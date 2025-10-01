Ä«¥É¥éŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤¡Ä²¬Éô¤¿¤«¤·±é¤¸¤ë"¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉã"¤¬Ž¢Ìµ¿¦¤Î»ÎÂ²Ž£¤ËÅ¾Íî¤·¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³
¢£Æ¯¤«¤Ê¤¤¡È¸µÉð»Î¡É¤ÎÉã¿Æ
¾®Àô¥»¥Ä¤È¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿üâÀÐ¤¢¤«¤ê¼ç±é¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÊÄÌ¾Î¡ÖÄ«¥É¥é¡×¡Ë¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¡¢ÌÀ¼£½é´ü¤Î¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ë×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤È°Û¹ñ¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¯¤â¤Î¤À¡£
½é²óÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡Ê¼çÂê²Î¡Ë¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î¥¢¥Ð¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢·ëº§¸å¤Ë¥È¥¡ÊüâÀÐ¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬²øÃÌ¤ò¸ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤Î¸å¤Ë¥È¥¤Î¾¯½÷»þÂå¤ËÌá¤Ã¤ÆÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÌÀ¼£8¡Ê1875¡ËÇ¯¡£¾¾¹¾»Ô¤ËÊë¤é¤¹¾¾Ìî²È¤Î²ÈÂ²¤Ï¿Í¡¹¤¬¿²ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿¿¼Ìë¡¢°ì²È¤½¤í¤Ã¤ÆÁþ¤¤Áê¼ê¤Ë¼ö¤¤¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦µ§´ê¤¹¤ë¡Ö±¯¤Î¹ï»²¤ê¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¡¦»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤Ï¤¹¤´¤¤·ÁÁê¤Ç¤í¤¦¤½¤¯3ËÜ¤òÆ¬¤Ë¤È¤ê¤Ä¤±¡¢¼«¤éÏÎ¿Í·Á¤ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÚ¤ËÂÇ¤Á¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÊÇ·²ð¤Ï¡Ö¤³¤ÎÍýÉÔ¿Ô¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¶ìÆñ¤Î»þÂå¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¡¢°ì²È¤½¤í¤Ã¤ÆÀ¤¤òº¨¤ß¡¢±¯¤Î¹ï»²¤ê¤ò¤¹¤ë¡£ºÇ¹â¤ÎÌë¤¸¤ã¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤·¤«¤·ºÊ¤Î¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È½Â¤¤´é¡£ÁÄÉã¤Î´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤â¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤éºÇÄã¤ÎÌë¤¸¤ã¤í¡×¤È¤¤¤¦¡£
ÍâÆü¡¢ÅÐ¹»¤·¤¿¥È¥¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤ÞÍÍ»Ò¤òÌÜ·â¤·¤¿Æ±µéÀ¸¤Ë¤«¤é¤«¤ï¤ì¡¢Éã¿Æ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£¶µ¼¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¶µ»Õ¤âÉð»Î¿ÈÊ¬¤ò¼º¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ï´û¤Ë¿·¤·¤¤»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È½Â¤¤´é¤À¡£
´û¤ËÌÀ¼£°Ý¿·¤«¤é8Ç¯¡¢¥È¥¤ÎÉã¤¬¥Ë¡¼¥ÈÆ±Á³¤Ê¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£ËëËö¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿¼ÂÉã¤ÈÍÜÉã
