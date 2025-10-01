ママ友LINE「うちの子、帰るように言って」。LINEで指示だけしてくる母親に、絶望【ママリ】

わが子の友だちを「帰らせる」のは誰の役割？

小学生のお子さんがいる方に質問です。

家に遊びに来てくれた子のお母さんからLINEで「○時に帰るように言ってください」「○時に帰るように言ってます」と言われて、その時間に声をかけても全く帰ろうとしなくて、帰るのが遅くなった場合、こっちの責任ですか？

しかも、ゴミは散らかしたまま、布団は踏まれ、お腹すいたと言ってくる…正直もう来てほしくないです。。 出典：

qa.mamari.jp

子どもの友だちが遊びに来て、思わぬトラブルが起こったという経験を持つ人もいるかもしれません。冷蔵庫を勝手に開けたり、部屋を散らかしたまま帰ったり…。注意をして素直にきく子であれば良いですが、中には全く話が通じない子もいるので困ることもあります。ただ、その「困った」が子どもだけでなくその保護者にも感じる場合があって、これはなかなか厄介な話です。この記事では、自宅に遊びに来てなかなか帰らない子どもの友だちについて、保護者から驚きの「催促」がきたという投稿を紹介します。

自宅に遊びに来たという子どもの友だち。その保護者からは帰宅時間について連絡が来ていたようですが、声をかけても遊びに来ている子は帰ろうとしなかったようです。



さらに、帰宅をさせようにも散らかしたものは片付けておらず、部屋の中も困った状況になっている様子。帰らない子をうながすのは誰の役割なのか、ルールを守れない子にはどうすれば良いのか、投稿者さんは困惑しています。

ルール無視の子への対応にはさまざまな意見が…

あらかじめ保護者から言われている帰宅時間も守らず、片付けもしない子や保護者への対応にはさまざまな意見が集まりました。

そんなLINEきたら、『片付けて帰るように何度も言ってますが片付け無いし帰ろうともしません。迎えにきてもらえますか？』とLINEします！！ 出典：

qa.mamari.jp

それに対して責任はないと思います😊

声かけしても帰り渋ってるなら母親に電話して本人に話してもらいます。

というか、そんな事わざわざLINEしません💦💦

そこは親子で話し合って遊びに行かせるべきことであって、相手方にお願いするのは違うくない？‥って感じです。



うちはマナー悪い子は2度と上がらせません🙅‍♀️ 出典：

qa.mamari.jp

帰宅時間目安のLINEをして、その時間にお迎えに行ってます。本人とも話してますが、楽しくて帰らない！ってなる可能性はあるしそうなったら親御さん困ると思うので💦



親の目を離れて遊ぶとマナーが悪いかとか分からないので、一応失礼がなかったか確認します。



もし我が家にきてマナー悪かったら、私は普通に注意します。この家のルールはこうだから、守ってね。って言います。それでも聞いてくれなければもう上がらせないです🙂 出典：

qa.mamari.jp

友だちの家に遊びに行くと、楽しくて帰りたくなくなったり、帰る時間を忘れてしまったりするのは子どもによくあることです。とはいえ、「楽しい気持ちの切り替え」と「遊び先のルールを守らないこと」は別の問題ですよね。



まずは、遊ばせてもらう家のルールをきちんと守ることが大前提です。もし守れない場合は、その家の保護者が遠慮せず伝えてよいと思いますし、繰り返されるようなら「もう来なくて大丈夫」と判断するのも自然でしょう。



一方で、帰宅時間については子どもがうまく切り替えられないこともあります。その場合は、保護者が迎えに行くのが迷惑をかけない方法です。投稿者さんのケースでも、電話をして迎えに来てもらうのが一番安心です。



それでも「送ってほしい」「ひとりで帰らせてほしい」といった無理な要望が続くようなら、関係を見直す必要があるのかもしれません。お互いが気持ちよく付き合うためにも、ルールや責任の線引きは大切ですね。

記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）