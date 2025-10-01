金利上昇時代に利用したい住宅ローンの「元金均等返済」（写真はイメージ、New Africa／Shutterstock.com）

住宅ローンの返済方法には「元利均等返済」のほかに「元金均等返済」があり、多くの金融機関ではどちらかを選択できるようになっている。しかし、実際の利用状況をみると、ほとんどの人が元利均等返済を利用している。元金均等返済は金利水準が高いほどメリットが大きくなるので、金利上昇が予想されるいま、注目しておきたい。住宅ジャーナリストの山下和之氏が詳しく解説する。

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

「元利均等返済」と「元金均等返済」の大きな違い

住宅ローンの返済方法には「元利均等返済」と「元金均等返済」がある。

元利均等返済とは、元金と利息を合わせた毎月の返済額が均等になる返済方法だ。そのため、金利が変わらなければ返済額も変わらない。

他方、元金均等返済は、毎月の返済額のうち「元金」部分を返済期間で均等に割り、残高に応じて利息を計算し、毎月の返済額を算出する方法だ。元金と利息を合わせた返済額は、返済が進むほどに少なくなっていく（別掲図参照）。

当初の返済額は元利均等返済の方が少ないが、元金均等返済は返済が進むほどに毎月返済額が減っていくので、当初の返済額は多くても、やがて元利均等返済より少なくなり、完済までの総返済額を比較すると元金均等返済の方が少なくて済むメリットがある。

そのため、当初の返済計画に余裕があるなら、元金均等返済を利用した方が得策と言える。逆に、あまりゆとりがない人は、当初の返済が少なくて済む元利均等返済を利用するのが無難だろう。

ただ、元金均等返済は当初の返済額が多くなる分、借入可能額が少なくなってしまうので、希望額の借り入れが可能かどうか確認しておく必要がある。

では、実際の利用状況はどうなっているのか、住宅金融支援機構の「フラット35」（全期間固定金利型の住宅ローン）を利用した人たちのデータをみると、2024年度には元利均等返済の利用が97.8％と圧倒的多数を占めている。

なぜ不動産会社や金融機関は元利均等返済ばかり勧めるのか

なぜ、元利均等返済が多いのかといえば、何より元利均等返済の方が当初の負担が少なくなり、マイホームを購入しやすくなるという点が挙げられる。

そのため、不動産会社や金融機関でも、住宅販売やローン利用を促進するために、購入検討者が買いやすく感じる元利均等返済を勧める。

場合によっては元金均等返済の説明をしないまま、当たり前のように元利均等返済で試算し、「お客さんの収入ならこれで大丈夫ですよ」などと勧めることが多い。その結果、ほとんどの人が元利均等返済を利用しているわけだ。

しかし、実はそれでは損していることになる。当初の返済額が多くなるとはいえ、総返済額を少なくするチャンスをみすみす失うことになってしまうからだ。

また、元金均等返済には、元利均等返済に比べて元金の減り方が早くなるというメリットがあるため、将来的に住み替えでステップアップしたいと考えている人は、元金均等返済で元金を早めに減らしておいた方が、住み替え計画を前倒しできる可能性も高くなる。

例えば、借入額5000万円、金利2％。35年返済の場合、元利均等返済では毎月返済額は16万5631円で、20年後の残高は約2574万円になる。

それに対して元金均等返済だと、1回目の返済額は20万2380円に増えるが、20年後の毎月返済額は15万4960円と元利均等返済より少なくなり、残高も約2143万円に減っている。

残高は元金均等返済の方が431万円ほど少なくなり、残高以上の価格で売却できる可能性が高まる。そこまでいかなくても、持ち出しが少なくなって、スムーズに買い替えができるようになるはずだ。

金利が1％上昇すると総返済額の差は2倍以上に

では、元利均等返済と元金均等返済では、返済期間が進むにつれて毎月返済額はどの程度違ってくるのか。

借入額5000万円、金利2％、30年返済でみると、1回目の返済額は、元利均等返済の18万4809円に対して、元金均等返済は22万2222円と、4万円近くも多くなる。

