【三菱UFJ銀行・貸金庫窃盗事件】裁判で明らかになった、47歳女性元行員が「FX取引」でつくった「莫大借金」の衝撃額

9月18日、上下黒のスーツ姿で東京地裁の法廷に現れた山崎由香理被告（47）。後ろで束ねた髪には白髪が混ざり、痩せたせいか、表情にはやや疲労の色がうかがえた。

「前代未聞の犯行」

検察は事件についてそう厳しく指摘したうえで、被告が犯行に及んだ詳しい経緯を説明した。読み上げられたのは一人の女性行員の手によって銀行の安全神話が崩壊していく様子だった。

事件が露呈したのは2024年10月。きっかけは貸金庫の利用客による1本の通報だった。

「顧客の1人が三菱UFJ銀行に対して『貸金庫に預けていた現金がなくなっている』と相談し、事件が発覚。調査の結果、当時行員だった山崎被告が貸金庫に侵入し、現金を盗んでいたことが判明しました。被告も犯行を認め、同年11月に懲戒解雇処分を受けています」（全国紙社会記者）

2025年1月、警視庁は山崎被告を窃盗の容疑で逮捕。当時、三菱UFJ銀行は被害にあった顧客は60〜70人、被害総額は約14億円と発表していたが、その後の裁判で山崎被告は「100人ほどから17〜18億円分を盗んだ」とも説明している。

今回の裁判で被告が罪に問われているのは6人の顧客に対する窃盗容疑。被害総額はおよそ4億円で、内訳は現金約6100万円、金のインゴッド29個（時価総額約3億3000万円）、旅行券50枚（約25万円分）である。

9月18日の公判で検察側は一連の事件の経緯、そして犯行動機について言及。被告人は控訴事実について争うことはなかった。以下は検察の主張をもとにまとめた犯行実態だ。

最初に盗んだのは元夫のタンス預金

山崎被告が窃盗を始めたのは2020年頃のこと。引き金となったのは被告がのめりこんでいたFX取引だった。

山崎被告はかねてからFX取引や競馬に没頭し、巨額の借金を作り出している。実際、2013年頃にはすでに個人での民事再生手続きを受けるほどの困窮状態に陥っていた。再生手続きの際には、元夫が給料の管理を行ったうえ「ギャンブルをしない」という誓約書まで取り交わしていた。だが、被告は投資やギャンブルが忘れられず、元夫との誓いを破る形で再びFX取引へと手を伸ばす。

しかし、そのトレード額は、メガバンクとはいえ、一行員の収入をはるかに超える代物だった。検察の調べでは2020年には約１億3000万円、2021年は約2億6000万円、2022年は約6億600万円、2023年は約4億7000万円、2024年は約2億1000万円をFX取引に出資し、その合計はわずか4年で約16億7000万円にのぼっている。一方、損失額は約11億4000万円。被告が日常的に火花散る取引を繰り返し、雪だるま式に負債が膨らんでいたのが見て取れる。当然、会社員の年収で空いた穴を賄えるはずがなかった。そこで被告が手をつけたのが元夫のタンス預金だった。この行為こそが一連の銀行窃盗の出発点となる。

元夫との約束を反故し、さらに預金を無断で拝借する。バレないためには引き出したカネを元に戻さなくてならない。そこで思いついたのが勤務する銀行内の金庫窃盗だ。

当時、被告は支店長代理として銀行の貸金庫の管理業務に就いていた。そして2020年頃から手元にあったマスターキーや予備鍵を使うなどし、顧客の金庫から現金などに手をつけるようになる。

巧妙な偽装工作

事件発覚を防ぐための偽装工作も余念がなかった。元夫のタンス預金同様、不足した利用客の貸金庫を別の顧客の現金などで穴埋め……いわゆる自転車操業を繰り返していく。

さらに被害者の来店予定を把握した際は、即席的に金庫内の現金を移し替えることもあった。被告は「返すつもりだったので、貸金庫内の写真を撮影していた」と供述しているが、検察は「発覚を遅らせるための記録と評価せざるを得ない」と反論し、懲役12年を求刑した。なおＵＦＪ銀行は被害者である72名に対してすでに約11億円の補償を行っている。

一方、弁護側は被告が真摯に反省しており、犯行自体も貸金庫を破壊するなど銀行セキュリティを棄損したわけではなく、公益侵害の悪質性が高い事件とは言えないこと。さらに山崎被告が事件当時、ギャンブル行動症にあったことなどから懲役は5年が妥当であると主張した。

検察、弁護人双方の意見が終わると、裁判官は山崎被告を証言台まで呼び、「何か言いたいことがあれば」と声をかけた。

そして、山崎被告による最終陳述が始まった――。

後編記事『三菱UFJ銀行「貸金庫窃盗事件」、元女性行員が「最終陳述」で「言いたかったこと」…その衝撃の中身』では山崎被告が法廷で語った懺悔をお伝えする。

