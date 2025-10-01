災害対策や再エネ活用に！アスリテラ 台湾のESSメーカーSEGL社と日本国内総代理店契約を締結

アスリテラは、台湾のESS(エネルギーストレージシステム)メーカーであるSEGL ENERGY CO., LTD.と、日本国内における総代理店契約を締結したことを発表しました。

この契約により、アスリテラはSEGL社の先進技術を活用したESS、いわゆる「電気を貯めておくシステム」の日本市場への展開を全面的に主導します。

災害対策やBCP対応、再生可能エネルギーの活用に最適な、高品質な蓄電池ソリューションを提供していきます。

アスリテラ 台湾のESSメーカーSEGL社と日本国内総代理店契約を締結

アスリテラは、全国に展開する販売ネットワークと地域密着型のサポート体制を活かし、SEGL社の製品を日本市場へ展開。

今回の提携により、日本市場における蓄電池ソリューションの高度化と普及を牽引していくとしています。

日本で展開予定の製品・サービス

今後、日本国内で展開が予定されている製品・サービスには、以下のようなものがあります。

・各種産業用ポータブル蓄電池の販売

・カスタマイズ蓄電池開発・保守サービス

・医療・介護向け高信頼性ポータブル蓄電池

・Eバイク用次世代バッテリー

など、幅広い分野での活用が期待されます。

災害対策や再生可能エネルギー活用に貢献

アスリテラは、これまでも災害対策や企業の事業継続計画(BCP)に特化したポータブル蓄電池の開発・販売で国内実績を重ねてきました。

今回の提携により、SEGL社の高い技術力を最大限に活かし、自治体や研究機関などとも連携を強化しながら、持続可能なエネルギーインフラの構築を加速させていきます。

災害時の備えや、クリーンなエネルギーの活用といった、私たちの暮らしの安心と未来に関わる先進的な蓄電池システム。

今回の提携によって、日本でより身近な存在になっていきそうです。

アスリテラとSEGL社の総代理店契約締結のニュースでした。

