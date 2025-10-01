「癒される女性」と思われるための９コのポイント
男性がホッとできるような存在である「癒される女性」。どのように振る舞うことで、男性にとって癒される存在となるのでしょうか。そんな「癒される女性」を目指す方のために、「『癒される女性』と思われるための９コのポイント」を紹介します。
【１】疲れたとき、「お疲れさま」と優しく言ってくれる。
疲れたときに、「お疲れさま」と優しく語りかけてくれることで、癒される男性もいます。
【２】良いところを認め、率先して褒めてくれる。
褒めてくれることで、男性はなんとも言えない居心地の良さを感じます。
【３】否定せず、最後まで話を聞いてくれる。
黙って最後まで聞いてくれるような女性に、男性は癒されます。
【４】面倒見が良い。
まるで母親のように面倒を見てもらうことで、「癒されている」と感じる男性もいます。
【５】いつも微笑んでくれる。
女性の笑顔に癒される男性多いです。素敵な笑顔を披露しましょう！
【６】大声でしゃべらない。
大きな声でガミガミと話かけられた場合、男性にストレスを与えます。「癒される女性」は、聞き取りやすい声の大きさで、心地よい会話を提供しているようです。
【７】しゃべり過ぎない。
話を聞かされるだけでは、男性も疲れてしまいます。しゃべり過ぎることなく、男性の話に耳を傾けることが、「癒される女性」と思われるために必要な要素です。
【８】ゆっくりしゃべる。
ゆっくりとした速度でしゃべることで、聞きやすく、心地良い空気を演出できます。一方、早口だった場合、聞きとりづらいため男性にストレスを与えます。
【９】ちょっとだけ天然っぽいところがある。
天然キャラ独特の素直さが、男性を癒します。ただし、天然キャラの度が過ぎていた場合、男性は嫌がってしまう可能性があります。
「癒される女性」には、ほかにはどのような特徴があるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
【１】疲れたとき、「お疲れさま」と優しく言ってくれる。
疲れたときに、「お疲れさま」と優しく語りかけてくれることで、癒される男性もいます。
褒めてくれることで、男性はなんとも言えない居心地の良さを感じます。
【３】否定せず、最後まで話を聞いてくれる。
黙って最後まで聞いてくれるような女性に、男性は癒されます。
【４】面倒見が良い。
まるで母親のように面倒を見てもらうことで、「癒されている」と感じる男性もいます。
【５】いつも微笑んでくれる。
女性の笑顔に癒される男性多いです。素敵な笑顔を披露しましょう！
【６】大声でしゃべらない。
大きな声でガミガミと話かけられた場合、男性にストレスを与えます。「癒される女性」は、聞き取りやすい声の大きさで、心地よい会話を提供しているようです。
【７】しゃべり過ぎない。
話を聞かされるだけでは、男性も疲れてしまいます。しゃべり過ぎることなく、男性の話に耳を傾けることが、「癒される女性」と思われるために必要な要素です。
【８】ゆっくりしゃべる。
ゆっくりとした速度でしゃべることで、聞きやすく、心地良い空気を演出できます。一方、早口だった場合、聞きとりづらいため男性にストレスを与えます。
【９】ちょっとだけ天然っぽいところがある。
天然キャラ独特の素直さが、男性を癒します。ただし、天然キャラの度が過ぎていた場合、男性は嫌がってしまう可能性があります。
「癒される女性」には、ほかにはどのような特徴があるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。