¡Ú¾×·â¼Ì¿¿¡ÛÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤ÎÃæ³ËÁÈ¿¥¡Ö¹°Æ»²ñ¡×¤Î»ÍÂåÌÜ¤Ë½¢Ç¤¡Ä¡ªÌîÆâÀµÇî¿·²ñÄ¹¤Î¡ÖÉðÆ®ÇÉ¤¹¤®¤ë°ïÏÃ¡×¤È¡Ö¥«¥¿¥®¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ³°¤ÊÂÖÅÙ¡×

9·î8Æü¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤ÎÃæ³ËÁÈ¿¥¡Ö¹°Æ»²ñ¡×¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎÂåÂØ¤ï¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌîÆâÀµÇî¡¦»ÍÂåÌÜ²ñÄ¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ£¹·î25Æü¡¢°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Î¹Ù³°¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞÁÈ¿¥¡¦Ê¿°æ°ì²È¤Ç¡Ö·Ñ¾µÇÖ¡×¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¿Í»ö¤Ï¡¢»³¸ýÁÈ¤Îº£¸å¤òÀê¤¦¾å¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡ÉÉðÆ®ÇÉ¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÌîÆâ¿·²ñÄ¹¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¼·ÂåÌÜÂÎÀ©¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¿Í»ö
º£²ó¤Î¿Í»ö¤Ç¡¢»°ÂåÌÜ²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿ÃÝÆâ¾ÈÌÀ»á¤Ï¹°Æ»²ñ¤ÎÁíºÛ¤È¤Ê¤ê¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¼ãÆ¬¤Î¿¦Ì³¤ËÀìÇ°¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê»ÍÂåÌÜ²ñÄ¹¤Ë¤Ï¹°Æ»²ñ¼ãÆ¬¤À¤Ã¤¿ÌîÆâÀµÇî»á¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¸åÇ¤¤Î¼ãÆ¬¤Ë¤Ï»°ÂåÌÜ郄»³ÁÈÁÈÄ¹¤ÎÆîÀµµ£»á¤¬½¢¤¯ÉÛ¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¿·ÂÎÀ©¤Ï¡¢ÃÝÆâ»á¤ò¥È¥Ã¥×¤È¤¹¤ë¼¡´ü¡Ö¼·ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¤â¤Î¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤¤¡£Ë½ÎÏÃÄ»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀ®ÅÄ½Ó°ì»á¤Ï¡¢¤³¤Î¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö²¾¤Ë»³¸ýÁÈ¼·ÂåÌÜÂÎÀ©¤¬È¯Â¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÃÝÆâ¾ÈÌÀÁÈÄ¹¤òÂ¸µ¤«¤é»Ù¤¨¤ë¤Î¤ÏÌîÆâ»á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Á³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£郄»³À¶»ÊÁêÃÌÌò¤Î°Õ¸þ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¿Í»ö¤È¤¤¤¦»ö¤Ë¤Ê¤ëÌõ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌîÆâ¤È¤¤¤¦ÃË¤Ï¡¢¤¿¤À郄»³¥¤¥º¥à¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£郄»³»á¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î»ØÆ³¼Ô¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
ÌîÆâ¿·²ñÄ¹¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤Ê¤Î¤«¡£
·§ËÜ¸©¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì¤Ç°é¤Ã¤¿ÌîÆâ»á¤Ï¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¸å¤ËÅÏÀ¤Æþ¤ê¡£Â§ÃÝÁÈ¤ò·Ð¤Æ¡¢1990Ç¯¤Ë郄»³À¶»Ê»á¤¬Î¨¤¤¤Æ¤¤¤¿郄»³ÁÈ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢郄»³ÁÈÆâ¤ËÌîÆâÁÈ¤ò·ëÀ®¡£2005Ç¯¤Ë¹°Æ»²ñ¤ÎÄ¾»²¤È¤Ê¤ê¡¢¼ãÆ¬Êäº´¡¢¼ãÆ¬¤Ø¤È¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤À¡£
¥«¥¿¥®¤Ë¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÃúÇ«
