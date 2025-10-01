転倒事故、ラグビー、自転車、水泳、トランポリン…脊髄損傷という「不治の大けが」に挑む医師と、そのチームの奮闘

一年に200人以上の脊髄損傷の患者を受け入れている、川越の埼玉医大高度救命救急センター。その中核となっているのが、井口浩一医師だ。

深夜でも未明でもその電話の呼び出し音は1、2回で鳴りやみ、30分もすれば手術室のドア口に現れる。

ラグビーの練習中や試合でしのぎを削るなかで、脊髄を損傷した高校生、大学生のラグビー部員もいる。自転車で転倒したり、トランポリンの練習中の落下など、アッと思った瞬間に大きなケガを負ってしまう。この「不治のけが」に立ち向かう井口医師と、そのチームの信念は、「早く手術すればするほど、予後はよくなる」である。

脊髄損傷が疑われる患者を、ときにはドクターヘリを使って緊急搬送し、6時間以内を目標として早期に手術することで、腫れによる圧迫で起こる「二次損傷」を軽減できる可能性があるという。ケガによる直接的な打撃である一次損傷は避けられなくても、二次損傷の程度を緩和することによって、予後はかなり良くなるはずだ――。

実際、その成果は現れ始めている。

「脊髄損傷早期手術」に挑む熱き医師たちと、患者に取材を重ねた医療ノンフィクション『「もう一度歩ける」に挑む』から抜粋する。

「よくても車椅子」という宣告

ある患者の消息が、井口のもとにもたらされた。

「井口先生、宇野くんは歩けるようになったんですよ」

病院スタッフの一人から告げられたのは、大学ラグビーの試合中に頸髄を損傷した中央大学の選手で、宇野将史という若者の近況についてである。

年一度の経過観察には来ていない患者だった。井口は、自分の対応の仕方に何か意に沿わないことがあったのかもしれないと、申し訳ないような思いでいた。それだけに、ずっと気になっていた。

スタッフは、宇野のことが採り上げられている記事を見せてくれた。

学内誌だろうか。学生ライターが執筆したらしい記事には、宇野がリハビリに励み、車いすから立ち上がるまでになった様子が素直な筆致で描かれている。

気になるくだりもある。厳しい治療の見通しを語る医師の言葉に深く傷つき、一時は失意の底に沈んだというのだ。

リハビリの専門医は彼に対し、希望を失うような宣告をしたという。

「あなたの足は、もう動きません。動くところを使って、日常生活を送れるようにがんばりましょう」

リハビリ専門病院に転院する前、関西の実家から駆けつけていた彼の両親に、井口も同様の説明をしていた。

「一生寝たきりもあり得ます。よくて車いす。立つことは、もうできないでしょう」

井口は、脊髄損傷で完全まひの患者には、早い段階から事実を伝えようと決めている。よくなるかのような言い方や、あいまいな態度でごまかすことはしない。

「いつか動くようになるから大丈夫だよ。だから希望を持ってがんばって」

そう話したなら患者は、ほんのつかの間、安心感を得られるのかもしれない。しかしそれは、言ってみればうそである。井口にはよくわかっていた。のちに事実を知ったときの患者の嘆きは、自ら命を絶つ引き金になりかねないほど深刻なものになる。だから、悪い知らせを言葉にすることが、たとえ自分にとってつらく苦痛に感じることであったとしても、やるしかない。

患者や家族の反応はさまざまだ。なんてひどいことを言うのかと、語気を強めてなじられることもある。しかし、怒りや悲しみを受け止めることも含めて、自分に課せられた責務と心得ている。

宇野が外来に来ていないことで、厳しい宣告に傷つき、自分たちを避けているためではないかと井口は推察していた。

実は宇野は、定期通院こそしていなかったものの、社会復帰してから一度、かつて入院していたこの病院を訪ねてきたことがある。世話になった病棟やICUのスタッフたちに会いにきたのだ。人なつっこく誰とでもすぐに親しくなってしまう性格で、つらい入院中でさえ、日常的に関わる看護師らと打ち解け、すっかり仲良くなっていたから、寝たきりに近かった入院中の様子を知るスタッフの前で、実際に車いすから立ち上がり、歩く姿を見せてくれたという。彼は大学卒業を前に、大手家電メーカーへの就職を決めていたこともわかった。

井口は、スタッフから知らされた朗報に意表を衝かれていた。うれしいことには違いない。ただ、驚きも大きかった。

「なんでそんなことになったんだろう」

当初、歩けるはずはないとしか予想できなかった患者が、実際には歩けるようになったという事実の中に、何か治療のヒントが隠されているはずなのだ。

けがから四時間以内の整復が効果的

宇野は、ラグビーの試合中に負傷した二〇一一年一〇月三〇日、熊谷のラグビー場から救急搬送されてきた。頸椎を脱臼しており、すぐに頭を引っ張って整復しようとしたが、うまくいかなかった。筋肉がよく発達している人の場合、こうした方法で脱臼を戻すのは容易ではない。若い男性であり、日ごろからスポーツで体を鍛えている宇野は、その典型例と言えるだろう。手術によって脱臼した頸椎を元に戻すことになった。

けがから六時間後に手術室に入り、実際に手術にとりかかったのは七時間後。二〇〇九年に井口自身が相次いで二人経験した脱臼のケースは、いずれも三時間以内に脱臼を整復した。このうち六十代前半の患者は、のちにゴルフができるほど元気になっている。もう一人は車いす生活になったものの、脚はいくらか動く状態にまで回復した。

加えて南アフリカの論文にあるラグビー選手の例から考えると、けがから四時間以内という早い段階で脱臼を整復するのが効果的な方法であろうという結論にたどり着く。

「四時間以内の脱臼整復」

以降、井口は、これこそが治療の要諦だと信じてきた。この約束ごとを果たせるかどうかが、回復の明暗を分ける。そう信じて、できるだけ早い対応をめざしてきた。それに照らしてみた場合、宇野のケースは対処が遅すぎる。

予想した通り宇野は、手術で何とか脱臼を戻したものの、体のまひに目を引くほどの変化は表れなかった。少なくとも井口の手元にいる間、宇野は完全まひのままだったのである。

ところが、その後、想定外によい経過をたどっているのはなぜだろうか。

疑問に思った背景には、もう一人の患者の存在があった。やはりスポーツにより頸髄を損傷した男子選手である。

宇野もその選手も、いずれも若い男性のアスリート。損傷部位は頸髄で、完全まひ。スポーツによる事故だから、衝撃のレベルも同程度と考えるのが妥当だろう。どちらも頸椎を脱臼していて、頭を引っ張って整復することができずに手術で脱臼を戻しているので、神経の圧迫を取り除くまでに時間がかかっている。

専門の医師から見れば、ほとんど同じ条件の二人。

だが、もう一人の選手はまひが重く、歩ける状態ではなかった。

井口は、二人のカルテをはじめ、手術に関する記録を取り出して、詳細に内容を見比べた。

同じような条件の二人に、同じ処置をしたつもりだ。それなのになぜ――。

