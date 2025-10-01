【総裁選】小泉進次郎はあえて「学歴」を売りにするべき…「世襲議員」から脱却するための「意外な方法」

総裁選がつまらないワケ

今回の総裁選ほど、つまらない総裁選も珍しいと思います。各候補は、昔のボスの支援を期待して、自分の主張は抑え、個性も隠して、模範的スピーチばかり。厳しい論戦もなければ、目を見張る政策提言もありません。挙げ句の果ては裏金議員の起用まで匂わすありさま。政治記者たちだけが、したり顔で、各候補が、麻生、岸田、菅、石破の元総理の支援を期待し、連立先にも気をつかって守りにはいっていると解説しますが、そんなことでは解党的出直しの総裁選になるわけがありません。一部の人に嫌われても、反発されても理想を貫く、そんな総理の出現を国民は期待しているのです。

私は元月刊文藝春秋の編集長を経験しました。日本の総理候補の立候補宣言や、就任してからの政権構想は必ず「文藝春秋」で発表されるのが慣例になっています。そして、私自身も多くの候補や総理にインタビューをして、それをゴーストライターとしてまとめた経験があります。

今回の総裁選をみていると、全員のスピーチが失格です。候補者の人となり、そして、その人柄だからこそ、出てくる政策がみえてこないからです。守りにはいると、欠点を隠すことばかりに気をつかいます。しかし、欠点にこそ、その人の魅力があり、欠点を自覚していることこそ、リーダーの資質なのです。 そこで、私なら、こういう立候補演説をするとインタビューなしの想像で書いてみました。

進次郎は学歴を売りにするべき

字数の関係でメインは本命、対抗の小泉、高市候補を中心に書きます。まずは小泉進次郎氏。「経験値が低い」と大手メディアは書きますが、これは他の候補に比べて、「偏差値」が物足りない事実を言い換えているだけです。しかし、逆に、学歴を売りモノにすることが小泉氏のスピーチを面白くするのではないでしょうか。（以下は筆者が想像で執筆した演説）

「みなさん、私のことを、首相のバカ息子が、ちょっと顔がいいと思って、まだ４０代なのに、首相になろうなんて、世の中嘗めるなとお考えでしょう。たしかに、私は、関東学院という他の候補と比べると偏差値の低い大学を出ています。偏差値は資料によってちがいますが、大体45前後です。林先生、小林先生は東大法学部で、茂木先生は東大経済学部。ともに、偏差値は80前後です。いずれにせよ、私は、他の誰よりも、受験勉強ではかないません。難しい経済理論やIT時代の未来を考える政策を理解するには、彼らの三倍時間がかかるかもしれません。しかし、私は他の大学に落ちて、関東学院にいったのではありません。野球が好きで、小学校、中学校と泥にまみれ、平日は朝練があるので1時間目から6時間目まで授業中に寝て体力を温存。そして放課後の練習で全てを燃焼させていました。だから、体力があるので、三倍時間を使って政策を理解するための勉強はできます。父は首相にまでなりました。親のコネで、私学でいい大学なら行けただろうという人もいます。しかし、私は地元で野球をしたメンバーとともに大学生活を送るのが好きだったのです」

世襲議員からの脱皮

「そして、これが私の政治の原点です。普通の国民、普通の生活をしている人が何を必要とし何を夢見ているか。それを、私は数多くの友人たちをみて知っています。。

そして、私が政治家になることを決意したのは、2005年、父親が郵政選挙をやったときです。今でこそ、圧勝して小泉マジックといわれていましたが、党内の反対は猛烈で、オヤジは家では悩みに悩んでいました。私はまだ学生でしたが、今までみたことがないような、オヤジの気迫を目にしました。郵政民営化はオヤジの、政治家としての信条でしたから、どんな反対にも、たじろぐことはなく、反対する有力議員には刺客まで送り込んででも勝負して大勝し、自分の政治信条を果たしました。私も、人はこうありたい。そう考えて、政治家の道を歩むことにいたしました。そして、そのとき刺客として選挙区を鞍替えして出馬し、オヤジを支えてくれたのが高市先生です。オヤジは自民党をぶっ壊すといいました。私も同じく、もう一度、自民党をぶっ壊して、永久革命を起こします。今まで自民党がぶら下がってきた利益団体ではなく、関東学院で汗を流した仲間と同じ目線で、普通の国民のための政治をやりたいのです」

こういう発言ができるなら、小泉進次郎はいわゆる「世襲議員」から脱皮できるでしょう。