¤½¤ó¤ÊÌîÆâ»á¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡ÖÉðÆ®ÇÉ¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤À¡£2015Ç¯°Ê¹ß¤ÎÊ¬Îö¹³Áè¤ÎºÇÃæ¡¢ÌîÆâÁÈ¤Ï¿ô¡¹¤Î¹³Áè»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¡¢¡ÈÌîÆâÀµÇî¡É¤ÎÌ¾¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À®ÅÄ»á¤Ï¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤ò¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÏÓ¤Ã¤×¤·¤¬¶¯¤¯¡¢¹³Áè¤Ç¤Ï°ú¤«¤Ê¤¤»ÑÀª¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËµþÅÔ¤Î²ñÄÅ¾®Å´²ñ¤ÎÊ¬ÎöÁûÆ°¤Ç¤Ï¡¢¼«¤éÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹³Áè¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢»öÂÖ¤ò¼ý½¦¤·¤Æ¹°Æ»²ñ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿ÆÍÇËÎÏ¤Ï¡¢¹°Æ»²ñ¤ÎÃæ¤Ç¥Ô¥«¥¤¥Á¤Ç¤¹¡×
¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢ÎÏ¤Ç²¡¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢½ÀÆð¤ÊÂ¦ÌÌ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö郄»³»á¤Î¤è¤¦¤ËÎÏ°ìËÜÁä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èó¾ï¤Ë½ÀÆð¤Ç¸ò¾Ä¤¬¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¯¤·¡¢ÁÈ¤Î±¿±Ä¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢°ìÈÌ¿Í¤¤¤ï¤æ¤ë¡È·øµ¤¡É¤Î¿Í¡¹¤Ë¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¹ø¤¬Äã¤¯¤ÆÃúÇ«¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡Ö»ØµÍ¤á»ö·ï¡×
ÌîÆâ»á¤Î¿ÍÊªÁü¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¶È³¦Æâ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö»ØµÍ¤á»ö·ï¡×¤À¡£´ØÅì¤Î¹°èË½ÎÏÃÄ¡¦°ðÀî²ñ¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èà¤Ï°ÛÎã¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¡£À®ÅÄ»á¤¬¤½¤ÎÆâËë¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌîÆâ»á¼«¿È¤ÎÄ¾·Ï¤ÎÁÈ°÷¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉÔ»ÏËö¤ò¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¤é¤Î»Ø¤òµÍ¤á¤ÆÁê¼êÊý¤ËÆÏ¤±¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤¬Í§¹¥´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë°ðÀî²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ö¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼«Ê¬¤¬¿È¤òÀÚ¤Ã¤ÆÀÕÇ¤¤ò¤È¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Ï¥ä¥¯¥¶¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âµ©Í¤Ç¤¹¡£ÎÏ¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Å¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎµÁÍý¤È¿Í¾ð¤Ç»ö¤ò¼ý¤á¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ç¤¹¡×
ÏÓÎÏ¤È¸ò¾ÄÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆµÁÍý¿Í¾ð¤òÊ»¤»»ý¤Ä¤È¶È³¦Æâ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÌîÆâ¿·²ñÄ¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»³¸ýÁÈ¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀ®ÅÄ»á¤Ï¸«¤ë¡£
¡Ö¼·ÂåÌÜÂÎÀ©¤Ç¤ÏÈà¤¬¼ãÆ¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤º¤ì¤ÏÈ¬ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤ò·Ñ¤°´ï¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÊÇ¦¡¦Ï»ÂåÌÜ¡¢ÃÝÆâ¡¦¼·ÂåÌÜ¡¢¤½¤·¤ÆÌîÆâ¡¦È¬ÂåÌÜ¤È¹°Æ»²ñ½Ð¿È¼Ô¤¬»³¸ýÁÈ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë½¢¤¯¡£»ä¤¬¤«¤Ä¤ÆÍ½¸«¤·¤¿¡Ø¹°Æ»²ñ»°ÂåÅ·²¼¡Ù¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ãæ³ËÁÈ¿¥¡¦¹°Æ»²ñ¤ÎÂåÂØ¤ï¤ê¤ò¤·¡¢»³¸ýÁÈ¤Ï¿·¤¿¤ÊÀ¤Âå¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°Ü¹Ô´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌîÆâÀµÇî¿·²ñÄ¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
