旧統一教会の「韓鶴子総裁逮捕」韓国教団本部の動揺は大きいが…日本の信者たちの意外な「本音」

徹夜で祈りを捧げた信者たち

「9月中旬、教団はソウル近郊の宮殿に全世界から約1000人の幹部信者を集め、緊急集会を開きました。幹部らは徹夜で祈禱を行い、総裁の無事を祈ったそうです」（ジャーナリストの鈴木エイト氏）

だが、祈りは届かなかった。9月23日、尹錫悦・韓国前大統領の妻に高額ブランドバッグを贈った事件などに関与した疑いで、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子総裁（82歳）が逮捕された。

韓総裁は、「ホーリーマザー・ハン（聖なる母）」「マザー・ムーン（真のお母様）」などと称されていた絶対的なトップだけに、韓国の教団本部の動揺は大きい。

「韓総裁の後継者は明確になっておらず、逮捕され勾留が長引くことになれば、血縁関係がない人がトップに立つ可能性もあります。内部闘争も起きかねない状況で、実際、教団内部からは分裂を懸念する声も出ています」（前出の鈴木氏）

日本の信者からは「独立すべき」の声

だが一方で、日本の信者のなかには、今回の問題を冷ややかに見る向きもある。幹部信者が匿名を条件に明かす。

「2022年7月の安倍晋三元首相の事件以降、日本の教団は猛批判を浴び、一般信者からも重すぎる献金制度を見直すべきという声があがっていました。献金の多くが韓国の本部へ渡っていたのは事実ですから、本部から独立した組織となるべきでは、という議論もあった。

これまで独立論は韓総裁を慕う強硬派に潰されてきましたが、総裁が逮捕されたとなれば、改めて議論が巻き起こっても不思議ではありません」（教団は取材に「組織的に韓国の世界宣教本部から独立して運営されています」と回答）

今後、半年以内に高裁で決定が下り、日本の教団に改めて解散命令が出されると見られる。

総裁逮捕や解散命令が、教団の在り方を見直す契機になるかもしれない。

「週刊現代」2025年10月13日号より

