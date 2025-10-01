韓国のダウン症女優、夫にキスを迫るも拒まれる　性教育講師から“拒否の仕方”を学ぶ場面が話題

画家で女優のチョン・ウネが、夫にスキンシップを拒まれて驚きを見せた。

【写真】チョン・ウネのウェディングフォト

9月29日に韓国で放送されたバラエティ番組『同床異夢2−君は僕の運命』には、新婚5カ月のチョン・ウネ＆チョ・ヨンナム夫妻が出演。チョン・ウネはダウン症を、夫チョ・ヨンナムは発達障害を抱えている。

この日の放送では、2人が性教育講師から「拒否の仕方」を学んだ。普段から自己表現がはっきりしているチョン・ウネに対し、チョ・ヨンナムは断るのが苦手で、2人の意見のすり合わせが課題だという。

講師はチョ・ヨンナムに「ひもを放す」行為で拒否の意思を示す練習をさせ、1人で過ごしたいときは1人用テントに入るようアドバイスしてテントを渡した。

（画像＝SBS）チョン・ウネ、チョ・ヨンナム夫婦

するとチョン・ウネは、夫がテントに入ると後を追い「キスしよう」と愛情表現を続けた。慌てたチョ・ヨンナムはテントのジッパーを閉めて脱出。その後、チョン・ウネが「キスする？」と尋ねると、チョ・ヨンナムはひもを放すことで初めて拒否の意思を示した。

一部始終を見ていたMCのキム・スクが「キスしないって言われてどう思った？」と尋ねると、チョン・ウネは「したくないときもあるんだなと思った」と答え、夫の気持ちを理解する姿を見せた。

（画像＝SBS）衝撃を受けるチョン・ウネ

チョン・ウネは1990年11月18日生まれの画家で、2022年にはNetflixでも配信されたドラマ『私たちのブルース』（tvN）では、ハン・ジミン演じるイ・ヨンオクの双子の姉イ・ヨンヒ役を演じ、大きな反響を呼んだ。現在はカリカチュア画家やユーチューバーとしても活動しており、多彩な才能で注目を集めている。同僚だったチョ・ヨンナムとは今年5月に結婚した。