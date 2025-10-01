Â¹¤Î¤ª·Þ¤¨1²ó1000±ß¡£¤Ç¤âÌ¼¤Î»Ò¤Ï¥¿¥À¡ÄµÁÊì¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿²Ç¤¬Î¥º§¤ò·è°Õ¤·¤¿½Ö´Ö
ÊÛ¸î»ÎÃµ¤·¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ù¥ó¥Ê¥ÓÎ¥º§¡×¤¬¡¢20ºÐ¡Á49ºÐ¤Î´ûº§½÷À2993¿Í¤Ë¡¢Î¥º§¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢60.3%¤¬¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë°ìÅÙ¤ÏÎ¥º§¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖÎ¥º§¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀ³Ê¡¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×(1042¿Í)¡¢Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö²È»ö¤ä°é»ù¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×(564¿Í)¡ÖÉ×¤Î²ÈÂ²¤ä¿ÆÂ²¤È¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬°¤¤¡×(265¿Í)¤À¤Ã¤¿¡£
Î¥º§¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë½÷À¤ËËÜµ¤ÅÙ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤ËÎ¥º§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×(4.9%)¡¢¡ÖÎ¥º§¤Î°Õ»×¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×(11%)¡¢¡ÖÎ¥º§¤¹¤ë¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×(19.9%)¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥ì¡¼¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤ÎÉÔ°Â(1057¿Í)¤ä»Ò¤É¤â¤Ø¤Î±Æ¶Á(793¿Í)¡¢½»¤Þ¤¤¤Î¿´ÇÛ(464¿Í)¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬À®Ä¹¤·¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤äÉÄ»ú¤ä½»½ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¡¢½»¤à¤È¤³¤í¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÎ¥º§¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Åìµþºß½»¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Ä¾»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦54ºÐ¡Ë¤Î¾ì¹ç¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
Ä¾»Ò¤µ¤ó¤Ï2Ç¯Á°¤Ë¡¢27Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿É×¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¡£18ºÐ¤Î¼¡ÃË¤¬Âè1»ÖË¾¤Î¹ñÎ©Âç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢±óÊý¤ÇÆÈ¤êÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¹ÃË¤Ï¶âÍ»´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¡¢¤¹¤Ç¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿ÍÀ¸100Ç¯¤È¸À¤ï¤ì¤ëº£¤Î»þÂå¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÏÃËÀ81.09Ç¯¡¢½÷À87.14Ç¯¤Ç¡¢½÷À¤ÎÌó2¿Í¤Ë1¿Í¤¬90ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¡£
·ëº§¤¹¤ë¤«¡¢¤·¤Ê¤¤¤«¡¢»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤«¡¢»ý¤¿¤Ê¤¤¤«¡¢Î¥º§¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È»þÂå¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¹¤¬¤ê¡¢½÷À¤ÎÁªÂò¤âÂº½Å¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤¿½÷À¤ÎÁªÂò¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£º£²ó¤Ï¡¢Î¥º§¤«¤é2Ç¯¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Ò¤È¤ê¤ÇÊë¤é¤¹²ñ¼Ò°÷¤ÎÄ¾»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£
Ä¾»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦54ºÐ¡Ë1971Ç¯ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÌÌÅÝ¸«¤Î¤¤¤¤»Ð¤Õ¤¿¤ê¤ò»ý¤Ä3¿Í»ÐËå¤ÎËö¤Ã»Ò¡£¾®Ãæ¹â¤Ï¶¦³Ø¤Ç°é¤Á¡¢¾ðÊó½èÍý¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ë¿Ê¤à¡£Ë½¸À¤¬Â¿¤¯¡¢À³Ê¤â¹Ó¤«¤Ã¤¿Éã¿Æ¤ò21ºÐ¤Î»þ¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤¹¡£Á°É×¤È¤Ï³Ø¹»Â´¶È¸å¤ËÆ¯¤»Ï¤á¤¿¿¦¾ì¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢·ëº§¤ÈÆ±»þ¤ËÂà¿¦¤·¡¢¼«Âð¶á¤¯¤Î²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¡£Ä¹ÃË½Ð»º¤ÇÂà¿¦¡¢¤½¤Î¸å¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤â¡¢33ºÐ¤Ç¼¡ÃË¤Î½Ð»º»þ¤ËºÆ¤ÓÂà¿¦¡£
»º¸å4¥«·î¤ÇÇÉ¸¯¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÉü¿¦¤·¡¢3Ç¯¸å¤Ë·ÀÌó¼Ò°÷¡¢43ºÐ¤ÇÀµ¼Ò°÷¤Ë¡£
Á°É×¤È¤Ï2Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤·¡¢¸½ºß¤ÏÅÔÆâ¤Ë¤Ò¤È¤ê¤ÇÊë¤é¤¹¡£
ÊÝ°é±à¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ÏÍÎÁ¤ÎµÁÊì
Æ±¤¸²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿1ºÐ¾å¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ï25ºÐ¤Î»þ¡£·ëº§¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÇä¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿É×¤Î¼Â²ÈÎÙ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹¥¤¤Ê³¹¤Ç¿·µï¤òÃµ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ë¤¢¤ëÉ×¤Î¼Â²È¤ÎÎÙ¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡ØºÇ½é¤ÏÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë½»¤á¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢25ºÐ¤Î¤Þ¤À²¿¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤º¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢É×¤Î¼Â²È¤ÎÎÙ¤Ë½»¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡Ù¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÊÄ¾»Ò¤µ¤ó¡Ë
