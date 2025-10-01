¡ÖÂçºå¤Î²Ê³Ø¡×¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Î¥ª¥â¥Á¥ãÈ¢¡¢Âçºå»ÔÎ©²Ê³Ø´Û¤Ï¥Û¥ó¥Þ¤Ë¥ª¥â¥í¥¤¡ª
¸½ºß¡¢»äÃ£¤¬²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤ë¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î¸¶Íý¤äÍýÏÀ¤Þ¤ÇÃÎ¤ë¿Í¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö²Ê³Ø¤ÎÉÔ»×µÄ¡×¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Âçºå¡¦ÃæÇ·Åç¤Ë¤¢¤ëÂçºå»ÔÎ©²Ê³Ø´Û¤À¡£
²Ê³Ø¥ª¥ó¥Á¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡ª
¤½¤â¤½¤â»ä¤Ï¡¢100¡óÊ¸·Ï¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ³Ø¤ÎÍý²Ê¤Þ¤Ç¤Ï²¿¤È¤«Íý²ò¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¹â¹»¤ÎÊªÍý¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ð¥ó¥¶¥¤¹ß»²¤Ç¡¢ÎÏ³Ø¤äÇÈÆ°¡¢ÅÅ¼§µ¤³Ø¤Î¼ø¶È¤Ê¤É¤Á¤ó¤×¤ó¤«¤ó¤×¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥¹¥ÈÁ°¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÃË»Ò¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤â¡Ö¤ªÁ°¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤ï¤«¤é¤ó¤Í¤ó¤Ê¡Ä¡×¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê²Ê³Ø¥ª¥ó¥Á¤Î»ä¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Ø¡¼¡ª¡¡¤Û¤©¡ª¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¡¢Âçºå»ÔÎ©²Ê³Ø´Û¤À¡£
Á°¿È¤ÏÂçºå»ÔÎ©ÅÅµ¤²Ê³Ø´Û
Âçºå»ÔÎ©²Ê³Ø´Û¤ÎÁ°¿È¤Ï¡¢1937¡Ê¾¼ÏÂ12¡ËÇ¯3·î¤Ë³«´Û¤·¤¿Âçºå»ÔÎ©ÅÅµ¤²Ê³Ø´Û¤À¡£Âçºå»ÔÅÅµ¤¶É¤¬ÅÅµ¤¶¡µë»ö¶È10¼þÇ¯¤ÎµÇ°»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÅÅµ¤¤ÎÉáµÚ¤ò¿Þ¤í¤¦¤È·úÀß¤ò·×²è¤·¤¿¡£Åö½é¤ÏÅÅµ¤¤ÎÍøÍÑË¡¤Ê¤É¤òPR¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤ÎÂç½°Íá¾ì¤äÈþÍÆ±¡¡¢¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¾ì¡¢¥Ó¥ä¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤òºî¤ë¹½ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Êý¿Ë¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢ÅÅµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇîÊª´Û»ÜÀß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2³¬¤«¤é5³¬¤ÏÅÅµ¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¶Íý¤äµ»½Ñ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¼Â¸³´ï¶ñÅù¤òÅ¸¼¨¡¢6³¬¤Î¡ÖÅ·¾Ý´Û¡×¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢½é¤Î¥«¡¼¥ë¥Ä¥¢¥¤¥¹¶·¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
Ì¡²è²È¤Î¼êÄÍ¼£Ãî»á¤â¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢Ëè·î±éÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÅÙ¤Ë¡¢¤³¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤òË¬¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£¸å¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â¤³¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
1945¡Ê¾¼ÏÂ20¡ËÇ¯3·î¤ÎÂçºåÂç¶õ½±¤Ç¡¢·úÊª¤Î°ìÉô¤¬ÈïºÒ¡¢±Ä¶È¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤â¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Î±Ä¶È¤òºÆ³«¡£¤½¤Î¸å¤â¿·¤·¤¤²Ê³ØÃÎ¼±¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢1989¡ÊÊ¿À®¸µ¡ËÇ¯5·î¤ËÊÄ´Û¤·¤¿¡£
¸½ºß¤ÎÂçºå»ÔÎ©²Ê³Ø´Û¤Ï¡¢ÂçºåÂç³ØÍý³ØÉô¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë¡¢·úÊª¤äÀßÈ÷¤Ï´ØÀ¾ÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é´óÂ£¤ò¼õ¤±¡¢1989Ç¯10·î¤Ë³«´Û¡£Ãæ±û¤¬¿á¤È´¤±¤ÎÃÏ²¼1³¬¡¢ÃÏ¾å4³¬¤«¤é¤Ê¤ëÂÊ±ß·Á¤Î·úÊª¤À¡£²¿ÅÙ¤«¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò½Å¤Í¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¤ÏÁ´´Û¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¿ô¤ÏÇ¯´ÖÌó70Ëü¿Í¤ò¿ô¤¨¤ë¡£
