【検証！】石破政権がやらかした「対米投資81兆円」の悲惨な中身…！令和の不平等条約に日本人はどう立ち向かうか？

やっちまった「不平等条約」

わが国の石破政権が米トランプ政権に対して、相互関税や自動車関税を15％にしてもらうために結んだ5500億ドル（約81.2兆円）に上る対米投資合意に関して、懸念の声が高まった。

「投資案件を米国が一方的に決める不平等条約だ」

「焦げ付きが日本国民の血税負担になるリスクがある」

「日本には拒否権がなく米国が自由にお金を引き出せるATM扱いだ」

など、散々な評価だ。

自民党総裁選候補の高市早苗前経済安全保障担当相が9月28日、当該の投資について再交渉も辞さない姿勢を示したほどの「ひどさ」である。

トランプ大統領が決めるプロジェクトは順調であれば、元本は返済され、利息も日本に入る。また、融資が完済されるまでに出た利益は日米が50％ずつ、返済後は日本が10％、米国90％で分配されるという。

この取引をまとめたラトニック商務長官は、「日本は出資のため借入が膨らむが、（日本の低金利環境により）利息は1％に過ぎないので、納税者に負担をかけずに関税を引き下げるメリットがある」「日本の納税者は損失を被ることはない」と主張している。

また、日本側の交渉役を務めた赤澤亮正経済再生担当相も、「日本にとってメリットのない、何の関係もない大赤字の事業に出資・融資・融資保証はできない仕組みだ」と主張する。

だが、このディールを俯瞰すると、グローバル化と自由貿易で衰退した米製造業を米国自身のマネーのみで再生させられない現実が浮かび上がる。

米国のツケを払わされる日本

1970年代までは、主に欧州移民の頭脳に依存しながらも、自国の資金と技術で宇宙飛行士を月に送るほどの国力を誇った米国。だが半世紀以上を経て、トランプ大統領が日本・韓国・欧州連合（EU）など同盟国にマフィア顔負けの高関税の脅しをかけ、巨額融資を引き出さなければならないほど、米国は弱体化しているのだ。

今回の対米投資合意の本質は、米軍が提供する安全保障をテコに、法外な関税の脅しで米国に一方的に有利な融資を引き出すだけでなく、事業失敗のリスクを日本などにシフトすることだ。その究極の目的は、衰えた米国の再興により、「中国が仕掛けてくる戦争に勝てる国になる」ことである。

では、日本はこの不平等条約をどう解釈し、そして向き合うべきなのか。

今回のディールの最大の問題点は、米国の決定に日本がほとんど口を挟めないことになっている建付けである。

最終決定者のトランプ大統領に投資先候補を提示するのは、ラトニック商務長官を議長として米側の委員で構成する「投資委員会」のみが可能である。投資は2029年1月19日まで随時、トランプ大統領が案件を決めたら日本が資金を政府系金融機関から即座に米国側の口座に拠出する。

しかも、プロジェクトが失敗すれば、「元も子もない」最悪の状況もあり得る。間違いなく不平等な合意であり、多くの日本の納税者は納得しかねると感じるだろう。

日本には資金提供しない選択肢もあるが、その場合は米国が「大統領が定める率で関税を課すことができる」（日米合意覚書）。日本製品にかかる関税率が35％、40％にもなり得るわけで、メチャメチャな話だ。

トランプを誘導できるか？

だが、泣いても笑っても、高関税から日本の自動車産業やコメ農家を守る代償として、もう決まった取り決めだ。

ちなみに、EUの対米6000億ドル（約88.6兆円）の投資合意は法的拘束力のない、欧州民間企業の「投資努力目標」に過ぎない。一方、韓国の3500億ドル（約51.7兆円）の対米投資は日本同様、トランプ大統領のみが決定権を持つ不平等合意案であるが、李在明政権がEU並みの待遇を求めて抵抗中であることは特筆される。

日本にとって現状でベストの結果は、「日本が口出しできる直接投資ではなく、米政府に運用お任せの証券投資（capital call）」であるスキームにおいて、日本が最もトクをするプロジェクトをトランプ大統領に選定させ、日本の国益に沿うよう運営させることだ。

実際に覚書には、日米両政府の指名で構成する「協議委員会」が投資委員会と事前に協議するとの文言も盛り込まれている。日本側に決定権はないものの、投資先の希望を強く主張する条件闘争は可能なようだ。

また、プロジェクトのベンダー・サプライヤーの選定に当たり、「可能な場合には」他の外国企業の代わりに日本企業を選択するとも記されている。プロジェクトの修正や中止に関しても、日米両国の書面での同意により随時修正が可能だとされる。

では、日本は具体的にどのような要望をトランプ大統領に対して出すべきなのだろうか。

後編『【「対米81兆円投資」の真相】石破がやらかした不平等条約の「ウラ事情」と今後のトランプ・ディールに「乗るべき案件」「パスすべき案件」』では、日本が迫られるヤバすぎる投資案件と、それでも日本が利を得るために必要な「本当のアメリカの姿」をじっくりと解説していこう。