·ëº§3Ç¯ÌÜ¤Î28ºÐ¤ÇÄ¹ÃË¤ò¡¢33ºÐ¤Ç¼¡ÃË¤ò½Ð»º¡£°ì¸«½çÉ÷ËþÈÁ¤È»×¤¨¤ë·ëº§À¸³è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¥º§¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÄ¹ÃË¤¬¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Â¿¤¯¤ÎÎ¥º§·Ð¸³¼Ô¤¬¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢¤Û¤ó¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉâµ¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÏÉ×¤ÎËå¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤Î·ëº§Áê¼ê¤ÈÎ¥º§¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÆº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬»º¤Þ¤ì¡¢¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
µÁÊì¤Ï¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÎÌÌÅÝ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¦¤Á¤ÏÊÝ°é±à¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤¬ÍÎÁ¤Ç¡¢Ì¼¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¤â¤Á¤í¤óÌµÎÁ¡£¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤ê¤Î¾×·â¤Ç¡Ä¡Ä¡×
ÊÝ°é±à¤Î¤ª·Þ¤¨¤È¡¢Í¼ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ1²óÀé±ß¡£¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì¼¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÌµÎÁ¤æ¤¨¤Ë¡¢º¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÏª¹ü¤Ç¡¢Ä¾»Ò¤µ¤ó¤¬µ¤Ê¬¤ò³²¤¹¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿»þ¤â¡¢²¿¤«¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Íê¤ß»ö¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¤ªÎé¤òÊñ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²´Ö¤Ç¤Î¤ª¶â¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤ÏÄñ¹³¤¬¤Ê¤¤Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â©»Ò¤¿¤Á¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸È¤«¤é¡Ø¥¿¥À¤¸¤ã·ù¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤â¡¢¡Ø¤½¤ì¤â¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¤ÈºÇ½é¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤³¤ËÀé±ßÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¶¯À©´¶¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¶¯¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Á¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£
¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤Ë¤Ï¥¿¥À¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤ï¤«¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¥â¥ä¥â¥ä¤Ï¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
ÉÔÌû²÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À¡¢Î¥º§¤Ê¤É¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ä¾ÀÜ¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ëµ¯¤¤¿¡¢¤â¤Ã¤È¾®¤µ¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
È¯Ã¼¤Ï¡ÖÂæ½ê¤ÇËá¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£
¹ØÆþ¤·¤¿¼Â²ÈÎÙ¤ÎÃæ¸Å½»Âð¤ò¡¢1³¬¤¬¸È¤Î²È¡¢2¡¢3³¬¤¬¤ï¤¬²È¤È¤¤¤¦ÆóÀ¤ÂÓ½»Âð¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Á°¤Î²È¤Ë¤ÏÀöÌÌ½ê¤¬¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¡¢Âæ½ê¤Î¥·¥ó¥¯¤Ç»õ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·µï¤Ë¤ÏÀöÌÌ½ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¤½¤Ã¤Á¤ÇËá¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤¬°ÊÁ°¤Î¥¯¥»¤Ç¡¢¤Ä¤¤Âæ½ê¤ÇËá¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
¤½¤Îº¢¤Ï»ä¤âÄ«¤«¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð¶ÐÁ°¤Ï¿©»ö¤Î»ÙÅÙ¤äÊÒÉÕ¤±¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿È»ÙÅÙ¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¤ÈË»¤·¤¯¤Æ¡¢¡ØÂæ½ê¤ÇËá¤«¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¼«Ê¬¤À¤Ã¤ÆÂæ½ê¤ÇËá¤¤¤Æ¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù¡£¡Ø¤¤¤ä¤½¤ì¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤ÏÃ¤È¿©»ö¤ÎÊÒ¤Å¤±¤È¼«Ê¬¤Î¿È»ÙÅÙ¤ÈÆ±»þ¿Ê¹Ô¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¡¢¹ç´Ö¤ËËá¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤¤Áè¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ö¤¿¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ë¶Ã¤¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿Ä¾»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¾×Æ°Åª¤Ë²È¤ò½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È²¹ÏÂ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇDV¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡Ä¡Ä¡£ºë¶Ì¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤Ç¤¤¿¥¢¥¶¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿Êì¤¬¡¢¡ØË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¤Ê¤ó¤ÆºÇÄã¡Ù¤È¡£
»ä¤â¸ý¤Ç¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¸À¤¤Éé¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸þ¤³¤¦¤âÆüº¢¤Î¤¦¤Ã¤×¤ó¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
