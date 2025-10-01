テーマは『フォーエバー・アドベンチャー』

三菱自動車工業は、東京ビッグサイトで開催の『ジャパンモビリティショー2025』に出展することを発表した。

【画像】冒険心をかき立てる三菱の現行ラインナップ 全110枚

三菱のブースでは、『フォーエバー・アドベンチャー（FOREVER ADVENTURE）』をテーマに、コンセプトカーやモデルラインナップを展示する。



ジャパンモビリティショー2025三菱自動車ブースのイメージ画像。 三菱自動車

独自の電動化技術や四輪制御技術、耐久信頼性、快適性技術により、環境に優しく、どんな路面や天候においても安全・安心で快適に運転を楽しめるクルマを提供してきた三菱は、『デリカD:5』や『デリカ・ミニ』、『トライトン』、『アウトランダーPHEV』など、冒険スタイルに応じた多彩なラインナップを揃えている。

三菱は今回の出展を通じ、『遠い未来であっても変わることのない“冒険”の素晴らしさ』を人々に伝えるとともに、技術革新により運転支援が高度化する中にあっても自ら運転する歓びを大切にし、冒険心を呼び覚ます心豊かな未来のモビリティライフを提案するという。