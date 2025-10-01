「TGIF」はなんの略？この曜日はあなたも大好きなはず…！【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「TGIF」はなんの略語？
「TGIF」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、ある曜日が来たことを喜ぶフレーズですよ。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「Thank God, it’s Friday!」を略した言葉でした！
「TGIF」とは、直訳すると「神様ありがとう、今日は金曜日！」という意味を持っており、現代日本では「花の金曜日（花金）」と同意義の言葉です。
SNSやメールなどでは「TGIF」と省略して使いますが、口頭で伝えるときは「Thank God, it’s Friday！」と省略せずに伝えるのが一般的だそうですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