À¸³èÈñ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤É×
¤Û¤ó¤Î2Æü´Ö¤Î¥×¥Á²È½Ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢Ä¾»Ò¤µ¤ó¤ËÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¾»Ò¤µ¤ó¤Î¼ýÆþ¤¬¥Ñ¡¼¥È¤«¤éÇÉ¸¯¡¢·ÀÌó¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁý¤¨¤ë¤È¡¢É×¤Ï²È¤Ë¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£É×¤ÎµëÎÁ¤Ï¡¢¤ª¤â¤ËÉ×¼«¿È¤Î¾®¸¯¤¤¤ÈÊì¿Æ¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öµë¿©Èñ¤È¤«½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î¤ª¶â¤È¤«¡¢ÅÅµ¤¡¢¥¬¥¹¡¢¿åÆ»¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢É×¤Î¸ýºÂ¤«¤é°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿©Èñ¤Ê¤ÉÀ¸³èÈñ¤ÏÅÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªºâÉÛ¤ÏÊÌ¤Ç¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Î¤³¤È¤Ç²¿¤«¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÄ¾ÀÜÉ×¤ËÍê¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½Î¤ä½¬¤¤»ö¤Ï»ä¤¬Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢É×¤ÎÊì¤Ï1³¬¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤âÉ×¤Ï¸È¤Î¤È¤³¤í¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öµ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤º1³¬¤Ç¿©»ö¤ò¤·¡¢¿²¤ë»þ¤À¤±¤ï¤¬²È¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦À¸³è¤Ç¤·¤¿¡£ÀöÂõ¤¯¤é¤¤¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´°Á´¤Ë²ÈÄíÆâÊÌµï¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤¬10Ç¯¤°¤é¤¤Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÉ×ÉØÃç¤¬Îä¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤Ë¤¢¤¨¤Æ²¿¤â¸À¤ï¤º¡¢¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤Ç»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢µ¤¤ÎÆÇ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Þ¥ÞÍ§¤ÎÏÃ¤Ë¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö²È¤ò·ú¤Æ¤ë»þ¤â¡¢¼Ö¤òÇã¤¦»þ¤â¡Ø·¯¤Î¹¥¤¤Ë¤·¤Æ¡Ù¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤É¤¦¤¾¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¿·º§¤Îº¢¤Ï¡¢2¿Í¤Ç¤¢¤ì¤³¤ì¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤¤¤íÁª¤Ó¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¼ã¤¤»þ¤Ï¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢²¹ÏÂ¤Ê¿Í¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢²¿»ö¤Ë¤âÁ´Á³´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¡Ä¡Ä¤½¤ê¤ã¤É¤ó¤É¤óÎä¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡Ø¹¥¤¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¸«¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤Ê¤¯¡¢¼ä¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤«¤é²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢³§¤µ¤ó¡¢Ãç¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
Åµ·¿Åª¤Ê²¾ÌÌÉ×ÉØ¤È¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢»þ¤Ë¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ÈÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²ÈÂ²4¿Í¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»Ò¤É¤â¤È¤ªÉã¤µ¤ó¡¢»Ò¤É¤â¤È»ä¡¢¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
²¿ÅÙ¤«Î¹¹Ô¤Ë¤Ï¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤½¤ß¤¿¤¤¤Ë²ÈÂ²¤Ç³°¿©¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
°ì²ÈÃÄÝ³¤â¤Ê¤¯¡¢³Ø¹»¹Ô»ö¤Ê¤É¤Ç¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤ÇÊ¹¤¤Ë¹Ô¤¯¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤¹¤ëÃæ¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ¬¤ËÎ¥º§¤¬¤¢¤Ã¤¿Ä¾»Ò¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÎ¥º§¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»Ò¤É¤â2¿Í¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·ÐºÑÎÏ¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡×¤È¸Ç¤¯·è°Õ¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£
¡þÊ¸Æ¬¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë£³¤Ä¤Î¸¶°ø¡¼¡¼¡ÖÀ³Ê¡¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö²È»ö¤ä°é»ù¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡ÖÉ×¤Î²ÈÂ²¤ä¿ÆÂ²¤È¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬°¤¤¡×¤ËÂ³¤¯¤Î¤Ï¡¢¡ÖDV¡¢¥â¥é¥Ï¥é¡×¡Ö¼Ú¶â¡¢¶âÁ¬ÌäÂê¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
Ä¾»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¤¬¡¢1ÈÖÌÜ¤ÎÀ³Ê¡¦²ÁÃÍ´ÑÌäÂê¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢»Ä¤ê¤Î4¤Ä¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢»Å»ö¤ÏÇÉ¸¯¡¢²È¤ÏÉ×¤Î¼Â²È¤ÎÎÙ¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤«¤é¡¢Ä¾»Ò¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦ÈÔ²ó¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¸åÊÔ¡Ö´°Á´¥ï¥ó¥ª¥Ú¡¢»º¸å4¥«·î¤ÇÉü¿¦¸åÇÉ¸¯¶ÐÌ³¡£33ºÐ2»ù¤ÎÊì¤¬10Ç¯¤ÇÀµ¼Ò°÷¤ò¼Â¸½¤·¤¿Æ»¤Î¤ê¡×¤Ç¤¯¤ï¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
【後編を読む】完全ワンオペ、産後4カ月で復職後派遣勤務。33歳2子の母が10年で正社員を実現した道のり
