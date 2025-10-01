「美味しいそば屋」が絶滅しかけている…日本食ブームの裏で起きていた「個人店の悲劇」

後継者不足、物価高騰などの理由で、町そば屋がこの40年で東京から約3000 店も急減している。人が足りない――この問題は名店と称される一流店でも例外ではない。両国「ほそ川」はミシュランガイド15年連続掲載という実績を誇り、30年前はひっきりなしに修行希望者が絶えなかったが、人手不足により1年半前から夜の営業を行っていないという。

前の記事を読む『〈コスパ・タイパの波がそば業界にも〉ミシュラン掲載の「町そば屋」店主が嘆く、若手が来ない危機的な状況』

大阪から上京してそば屋で修行を決意

「ほそ川」での取材を終えた数週間後、知人を介して、「ほそ川さんに新人の子が入った」という連絡があった。聞くと、28歳の男性で、「ほそ川」のそばの美味しさに感銘を受けて、自身も学びたいと扉を叩いたという。

「ほそ川」のそばは唸るほど美味い。前回訪問したとき、私は『冷牡蠣そば』を食べたのだが、北海道・仙鳳趾産の大ぶりの牡蠣がごろっと4つも碗に浮かぶ姿は、それはもうグラマラスったらありゃしない。こだわりの自家製粉のそばが、牡蠣のうま味がにじみ出た冷たいつゆを纏う、その味は「至福」という言葉以外、見つからなかった。

だから、「そばの美味しさに感銘を受けて」という彼の言葉は、偽りのない本気さを感じた。私は、「その男性に話を聞くことはできないか？」と知人に相談し、数日後、「電話での取材なら応じてくれる」という返事を受け、指定された時間に男性――Nさんの携帯電話に連絡をした。Nさんは、やんわりとした関西弁で、動機や背景について語ってくれた。

「もともと僕は高校卒業後、大阪の辻調理師専門学校に一年通い、和食の勉強をしました。その後、個人経営の和食屋さんで9年ほど働いていました。いずれは、自分のお店を持てたらええなって思っていたんです」（Nさん、以下同）

どうしてそばを選んだのか。そう問うと、「そば好きでいろいろなお店をめぐっていた」と前置きしつつ、和食ならではのハードルがあることを教える。

「日本料理って、とても広いんです。毎月、調理する素材は変わりますから仕入れも大変やし、器にもこだわらないといけない。やることやこだわりが多いので、自分の技量を考えたとき、和食の中でも何か専門性のある分野のほうがいいんやろなって思ったんです。

もちろん、天ぷらやそばも旬の食材を使うため、決して簡単だとは思っていませんよ。ただ、特化したほうがタスクは減るやろうなって。言い方は悪いですけど、不器用な人間でも向上心さえあれば、やっていく中で少しずつ良いものが作れるという期待があって。それで、そばの修業をしようと思いました」

その言葉は、キックボクサーとして頓挫し、和食からそばへとたどり着いたことで、自身の人生を切り拓いた「ほそ川」に重なるものがあった。実際、店主である細川貴志さんは、「和食っていうかさ、この道（そば）は頑張ったら裏切らないんだけどな」とも話していた。

反面、徒弟制度とも言えるそばの修業は厳しく、叱られ慣れていない若い人が、「長く続かない」ことは前回説明した通りだ。Nさんも28歳である。

「耐えられそうですか？」。そう単刀直入に聞くと、「人によっては、『ほそ川』で学ぶのは無理やないですか」と苦笑交じりに返ってきた。

「おやじさんにとっては一般的な言葉であっても、たとえば若い子は耐性がないから、過度に怒られていると感じると思う。僕も含めてですけど、今の子たちは、怒られると叱られるの違いが分からない。修行とは言え、怒られるのはとてもしんどいと思いますね」

それにもかかわらず、Nさんが「頑張ってみよう」と思える理由は何なのだろうか。

「ここで修業するために、大阪から上京してきたので、結構お金を使いました。しんどくて逃げたら、また次のお店を探さないといけない。それはそれでしんどいです。簡単に投げ出せる状況やないというか。背水の陣？ いや、そんなに聞こえがいいものではないです（笑）」

若手料理人の「和食離れ」

調理師専門学校へ進む若い人は、そばを含む和食を避ける傾向にあるという。仮に、和食を選ぶにしても、人気なのは寿司職人だ。卒業してアメリカやオーストラリアのすし店に行けば、円安状況もあって年収1000万円越えも夢ではないからだ。

さらには、調理師専門学校卒業後に、福利厚生がしっかりしているホテルに就職する人も多いと聞く。イタリアンも人気だといい、話を聞く限り「子どもの頃から接する機会が多く、オシャレ」という理由から、その道を選ぶ人が少なくないそうだ。さまざまな理由から「そばは夢がない」――。そんな風に映る若い料理人は少なくないという。

「コストパフォーマンスやタイムパフォーマンスで考えると、たしかにそばは優先順位が低いかもしれません。僕はそば好きだったから、あまりその点は考えなかったけど。僕が調理師学校に通っていた2016年くらいは、卒業後は各々が行きたい場所に就職した感じやったと思います。ただ、コロナ禍をきっかけに、福利厚生がしっかりしているところを選ぶようになった気はします。僕が働いていた個人店の和食屋も、入ってくる若い人が本当に少なくなった。独立志向があんまりないんやろうなというか」

そう言えば、細川さんもこんなことを漏らしていた。

「人手で困っているところは、調理師専門学校が斡旋じゃないけど紹介してくれるケースもあるんですよ。ただ、生徒の数はそんなにいないし、大きいところに流れちゃうってのもある。だから、ウチみたいな個人店に若い子が来るってのはない」（細川さん）

個人飲食店と、働きたいキッチンスタッフのマッチングがうまくいかない。大手に人材が流れていくという現実は、そば屋に限った話ではないが、飲食業界に横たわる課題であることは間違いないだろう。

「最近の子……って言っても、僕も最近の子なんでしょうけど、‟料理は好きやけど自分で独立するまでにはいたらない”＝‟安定したところ”という理由でホテルを含め、母体が大きなところで働く人は多いってイメージはあります」

Nさんは、一つひとつの言葉を丁寧に、考えながら話す。そのたびに私は電話口で、「しっかりしているな」と感心しながら耳を傾けていた。これだけ客観視できているのだから、現在の海外における寿司、和食人気を鑑みて、「海を渡る」という選択肢はなかったのか気になった。

「大阪で働いていたときはちょっと考えました。こっち（国内）より、楽して儲かるかもなって。ただ、海外へ行くこと自体が挑戦的ですから、自分には無理やろうなって（笑）。日本で好きなことを突き詰めていけたらなと」

しかし、Nさんは数ヵ月後、衝撃の決断をすることになる。

【後編】『若手の料理人はもう「そば屋」で働かない…名店「ほそ川」で起きた衝撃の事態』

【つづきを読む】若手の料理人はもう「そば屋」で働かない…名店「ほそ川」で起きた衝撃の事態