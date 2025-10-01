ミキプルーンを使った限定スイーツが渋谷ヒカリエに集結！ミキプルーン ポップアップストア

「ミキプルーン」を主力商品とする三基商事株式会社は、渋谷ヒカリエShinQs東横のれん街に、2025年10月2日(木)から10月8日(水)までの期間限定でポップアップストアを出店します。

今回は初の試みとして、「京橋千疋屋」「ル ショコラ ドゥ アッシュ」「ポール・バセット」という有名菓子ブランド3社とのコラボレーションが実現。

ミキプルーンを使った、ここでしか味わえない特別なスイーツが数量限定で販売されます。

ミキプルーン ポップアップストア

期間：2025年10月2日(木)〜10月8日(水)

会場：渋谷ヒカリエShinQs東横のれん街 地下2階 イベントスペース

営業時間：11時〜21時 (日・祝は20時まで)

京橋千疋屋×ミキプルーン

価格：(カット)864円(税込)／(ホール)3,780円(税込)

販売場所：地下2階 京橋千疋屋店舗

老舗果物専門店「京橋千疋屋」からは、「ミキプルーンバスクチーズケーキ」が登場。

国産クリームチーズケーキにミキプルーンエキストラクトとドライプルーンを入れ、じっくり焼き上げています。

濃厚なチーズのクリーミーさと、プルーンの芳醇な香りが絶妙にマッチした逸品です。

ル ショコラ ドゥ アッシュ×ミキプルーン

世界的パティシエ・辻口博啓氏のショコラトリーとは2種類の商品でコラボレーションします。

・ミキプルーン入りボンボンショコラ

価格：450円(税込)

販売場所：地下2階 ル ショコラ ドゥ アッシュ店舗

とろりとなめらかなミキプルーンと赤ワインのガナッシュを、ビターチョコに閉じ込めたボンボンショコラです。

・ミキプルーンコラボアソート

価格：2,600円(税込)

販売場所：ミキプルーンポップアップストア

ミキプルーンを加えてしっとり焼き上げた「ビスキュイプルーン」と、定番の焼き菓子を組み合わせたアソートボックスです。

ポール・バセット×ミキプルーン

※地下2階 ポール・バセット店舗内での提供のみ

バリスタ世界チャンピオン、ポール・バセット氏のカフェでは、2品のイートインメニューが登場します。

・ミキプルーンパンケーキ

価格：(単品)1,500円(税込)／(ドリンクセット)1,900円(税込)

ふわふわのパンケーキに、ホワイトラムに漬けたドライプルーンと濃厚なミキプルーンを合わせた大人なスイーツです。

・ミキプルーンヨーグルトフラッペ

価格：900円(税込)

パンケーキとの相性もぴったりの、爽やかなヨーグルトフラッペです。

半世紀以上にわたり愛されてきたミキプルーンが、一流のパティシエやバリスタの手によって新しいスイーツへと生まれ変わる特別なコラボレーション。

この期間だけの限定の味を楽しんでみてください。