Éã¡¦»ÊÇ·²ð¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥»¥Ä¤ÎÉã¿Æ¡¦°ð³À¶â½½Ïº¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¼Â¤ÎÉã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÍÜÉã¤Ç¤¢¤ë¡£È¬±À¤È¥»¥Ä¤ÎÂ©»Ò¡¦°ìÍº¤¬µ¤·¤¿¡ØÉã¾®ÀôÈ¬±À¡Ù¡Ê1950Ç¯¾®»³½ñÅ¹¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥»¥Ä¤Î¼ÂÉã¤Ï¾®Àô¾ï±¦±ÒÌçÌ«¤È¤¤¤¤¡¢½Ð±À¾¾¹¾ÈÍ¾¾Ê¿²È¤ÇÂå¡¹ÈÖÆ¬Ìò¤òÌ³¤á500ÀÐ¤Î²ÈÏ½¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ÂÊì¤Î¥Á¥¨¤Ï²ÈÏ½1400ÀÐ¤Î²ÈÏ·¿¦¡¦±ö¸«²È¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥»¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁÄÉã¤Ë¤¢¤¿¤ë±ö¸«Áý±¦±ÒÌç¤Ï¡¢»þ¤Î¾¾¹¾ÈÍ9ÂåÌÜ¾¾Ê¿ÀÆµ®¤ÎÊüÆ¢¤òÒë¤á¤ë¤Ù¤¯»°ÅÙëÝ¸À¤·¡¢»°ÅÙÌÜ¤Ë¤Ï±¢Ê¢¤òÀÚ¤Ã¤ÆëÝ»à¤·¤¿¤³¤È¤ÇÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥»¥Ä¤¬ÍÜ½÷¤ËÌã¤ï¤ì¤¿Àè¤Î°ð³À¶â½½Ïº¤È¥È¥ß¤ÎÉ×ÉØ¤Ï²ÈÏ½100ÀÐ¡£¼Â²È¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¿ïÊ¬¤ÈË³¤·¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¾®Àô²È¤È¤Ï±ïÀÌ´Ø·¸¡£º£ÅÙ»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢ÃË½÷¤Ë¹´¤ï¤é¤ºÌã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌóÂ«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î¤ª¼·Ìë¤Ë¤Ï°ð³À²È¤ËÍÜ½÷¤È¤·¤ÆÌã¤ï¤ì¤¿¥»¥Ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢±ïÀÌ¤È¤Ï¤¤¤¨³Ê¼°¤Î¹â¤¤²È¤«¤éÌã¤Ã¤¿»Ò¶¡¤Ê¤Î¤Ç¥»¥Ä¤ò²¼¤Ë¤âÃÖ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÍº¤Ï°ð³À²È¤Ç¤Ï¡¢Êì¤Ï¡Ö¤ª¥¸¥ç¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì°¦°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¥¸¥ç¤È¤Ï¤ª¾î¤ÎÎ¬¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¾¾¹¾ÈÍ¤ÎË×Íî¤È¸µÉð»Î¤¿¤Á¤Îµç¾õ
¤³¤Î¶â½½Ïº¤È¤¤¤¦ÃË¡¢ÍÜ½÷¤òÌã¤¦¤Î¤À¤«¤é´û¤ËÏ·¶¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃË¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À26ºÐ¡£100ÀÐ¤À¤«¤éÊú¤¨¤ë²ÈÍè¤Ï2¿Í¤Û¤É¤ÎÃæ·ø¤Î¿ÈÊ¬¤Ç¡¢¤¤¤¿¤Ã¤Æµ¤¤Î¤¤¤¤ÃË¤À¤Ã¤¿¡£
ËëËö¤ÎÆ°Íð´ü¤Ë¤Ï¡¢µþÅÔ·ÙÈ÷¤ÎÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤¬¤½¤Î»þ¤â¶ÛÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤»¤º¡¢²ÈÍè¤Ë¹¥Êª¤Î²Û»Ò¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢Ä»±©¡¦Éú¸«¤ÎÀï¤¤¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò²¿ÅÙ¤â»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¸ì¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤»¤ë¹¥¿ÍÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎºÊ¤Î¥È¥ß¤â²¿»ö¤Ë¤Ä¤±¤Æ´ïÍÑ¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥»¥Ä¤¬ÍÜ½÷¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¶â½½Ïº¤ÎÉãÊì¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ð³À²È¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¤Î¤½¤³¤«¤é¡¢¥»¥Ä¤ò²Ä°¦¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÌÀ¼£°Ý¿·¤ò·Þ¤¨¤ÆÀ¸³è¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£¾¾¹¾ÈÍ¤Ï¿ÆÈÍ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÀ¯Êô´Ô¸å¤â¤É¤Ã¤Á¤Ä¤«¤º¤ÎÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¿·À¯ÉÜ¤«¤éÉÔ¶½¤ò¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢¿·À¯ÉÜÂ¦¤ËÍ¿¤·¤¿¾¾¹¾ÈÍ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»þ´û¤ËÃÙ¤¯¿·À¯ÉÜ¤«¤é¤Î°·¤¤¤Ï¡¢ÇÔ·³¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ÐÃÙ¤ì¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï±ï¸Î¤Î·çÇ¡¤Ç¤¢¤ë¡£
¿·À¯ÉÜ¤ÎÍ×¿Í¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¼Ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ª¤é¤º¡¢Éð»Î¤¿¤Á¤¬¿·ÂÎÀ©¤Ç¿·¤¿¤Ë¿¦¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¡£Â·Ú¤Î²È¤Î½Ð¤ÇÆóÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼óÁê¤òÌ³¤á¤¿¼ãÄÐã¹¼¡Ïº¤Ï¡¢Îã³°Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¾¾¹¾ÈÍ¤Î»ÎÂ²¤ÎÎíÍî¤Ï·ã¤·¤¯¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ÏÈÍ¤Î½Å¿Ã¤¿¤Á¤Î²°Éß¤¬ÊÂ¤Ó¡ÖÅÂÄ®¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿³¹¤ÎÃæ±û¶è¤Ë¡Ö¤è¤ì¤â¤óÄ®¡×¤È¤¤¤¦ÉÏÌ±·¢¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉð»Î¤¬¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤¤¡¢¤½¤³¤ÇÆ»¹Ô¤¯¿Í¤Ë»Ü¤·¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Á±¿Í¤À¤Ã¤¿ÍÜÉã¡¢º¾µ½¤Ë¤¢¤¦
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢°ð³À²È¤âÎíÍî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°Ý¿·¸å¤Ë²È¿ÃÃÄ¤Î²ÈÏ½¤Ï¸®ÊÂ¤ß²¼¤²¤é¤ì¡¢°ð³À²È¤ÏÇ¯32ÀÐ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤È¤Î100ÀÐ¤«¤é3Ê¬¤Î1¤¢¤Þ¤ê²¼¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÊë¤é¤»¤Ê¤¤¡£¤Û¤«¤Î»ÎÂ²¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢²ÈÍè¤äÊô¸ø¿Í¤Ë²Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢²ÈÊõ¤ÎÉÊ¡¹¤òÇä¤êÊ§¤Ã¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¿·À¯ÉÜ¤Ï¡¢»ÎÂ²¤Ë½¢¶È¤Î»ñ¶â¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á²ÈÏ½¤ÎÊô´Ô¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë6Ç¯Ê¬¤Î»Ùµë³Û¤ò°ì³ç¤·¤Æ²¼ÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£Á´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¸µ¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¾¦Çä¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬½Ð¤¿¤Î¤¬¡Ö»ÎÂ²¤Î¾¦Ë¡¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¶â½½Ïº¤â¡¢¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÀä¤¨¤«¤Í¤ÆÌÀ¼£8Ç¯¤Ë²ÈÏ½Êô´Ô¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸µÍèÁ±ÎÉ¤À¤Ã¤¿¶â½½Ïº¤Ï¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Áº¾µ½¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ»ñ¶â¤ò¼º¤¤¡¢²°Éß¤Þ¤Ç¼º¤Ã¤¿¡£