ÊªÍý¡¦Å·Ê¸¡¦²Ê³Ø¡¦²½³Ø¡¦µ¤¾Ý¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ò°·¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤Î³Ø·Ý¥¹¥¿¥Ã¥Õ·×13Ì¾¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Ø·Ý°÷¤ÏÀìÌçÊ¬Ìî¤ÎÄ´ºº¸¦µæ¡¦»ñÎÁ¼ý½¸¤ÎÂ¾¡¢Å¸¼¨ÆâÍÆ¤ä¹½À®¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¤ä¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Î²òÀâ¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂ¿ºÌ¤Ê²Ê³Ø¥ï¡¼¥ë¥É
1³¬¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¸å¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç4³¬¤Ø¡£4³¬¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡Ö²Ê³Ø¤ÎÃµµæ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î±§Ãè¡×¡ÖÂçºå¤È²Ê³Ø¡×¡Ö²Ê³Ø¤ÎÎò»Ë¤È¤¢¤æ¤ß¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î¥É¥¢¤¬³«¤¯¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÂÀÍÛ¤ÎÌÏ·¿¤¬¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¿§¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ÂÀÍÛ¤ÎÆâÉô¤¬»ë³Ð²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤Î¤Ã¤±¤«¤éÌÌÇò¤¤¡£
¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÂÀÍÛ·Ï¤ä¶ä²Ï·Ï¤ÎÀâÌÀ¤ÎÂ¾¡¢ð¨ÀÐ¤ò¸²Èù¶À¤Ç¸«¤¿¤ê¡¢¼ÂÊª¤Îð¨ÀÐ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢2015¡ÊÊ¿À®27¡ËÇ¯¡¢³áÅÄÎ´¾ÏÇî»Î¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥Ë¥å¡¼¥È¥ê¥Î¿¶Æ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅ¸¼¨¤â¤¢¤ë¡£»ä¤ÏÅö»þ¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥ê¥Î¤ÏÌÞÏÀ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥ß¥ª¥«¥ó¥Ç¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¤½¤Î°ìÃ¼¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
Âçºå¤Î²Ê³Ø¤ÎÎò»Ë¤òÃ©¤ë
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂçºå¤È²Ê³Ø¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¹¾¸Í»þÂå¡¢ËÜÄ®¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿ËãÅÄ¹äÎ©¡Ê¤¢¤µ¤À¡¦¤´¤¦¤ê¤å¤¦¡Ë¡¢¤½¤ÎÄï»Ò¤Î¹â¶¶»ê»þ¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤è¤·¤È¤¡Ë¤ä´Ö½ÅÉÙ¡Ê¤Ï¤¶¤Þ¡¦¤·¤²¤È¤ß¡Ë¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Å·Ê¸³Ø¤Îµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£1677¡Ê±äÊõ5¡ËÇ¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿½ÂÀî½Õ³¤¡Ê¤·¤Ö¤«¤ï¡¦¤Ï¤ë¤ß¡Ë¤¬ºîÀ®¤·¤¿¡ÖÅ·Ê¸Ê¬ÌîÇ·¿Þ¡×¤Ï¡¢Å·¶õ¤Ë¹¤¬¤ëÀ±ºÂ¿Þ¤¬²òÀâ¤È¶¦¤ËÌÊÌ©¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ÆÉ¬¸«¤À¡£Â¾¤Ë¤â¡¢Å·ÂÎ¤ÎÃÏÊ¿¹âÅÙ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¾Ý¸Âµ·¤äÅ·ÂÎ´ÑÂ¬ÍÑ¤Î¿¶¤ê»Ò»þ·×¡¦¿âÍÉµåµ·¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÊ£À½¡Ë¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¡¢Âçºå¤ÇÀè¿ÊÅª¤ÊÅ·Ê¸³Ø¸¦µæ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
Âçºå¤æ¤«¤ê¤Î°ÎÂç¤Ê²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á
1949¡Ê¾¼ÏÂ24¡ËÇ¯¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÅòÀî½¨¼ùÇî»Î¤È¡¢2008¡ÊÊ¿À®20¡ËÇ¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆîÉôÍÛ°ìÏºÇî»Î¤ÎÂç¤¤Ê¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÅòÀî½¨¼ùÇî»Î¤ÏµþÅÔÄë¹ñÂç³ØÍý³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢ÂçºåÄë¹ñÂç³ØÍý³ØÉô¤ÇÁÇÎ³»ÒÊªÍý³Ø¤Î¸¦µæ¤Ë½¾»ö¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Ãæ´Ö»Ò¤ÎÂ¸ºß¤òÍ½ÁÛ¤·¡¢¡ÖÁÇÎ³»Ò¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦ÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