次に10年後、120回目の返済額をみると、元利均等返済は18万円台のままで変わらないが、元金均等返済は19万円台に減ってその差は縮小する。さらに20年後、240回目になると元利均等返済は18万円台のままだが、元金均等返済は16万円台に減り、元金均等返済の方が少なくなる。

その結果、完済までの総返済額は、元利均等返済が6653万1240円に対して、元金均等返済は6504万1666円と、元金均等返済が元利均等返済より148万9574円も少なくて済む。

ローン返済計画にある程度のゆとりがあるのであれば、当初の返済額が多くなっても、元金均等返済を利用するのが得策であることが分かるだろう（【表1】参照）。

しかも、この総返済額の差は金利が高いほど大きくなる。

2024年から2025年にかけて、住宅ローンの金利水準は上がり始めており、日米の金利差などから2026年にかけても、さらなる上昇が予想される。そのような状況下ではなおさらメリットが大きくなる元金均等返済に注目しておきたいところだ。

例えば、借入額5000万円を30年返済で利用する場合、金利2％だと元利均等返済の毎月返済額は18万4809円で、総返済額は6653万1240円になるが、元金均等返済では1回目の返済額は22万2222円で、総返済額は6504万1666円となる。その差が148万9574円になるのは前述した通りだ。

これが金利3％になるとどうなるか。別掲の【表2】にあるように、元利均等返済の毎月返済額は21万0802円に増えて、総返済額は7588万8720円となる。それに対して元金均等返済では、1回目の返済額は26万3888円に増えるものの、総返済額は7256万2500円で、元利均等返済より332万6220円も少なくなるのだ。

金利2％では総返済額の差は148万9574円だったから、金利3％だと2倍以上の差になる。金利が高くなるほど、元金均等返済のメリットが大きくなることが分かるだろう。

元利均等返済から元金均等返済への変更は可能なのか

今の時期、金利が下がることは予想しにくいが、金利が低くなると元金均等返済のメリットは小さくなるので、念のために確認しておこう。

仮に金利が1％になると、5000万円当たりの元利均等返済の毎月返済額は16万0819円で、30年間の総返済額は5789万4840円になる。

それに対して元金均等返済では、初回の返済額が18万0555円で、30年間の総返済額は5752万0833円となるので、その差は37万4007円に縮小する。それでも、元利均等返済より少なくはなるのだが、この程度の差であれば、あえて当初の返済額が多くなる元金均等返済を選ぶメリットはないだろう。

今後、本格的な金利上昇が始まったら、元利均等返済を利用している人は、元金均等返済に切り替えるのが得策だが、それは可能なのだろうか。

元利均等返済、元金均等返済のどちらかを選べる金融機関であれば、条件変更手続きで変更可能で、費用的にも無料か数千円程度の費用で済むことが多い。

例えば、住宅金融支援機構が民間機関と提携して実施している「フラット35」は、元利均等返済、元金均等返済のどちらでも利用者が自由に選択できるようになっており、返済途中でも条件変更が可能になっている。

ただし、返済が延滞している場合には不可で、住宅金融支援機構のホームページでは、「変更の内容によって、手数料の有無、手続きの方法（窓口での書面、ネット等）による手数料の違いなどがあります」としている。

返済開始からさほど年月が経過していない人は元金均等返済に切り替えることで大きな効果が期待できるので、実際にどのくらい効果があるのか、金融機関の窓口などで相談した上で実行するのがいいだろう。一方、返済が半分以上済んでいる人は、さほどの効果はないかもしれないので、注意しておきたいところだ。

いずれにしても、ほとんどの人が元利均等返済を利用している実情を考えれば、今後金利が高くなれば、元金均等返済のメリットが大きくなるので、あらかじめ利用している金融機関で条件変更が可能か確認し、臨機応変に対応できるようにしておきたい。

筆者：山下 和之