Æ¯¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÈà¤ÏÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Â¹¤Î°ìÍº¤Ï¤³¤ÎÁ±ÎÉ¤ÊÁÄÉã¤Î¤³¤È¤ò¤«¤Ê¤ê¾ÜºÙ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊì¤ÎÍÜÉã±ÀÊö±¡ÅÂ¤ÏãÄ(¤ä¤ä)ÇÆµ¤¤ËË³¤·¤¤Á±ÎÉ¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£º¾µ½¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¾å¤ËÁê¼ê¤¬°íå¶Ë¤Þ¤ëÅÛ¤ÇµÕ¤ËÌµ¼Â¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¤ÏÀ²Å·ÇòÆü¤Î¿È¤È¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÛÈ½ÈñÍÑ¤Çºâ»º¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯¤Ê¤¯¤·¡¢Æü¾ï¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ë¤â»ö·ç¤¯¤ÎÍÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°Ù¡¢Êì¤â³Ø¹»¤òÁá¤¯»ß¤á¤µ¤»¤é¤ì²È»ö¤ò¼êÅÁ¤¤¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×
ÌÀ¼£¤ÎºÛÈ½µÏ¿¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢»ÊË¡¾Ê¤Î¡ØÂç¿³±¡·º»öÈ½·èÏ¿¡ÙÌÀ¼£14Ç¯4·îÊ¬¤Ë¶â½½Ïº¤ÎÌ¾Á°¤¬¤ß¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¶â½½Ïº¤ÏÉéºÄ¤ËÓÃ¤¤¤Ç¤¤¤¿¿ÍÊª¤ËÍê¤Þ¤ì¤Æ¡¢ºÄÌ³À°Íý¤Î¤¿¤á¤ËÅÚÃÏ¡¦»³ÎÓ¤Ê¤É¤òÌ¾µÁ¾å°ú¤¼õ¤±¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤Î¿ÍÊª¤Ï¡¢Ì¾µÁ¤¬°Ü¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢»³ÎÓ¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤ËÈ²ºÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¶â½½Ïº¤¬Òë¤á¤ë¤È¡Ö°ð³À¶â½½Ïº¤Ï¾¡¼ê¤ËÇäÇã·ÀÌó¾Ú½ñ¤òºî¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¶â½½Ïº¤ÏÌµºá¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬Çã¤¤¼õ¤±¤¿ÅÚÃÏ¤Î¸¢Íø½ñ¤ò¤¤Á¤ó¤È½ñ¤´¹¤¨¤í¡×¤ÈÈ¿ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾¾¹¾ºÛÈ½½ê¤ÏºÄÌ³¼Ô¡Ê¸¶¹ð¡Ë¤ÎÁÊ¤¨¤òÂà¤±¡¢ÅðÈ²¤Èµõµ¶¹ðÁÊ¤òÇ§Äê¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ºÄÌ³¼Ô¤ÏÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¾å¹ð¤·¡¢ºÛÈ½¤ÏÂç¿³±¡¤Ë¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Âç¿³±¡¤ÏÌÀ¼£14Ç¯4·î26Æü¡¢¾¾¹¾ºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤ò»Ù»ý¤·¡¢¸¶È½·è¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£
¶â½½Ïº¤¬Ìµ¼Â¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï³ÎÄê¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢ºÛÈ½¤ÏÈ½·è¤Þ¤Ç¤Ë°ìÇ¯¤¢¤Þ¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤¦¤ÏÉéºÄ¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿µó¤²¶ç¤Ë¡¢ºÛÈ½ÈñÍÑ¤Þ¤Ç¤¬¤Õ¤ê¤«¤«¤ê²È²°Éß¤Þ¤Ç¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¸½Âå¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤é¤ì¤Æ¡¢ÃÇ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤ËÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æºâ»º¤ò¼º¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢·àÃæ¤Ç±¯¤Î¹ï»²¤ê¤Ç¤¦¤µ¤òÀ²¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¢¤ë¡£¤à¤·¤í¡¢¤½¤ó¤ÊÃË¤Ë¤µ¤Ã¤µ¤ÈÆ¯¤±¤È¤«¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¤Î¤Û¤¦¤¬·ì¤âÎÞ¤â¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤µ¤¨»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¢£¡Ö¸ª¿È¤Î¶¹¤µ¡×¤Ë¶ì¤·¤ó¤À
