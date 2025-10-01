DCユニバース第1作『スーパーマン』が配信でも快調だ。米Varietyによれば、2025年9月19日に海外HBO Maxにて配信デビューすると、10日間で1,300万回視聴を達成したという。これは2023年の『バービー』以来、同プラットフォームで最大の視聴数であるという。

これに合わせて、スーパーマンの関連作である『スーパーマン / クリストファー・リーヴの生涯』の視聴数も670％、1978年版『スーパーマン』も155%、2006年版『スーパーマン リターンズ』も120%、2013年版『マン・オブ・スティール』も40%増加するという相乗効果も。過去の作品も合わせて鑑賞できる配信ならではの視聴方法が楽しまれているようだ。

デヴィッド・コレンスウェットが新たなスーパーマン／クラーク・ケント役をフレッシュに演じた映画『スーパーマン』は2025年7月11日に日米同時公開されると、全世界6億1,567万ドル超のスーパーヒット。2025年の世界累計ランキングでは現在7位の好位置につけた。

国内では8月29日よりプレミア配信中。10月10日よりデジタル販売、11月5日よりデジタルレンタル開始、11月19日より4K UHD ＋ ブルーレイセットとブルーレイ ＋ DVDセット発売、ブルーレイ＆DVDレンタル開始となる。

