「書いて捨てる」ストレス発散と脳トレ──70歳、アグネス・チャンの心と脳を整える習慣
日々の暮らしで避けられないストレスは、心だけでなく脳の健康にも影響を及ぼします。年齢を重ねてくると、体の健康はもちろん、心と脳を健やかに保つことも大事です。本記事では、アグネス・チャンさんの新刊『ひなげしはなぜ枯れない 心も体もしなやかでいるための45のヒント』（ワニブックス刊）から一部編集してお届けします。
「書いて、捨てる」ことの効能
日々の暮らしの中ではどうしてもストレスが溜まることがあります。
私はストレスは最大の健康の敵だと思っています。
友達とお茶でもしながらおしゃべりして、発散できれば問題ないのですが、実際には、「今、話せる相手が誰もいない」「人と会う元気が出ない」という日もあるものです。
そんなとき、心の中に溜まった思いや不安が、じわじわと心を重たくしていきます。
だからこそ、まずは自分自身の心と向き合う時間を持つことがとても大切です。
そのひとつの方法として、私がおすすめしたいのが、「書いて、捨てる」ということ。
紙でも、スマホのメモでも構いません。
その日に感じた不安やイライラ、ぐるぐると渦巻く感情を、ただ思いつくままに書き出してみてください。
誰にも見せない前提で書くからこそ、人は本音を出すことができます。
飾らず、遠慮せず、どんなことでも書いていいのです。
書いたものを読み返すと、「ああ、私、こんなことで悩んでいたんだ」と気づくこともあります。
気づいたら、それを紙なら破って捨ててしまう。スマホなら削除する。
大切なのは、感情を“外に出す”という行為そのものなのです。
これは、心理学でも推奨されているセルフセラピーのひとつ。
頭の中の気持ちを言葉にすることで、心の中が少しずつ整理されていきます。
そして「書いて、捨てる」ことで気持ちに区切りがつき、前に進むための余白が生まれてくるのです。
本当は、カウンセラーのような専門家に話を聞いてもらうのも良い方法です。
けれど実際は、カウンセリングでも自分がひたすら話すことが中心で、アドバイスはあまり多くありません。
話すうちに、自分自身で気づき、整理していく──それが心の回復につながっていきます。
だからこそ、「吐き出す」ことが大切なのです。
日記と違って、「誰かに見られたらどうしよう」という心配もない。
「書いて、そして捨てる」からこそ、言葉はもっと自由になります。
私自身も、時々この方法を使って心の整理をしています。
「ちょっとした問題をひとつ解く」習慣
さて、年齢を重ねると、体だけでなく「脳の筋力」も気になります。
たとえひとり暮らしで仕事をしていなくても、脳を刺激する方法は実はたくさんあります。料理や家事もそうです。畑しごとや庭いじりなどやっている人は最高の脳トレです。
でも、私はもっと簡単に家の中でできることを提案したいと思います。
それは毎日、「ちょっとした問題をひとつ解く」ことなんです。
大げさなことではなくて、日常の中で頭を使うことを、毎日欠かさず行うようにしているんです。
例えば、仕事で何か考えることがあれば、それに集中する。
でも、とくに課題がない日に私がおすすめしたいのは"パズル"に取り組むこと。
私がハマっているのは、ニューヨーク・タイムズが出しているデジタルのパズル。今はスマホで簡単に遊べるんですよ。
ジグソーパズルや言葉のクイズなど、毎日4種類くらいやっています。
日本にもいろいろな脳トレやパズルがありますよね。クロスワードやナンプレ、漢字パズルなど。書店にもいろいろ売っているので、自分が気に入ったものをまずはひとつ選んでやってみるといいと思うんです。
そもそもゲームですから楽しめますし、パズルを通して「考える」習慣を持ち続けることで、脳の機能は確実に鍛えられると感じています。
そして最後に、脳を活性化するのに欠かせないのが「人と話すこと」です。
私はできるだけ毎日、誰かしらと喋るように心がけています。家族や身近な人はもちろん、久しぶりの友人にLINEしてみたり、お店の人と少し言葉を交わしたり。
何かわからないことがあったら問い合わせの電話をかけるだけでもいい。
とにかく、誰かと会話をする時間を持つようにしています。
最近は、電話の応答もAIになってきて、ちょっと寂しい気もします（笑）。
でも、AIとの会話も案外悪くないですよ。今は、びっくりするほど自然な会話ができたりします。
それでも、やっぱり私は「人間同士の会話」を大切にしたいなと思っています。
体を動かして、頭を使って、人と喋る。そんな小さな日々の積み重ねで、脳も心も、イキイキとしていられると思います。