション・化粧品PR・コスメPRの代行会社「マヴェリック」と共同で、50代以下の全国の女性300人を対象に「同じコスメを使ってみたいと思う女性芸能人」についてのアンケートを実施、結果を公表した。



【調査結果】透き通るような美肌はどうやって…憧れのあの人の“ヒミツ"を知りたい！

第５位は石原さとみ(38)。「化粧で変わる顔に思えるから(30代)」「お顔もだけど、メークが可愛い(40代)」「とても綺麗になったので(50代)」など、メークによって多様な魅力を引き出しているとして上位にランクイン。



第４位は石田ゆり子(55)。「いつまでも美しいためです(30代)」「上品な感じに仕上がりそう(30代)」「肌荒れをしているのを見たことないから(40代)」「年相応以上の清潔感がある(50代)」など、年齢を重ねても変わらない健康的でナチュラルな美しさが評価された。



第３位は北川景子(39)。「いつも綺麗だから(30代)」「スタイリッシュでいいから(30代)」「お美しく、少しでも近づきたいと願うから(30代)」「肌がとても綺麗だから(50代)」など、ストレートな賛辞が多く、容姿そのものが支持の理由になっている。



第２位は綾瀬はるか(40)。「化粧品のイメージがある(30代)」「年齢が近いので参考にしたいです(30代)」「いつまでもすごく肌がきれいで、キラキラしているので(40代)」「可愛くて健康的なイメージがある(50代)」など、健康的で内側から輝いているようなイメージが高評価だった。



第１位は田中みな実(38)。「いいものを使っていそう(30代)」「美容に詳しいので説得力があり、流行を作っている人だから(30代)」「美意識が高いので良い商品を教えてくれそう(30代)」「かわいらしくて大人っぽくて素敵です(40代)」など、美容に関する知識やこだわりを評価する傾向が強く、メディアで積極的に美容法を発信し、多くの女性にとって信頼できる「美の先生」として認識され、トップに輝いた。



（よろず～ニュース調査班）