¡£¸å¤Ë¤³¤ÎÏÀÊ¸¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÁÇÎ³»ÒÊªÍý³Ø¤È³ËÊªÍý³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐ¾ÎÀ¤Î¼«È¯ÅªÇË¤ì¤ÎÈ¯¸«¡×¤Ç¥Î¡¼¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆîÉôÍÛ°ìÏºÇî»Î¤Ï¡¢1970¡Ê¾¼ÏÂ45¡ËÇ¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Øµ¢²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Âçºå»ÔÎ©Âç³Ø¡Ê¸½Âçºå¸øÎ©Âç³Ø¡ËÍý³ØÉô¶µ¼ø¤äÂçºåÂç³Ø¾·æÛ¶µ¼ø¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢ÈÕÇ¯¤ÏÂçºå¡¦ËÃæ»Ô¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Âçºå¤È±ï¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âÁÇÎ³»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ¤ä¡¢¸¶»Ò³Ë¤Î¸¦µæ¤ò¤¹¤ë¥³¥Ã¥¯¥¯¥í¥Õ¥È¡¦¥¦¥©¥ë¥È¥ó·¿²ÃÂ®´ï¤Î¼ÂÊª¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£»ä¼«¿È¤ÏÁ´¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ï¤ï¤«¤ë¡£
¥¢¥¸¥¢½é¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö³ØÅ·Â§¡×
¡ÖÂçºå¤È²Ê³Ø¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î°ì³Ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³ØÅ·Â§¡×¤È¤¤¤¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥¸¥¢½é¡¦ÆüËÜ½é¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³ØÅ·Â§¤Ï1928¡Ê¾¼ÏÂ3¡ËÇ¯¡¢ÂçºåËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤Î³Ø·ÝÉô¸ÜÌä¤ÇÀ¸Êª³Ø¼Ô¤ÎÀ¾Â¼âÃ¶×¤¬À©ºî¡£Æ±Ç¯¡¢µþÅÔ¤ÎÂçÎéµÇ°ÇîÍ÷²ñ¤Ë½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢³ØÅ·Â§¤ÏÅìµþÂ¾³ÆÃÏ¤ò½ä²ó¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤ËÅÏ¤Ã¤¿¸å¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸½ºß¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë³ØÅ·Â§¤Ï¡¢Ë³¤·¤¤»ñÎÁ¤ò´ð¤Ë³Ø·Ý°÷¤¬2008¡ÊÊ¿À®20¡ËÇ¯¤ËÉü¸µ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£1988¡Ê¾¼ÏÂ63¡ËÇ¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÄëÅÔÊª¸ì¡Ù¤Ë¡¢³ØÅ·Â§¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎºÝ¡¢À¾Â¼âÃ¶×Ìò¤òÀ¾Â¼âÃ¶×¤Î¼¡ÃË¤Ç¡¢¿å¸Í²«ÌçÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¡¦À¾Â¼¹¸¡Ê¤³¤¦¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢4³¬¤Ë¤ÏÎÏ³Ø¡¢¸÷³Ø¡¢Ç®ÎÏ³Ø¡¢ÅÅ¼§µ¤³Ø¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¤¬¤¢¤ë¡£ÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤ÇÈ¯ÅÅ¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤ê¡¢¿åÁÇ¤È¶õµ¤¤ÇÅÅµ¤¤òµ¯¤³¤¹Ç³ÎÁÅÅÃÓÈ¯ÅÅÁõÃÖ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
Ç¯Âå¤â¤Î¤Î·×»»µ¡¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯À¹¤êÂô»³¤À¡£
¹ÛÊª¤äÊõÀÐ¤âËÉÙ¤ËÅ¸¼¨
3³¬¤Ï¡ÖÊª¼Á¤ÎÃµµæ¡×¡£¹ÛÊª¤ä¶âÂ°¡¢¥¬¥é¥¹¤ä¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÎÊª¼Á¤ä¡¢Ê¬»Ò¡¦¸¶»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨Â¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤Ê»ç¿å¾½¤ä¿å¾½¡¢ÊõÀÐ¤Î¸¶ÀÐ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢²Ê³Ø¤Ë¤¦¤È¤¤»ä¤Ç¤â¡¢¡Ö¤ª¤ª¡ª¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Æ±¤¸Âç¤¤µ¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÌÚ¤ä¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ä¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Ê¤ÉÁÇºà¤ÎÌ©ÅÙ¤¬°ã¤¦¤È½Å¤µ¤¬°ã¤¦¤³¤È¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç´¶¤¸¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£Ç®ÅÁÆ³Î¨¤¬°ã¤¦ÁÇºà¤Ë¼ê¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤âÆ±¤¸²¹ÅÙ¤Ê¤Î¤Ë²¹¤«¤¯´¶¤¸¤¿¤êÎä¤¿¤¯´¶¤¸¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£
¸µÁÇ¤Î¼ÂÊª¼þ´üÉ½
¸µÁÇ¤Î¼þ´üÉ½¤¬¡¢¡Ö¥â¥Î¡×¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«Êª¤À¡£¤É¤Î¸µÁÇ¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¶ä¡ÊAg¡Ë¤ÎÏÈ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤äÅÅÃÓ¤ò¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¡ÊCa¡Ë¤Ë¤Ï¾®¥¨¥Ó¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¡¢¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¡ÊW¡Ë¤Ë¤ÏÅÅµå¤Ê¤É¤òÄÄÎó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼þ´üÉ½¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥â¥Î¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥É¥Ö¥Ë¥¦¥à¡ÊD£â¡Ë¤ä¥Ü¡¼¥ê¥¦¥à¡ÊB£è¡Ë¡¢¥¥å¥ê¥¦¥à¡ÊCm¡Ë¤ä¥×¥ë¥È¥Ë¥¦¥à¡ÊPu¡Ë¤ÎÊ¸»ú¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
3³¬¤Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¡£³Ø·Ý°÷¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î²Ê³Ø¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢²Ê³Ø¼Â¸³¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»ä¤¬¸«¤¿¤Î¤ÏÊÐ¸÷ÈÄ¤Î¥·¥ç¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³Ø·Ý°÷¤ÎÊý¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬Ã£¼Ô¤Ç¡¢Ä°¤Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÊÐ¸÷ÈÄ¤È¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤Ë¿¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¸÷¤ÎÃæ¤«¤éÆÃÄê¤ÎÊý¸þ¤Ë¿¶Æ°¤¹¤ë¸÷¤À¤±¤òÄÌ²á¤µ¤»¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£ÊÐ¸÷ÈÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¤°¤·¤ã¤°¤·¤ã¤Ã¤ÈÎÏ¤ò²Ã¤¨¤¿Æ©ÌÀ¤Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤Ë¡¢Ëü²Ú¶À¤Î¤è¤¦¤Ê¿§¤¬¤Ä¤¤¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¡¢³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤½¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¥·¥ç¡¼¤Î´Ö¡¢¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤«¤é¡Ö¤ï¤¡¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÐ¸÷ÈÄ¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ê¤É¤Ë±þÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¤¤ÎÃæ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢ÂÎ¸³¤¹¤ë
2³¬¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¿¤Î¤·¤à¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡×¡£¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ë¼Â¸³ÁõÃÖ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Õ¥í¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ø¤³¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢½Ð¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÇÈÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¶À¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£1¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ê¤ëÎµ´¬¤òºî¤ëÁõÃÖ¤Ç¤Ï¡¢Îµ´¬¤ò¿¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢É÷¤ÎÎÏ¤Ç¥Ô¥ó¥Ý¥óµå¤òÉâ¤«¤»¤Æ¤ß¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤ë¡£²»¤Î¿Ì¤¨¡ÊÇÈ¡Ë¤ò¡¢¤·¤Ö¤¤Ç»ë³Ð²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¶½Ì£¿¼¤¯¡¢²¿ÅÙ¤â»î¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡£
Å¸¼¨¥Õ¥í¥¢¤À¤±¤Ç½¼Ê¬²á¤®¤ë¤Û¤É¡Ö¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬ÃÏ²¼1³¬¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤À¡£
ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤½¤ÎÆü¤ÎÀ±¶õ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä¡¢Å·Ê¸¸½¾Ý¤ä±§Ãè¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤ÏÃÂê¤â¿ï»þÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢À¸¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÀ¸²òÀâ¤¬¥ß¥½¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀ¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î²òÀâ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë
³Ø·Ý°÷¤Î²Å¿ô¼¡¿Í¡Ê¤«¤º¡¦¤Ä¤°¤È¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡¢Âçºå»ÔÎ©²Ê³Ø´Û¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÅö´Û¤Ï¡¢²Ê³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÅ¸¼¨¤È¡¢¿È¶á¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ê³Ø¸½¾Ý¤ò¼Â¸³¡¦ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ê³Ø¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¤ÎÎ¾Êý¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ê³Ø´Û¤Ï¾®Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï²Ê³Ø¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦»ÜÀß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶½Ì£¤ä¥ì¥Ù¥ë¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥â¥Î¤¬Íî¤Á¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ï°úÎÏ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤Ê¤é¡¢¥â¥Î¤¬Íî¤Á¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¼«ÂÎ¤òÂÎ¸³¤·¡¢Íý²ò¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹â¹»À¸¤Ê¤é¡¢¼ÁÎÌ¡¦½ÅÎÏ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÏ¢ÁÛ¤·¡¢Âç³Ø¤ÇÊªÍý¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤È¹âÅÙ¤ÊÍýÏÀ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸¸½¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Ê³Ø¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÆÃÄ§¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Âçºå¤Ë¤¢¤ë²Ê³Ø´Û¤Ê¤Î¤Ç¡ØÂçºå¤Î²Ê³Ø¡Ù¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ÅöÁ³¤È¸À¤¨¤ÐÅöÁ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂ¾¤ÎÄ®¤Î²Ê³Ø´Û¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
µ®½Å¤Ê¥â¥Î¤ä»ñÎÁ¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¤â¿´Ã¥¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Âçºå»ÔÎ©²Ê³Ø´Û¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ï²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¤ÎËÉÙ¤µ¤ÈÌÌÇò¤µ¤À¤í¤¦¡£Âç¿Í¤â»Ò¶¡¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ÆÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
AI¤ËÊ¹¤±¤Ð¡¢¥Ý¥ó¤ÈÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¡¢¼«¤é¤Î¶½Ì£¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤¦¤Ê¤ë¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¦¤Ê¤ë¡©¡×¤òÂÎ¸³¡¦ÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£
ÀÊÌ¤äÇ¯Âå¤ÎÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ëÂçºå»ÔÎ©²Ê³Ø´Û¡£¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ËÀ±¶õ¤òÄ¯¤á¤ë¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤â¤¢¤ë¾å¤Ë¡¢Ê»Àß¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢ËÉÉåºÞ¤Ê¤ÉÉÔ»ÈÍÑ¡¢ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¤¤¿±§Ãè¿Í¤ÈUFO¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£ºÙÉô¤Þ¤Ç¤Ì¤«¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡£
ÇîÊª´Û¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤ÎÂçºå¡¦ÃæÇ·Åç¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Êµ±¤¤òÊü¤ÄÂçºå»ÔÎ©²Ê³Ø´Û¡£¤³¤³¤â¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂçºå¤ÎÊõ¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