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À±«É÷¤ò¤·¤Î¤²¤ë²È¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¶â½½Ïº¤Ï¤Þ¤·¤ÊÊý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥»¥Ä¤¬8ºÐ¤Î»þ¡¢²°Éß¤ò¼º¤Ã¤¿°ì²È¤Ï¾ë²¼Ä®¤ÎÀ¾¤Î¤Ï¤º¤ì¤Ë¤¢¤ëÃæ¸¶Ä®¤Ëµï¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·è¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤¤²È¤Ë¡¢ÊÌ¤Î²ÈÂ²¤¬µï¸õ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥»¥Ä¤¬10ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÀ¼£11Ç¯¤Î½Õ¤Î¤³¤È¤À¡£¹âÉÍ²È¤È¤¤¤¦¿ÆÀÌ¤Î°ì²È8¿Í¤¬¿È¤ò´ó¤»¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î¹âÉÍ²È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Àé²È²È¤È½Ð±ÀÂç¼Ò¤ÎµÜ»Ê¿¦¤ò¤ï¤±¤Æ¤¤¿ËÌÅç²È¤ÎÊ¬²È¤Ç¤¢¤ë¡£¤è¤¦¤Ï½Ð±À¤Ç¤ÏÌ¾ÌçÃæ¤ÎÌ¾Ìç¤À¡£¹âÉÍ²È¤Ï¡¢³ø¤Î¾å´±¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Âå¡¹Âç¼Ò¤Îº×Îé¤äµ·¼°¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÌ¾²È¤âÌÀ¼£°Ý¿·¤È¶¦¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÌÀ¼£5Ç¯¤Ë¿À¼ÒÀ©ÅÙ²þÀµÎá¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¤½±¤Î¿À´±¤Ï¿¦¤ò²ò¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤¦¤·¤Æº¤µç¤·¤¿°ì²È¤Ï¿ÆÎà¶Ú¤Î°ð³À²È¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
½Ð±ÀÂç¼Ò¤Î¿À´±¤òÌ³¤á¤¿Ì¾²È¤¹¤é¡¢ÌÀ¼£¤Î¹ÓÇÈ¤Ë°û¤Þ¤ì¤ÆÎíÍî¤¹¤ë¡£¤³¤Î»ö¼Â¤³¤½¤¬¡¢Åö»þ¤Î¾¾¹¾¤Î¸µÉð»Î³¬µé¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿Èá»´¤Ê¾õ¶·¤òÇ¡¼Â¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£±¯¤Î¹ï»²¤ê¤Ë´¶¤¸¤¿¡Ö²ø°Û¤Ø¤Î¿Æ¤·¤ß¡×
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼µÓËÜ²È¤Î¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤Ï¡¢°ð³À²È¤Î¤³¤¦¤·¤¿Èá»´¤Ê¾õ¶·¤ò¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¾¾Ìî²È¤Ï³Î¤«¤ËË×Íî»ÎÂ²¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢±¯¤Î¹ï»²¤ê¤Ï¤É¤³¤«¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë±é½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¡¦»ÊÇ·²ð¤â¡ÖºÇ¹â¤ÎÌë¤¸¤ã¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ç¡¢¿¼¹ï¤Ê·ÐºÑÅªº¤µç¤äº¾µ½Èï³²¡¢ºÛÈ½º»ÂÁ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿ÆÀÌ°ì²È8¿Í¤¬µï¸õ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï°ìÀÚ½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢±¯¤Î¹ï»²¤ê¤Ë¤Ï¡Ö²ø°Û¤Ø¤Î¿Æ¤·¤ß¡×¤ò²ÈÂ²¤Î¸ÄÀ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¸å¤ÎÊª¸ì¤ËÀ¸¤«¤½¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢¾¾¹¾»Ô¤Î¥¿¥Æ¥Á¥ç¥¦°äÀ×¤«¤é¤Ï¡¢¿Í¤ò¼ö¤¦ÌÜÅª¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¿Í·ÁÂå¤¬½ÐÅÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¸ÅÂå¤«¤é¤ÎÅÁÀâ¤ÎÃÏ¤òÉñÂæ¤ËÊª¸ì¤Ï¤É¤¦Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë