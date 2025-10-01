ゴッホは自画像をたくさん描いた画家でした。40枚近くは描いたと考えられます。理由は、モデル料がかからないから、また、実験的な表現を試みるため、などと言われますが、自身への関心の強さの表れでもあったのでしょう。

ゴッホの有名な絵には鮮やかな青や黄色が使われていることが多いので、ゴッホといえばカラフルな画家というイメージが強いかもしれません。しかし、1886年に弟テオを頼ってパリに移住する前のゴッホは、黒や焦げ茶っぽい色ばかりを使う画家でした。そんなゴッホでしたが、パリで印象派の明るい色使いに衝撃を受け、また浮世絵の色彩への憧れもあって、次第に本作のようなカラフルな画風に取り組むようになりました。本作の明るい配色は、芸術の都パリの最先端のアートに触れ、今時の画家になろうとしたゴッホの努力の表れでもあったのです。



金属のチューブ入りの絵の具や、平筆が量産されて広く行き渡ったのは19世紀のことでした。印象派をはじめ、ゴッホの作品にも見られる平たい筆触の裏には産業技術の発展があったといえます

1887-88年 油彩・カンヴァス ファン・ゴッホ美術館蔵

この絵からもう1つ分かることは、ゴッホが実際にどのように描いていたのかということです。自画像は鏡に映った姿を描くので左右が逆転するはずですが、上着は左が上になっている（男性の上着は左が上）ことから、左右を修正したようです。一方で、右手にパレットを持ち複数の筆をホールドしているので、左手で描くように見えますが、左右を修正していないケースも考えられるため、右利きか左利きかは厳密には不明。さらに、パレットの上には油入れ、そしてこの絵を描くために使った鮮やかな絵の具が見えます。これらをほとんど混色せずに塗るのが新しい描き方だったのです。

本作では、どのように塗っているかも注目ポイント。19世紀は色彩理論が発達した時代で、隣り合う色によって色が違って見えるという「同時対比」の法則がよく知られていました。特に、補色を隣り合わせると色が引き立つことを画家たちは経験則で知っていたのですが、理論化されたことで意識的に用いるようになっていました。補色とは、例えば赤と緑、オレンジ色と青、紫と黄色など、色相環でちょうど反対に来る色。本作のパレットにも、この組み合わせで載っています。

この絵で最も目立つ補色の同時対比は、オレンジ色のヒゲと青いスモックの取り合わせ。さらに、スモックの青い点描の中にオレンジの点描を混ぜることで青がさらに引き立っています。また、緑の目の周りに配した赤色などもそう。補色使いは他にも至るところに見つかるので、ぜひ探してみてください。

この自画像のゴッホは、どっしりとして意志が強そうにも見えますし、明るい色合いながらも少し憂いを帯びているようにも感じられます。ゴッホ自身が妹にあてた手紙には「もの悲しく」「死神の顔」のようだと書いていますが、あなたはどんな風に感じるでしょう。

INFORMATIONアイコン

「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」

東京都美術館にて12月21日まで

https://www.tobikan.jp/exhibition/2025_vangogh.html

（秋田 麻早子／週刊文春 2025年10月2日号）