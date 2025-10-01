認知症患者ばかりの村で事件…！現役医師作家が明かす…作品に”反映させた現実”と”認知症を描くうえでこだわったこと”

自身の医師としての経験を重ねて

――舞台となるのは北海道北部の村ですが、なぜそうした場所を選ばれたのでしょうか。

実は私、北海道に3年間住んだことがあります。ですので、ある程度の土地勘があったことがまず言えますが、それに加えて、惹かれる場所をいろいろと発見したこともありますね。

当時は毎週のようにドライブで各地を回ったのですが、「ここは人目を完全にシャットアウトできるな……」と思えるような場所はいくつもありました。ですので、「人里から隔絶された場所」を書く上では、北海道を舞台にすることが効果的だと思ったんです。また、アルツ村は山と湖に囲まれた村という設定にしておりますが、それも北海道だからこそできた設定ではないかと思います。

――「認知症の住民ばかりの村」という設定に驚きました。この設定はどのように考えられたのでしょうか。

これはSF色を出そうとしたというよりは、私が医療の現場で覚えた感触をそのまま作品にトレースしたという感じですね。2025年現在では、65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症で、また認知症の前段階であるMCI（軽度認知障害）も含めれば、その割合は高齢者の4人に1人までにのぼると言われています。

私は日々認知症の患者さんに仕事の中で接しますので、私にとってのアルツ村は、むしろ現実に根差したリアルな場所という思いがありました。

とはいえ、アルツ村という環境が特殊であることも認識しています。ですので、比較的若い女性である明日香が、外部からアルツ村に入るという物語にすることで、その特殊性を浮き上がらせるかたちにしました。

また、明日香には私自身の過去を重ね合わせたところもあります。私はもともと一般の公立病院で勤務しており、その後に高齢者専門の病院に移りました。平均年齢が90歳前後で、7割くらいの人が認知症という病院です。環境の変化にともなって、意識も大きく変わりました。そうした変化を、作中の明日香を通じて読者の皆さんに体感していただければと思います。

「認知症のリアル」にこだわった作品

――作中の「取材メモ」のなかでは、「アルツ村」と同じような村がオランダに実在すると書かれておりますが、本当なのでしょうか。

はい。現地での発音は少し異なるようですが、「ホーゲウェイ」という認知症村は、実際にオランダに存在します。そこでは、6〜7人の住人に対してひとりのスタッフがサポートをする形で、住人は困難を抱えながらも、自分の意思や選択をもとに生活をすることができるんです。

「アルツ村」は私個人のアイデアだと思っていたので、その存在を知った時には少しショックでしたが、ただ実際の村を調べる中で知ったことは、作品の中でも活用させていただいています。

――同じく「取材メモ」で、ヤングケアラーをはじめ、介護側の問題が語られています。実際に起こっていることなのでしょうか。

そうですね。ヤングケアラーに留まらず、仕事を続けながら介護をしているビジネスケアラーや、高齢者が高齢者を介護する老々介護、また高齢の親に加え、難病や障害を持ったお子さんの面倒も見なければならないダブルケアなど、介護を「する側」の問題は多岐にわたっています。

ただ、これらの問題は、近年になって生まれたわけではありません。昔からありはしたものの、顕在化していなかったんです。「家族が家族の面倒を見るのは当たり前」ような認識が昔は強く、介護をする家族の苦しみに目を向けるような風潮はなかったんですね。

21世紀になり、ようやく介護の負担が少しずつ認識されてきた感じです。ただ、問題そのものが解決されているとは言えません。特に老々介護は、近年の高齢化もあってより増加し、75歳の子どもが100歳の親を介護するといったケースも見られます。こうした問題については、より積極的に取り組まなければならないことだと感じています。

――医師と作家、両方の視点を持つ南さんだからこそ、読者に訴えたいこととしては何がありますか。

認知症を題材にした小説や映画はいろいろとありますが、そうした作品に触れて、「認知症という疾患が便利な使われ方をしているなあ」と思うことは正直少なくありません。物忘れや徘徊など、患者さんの症状や行動の一部だけを切り取って奇異性や悲劇性ばかりを強調するような作品には違和感がありますし、私は「認知症のリアル」にこだわっています。

認知症になったからすぐに徘徊がはじまったり、何もわからなったりするわけではないですし、周囲のちょっとした支えがあれば、患者さんが楽しく生きていくことも十分にできます。加齢にともなって見られる病気という意味では、たとえば高血圧や腰痛などと同じ“持病”とも言えますし、「認知症」という言葉だけを見て過度に重く考えず、患者さんの側にも、介護をする人の側にも、楽しく生きていく道を示したいと思っています。

